En Comodoro Rivadavia, familiares de niñes que asisten a un jardín de infantes público cortaron la ruta de acceso a la ciudad para reclamar que la justicia ordene la detención de un profesor de música denunciado por más de 40 presuntos abusos sexuales contra chiques de entre 3 y 5 años que concurren al establecimiento. "Uno comprende a los padres pero también tiene que respetar los tiempos de la justicia y las pruebas para avanzar”, advirtió el jefe de la policía del Chubut, César Brant, quien calificó la situación de “muy delicada”.

El Ministerio Público Fiscal (MPF) confirmó que "suman 42 las denuncias formuladas”, que en todos los casos se encuadrarían como "abuso sexual simple”, un delito excarcelable. Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia del Chubut advirtió que ningún juez tomó intervención aún en la causa porque no hubo un pedido formal por parte de los fiscales, quienes -a su vez- explicaron que todavía no tienen pruebas para solicitarlo. "No podemos pedir la detención por la presión social si no tenemos elementos de prueba”, indicaron fuentes del MPF.

El piquete de las familias de niñes que concurren al Jardín 406 se realizó a la altura de las rutas 3 y 26. "Hicimos las cosas por las buenas, ahora la vamos a hacer por las malas”, habían adelantado en un comunicado. Días atrás, las familias habían realizado una “batida” en el barrio 1008, donde suponían que estaba el docente.

"Fueron a la casa de los padres (del docente), quienes les aseguraron que allí no estaba su hijo pero como no les creyeron, los progenitores tuvieron que dejar pasar a una comisión que revisó el departamento", explicó el comisario general Brant. Luego, un vecino de los padres del docente también debió franquear el acceso a su casa a una “comisión” que revisó hasta los roperos en busca del denunciado.

El fiscal en jefe de Comodoro Rivadavia, Marcelo Crettón, confirmó que "suman 42 las denuncias formuladas por los padres" contra el docente, a quien acusan de abusos sexuales que habría cometido en las salas de 3, 4 y 5 años.

Sin embargo, el MPF todavía no pidió la detención del denunciado por falta de pruebas que no se lograrán hasta que no se les tome testimonio a chicas y chicos con la modalidad de Cámara Gesell.

Los casos trascendieron el miércoles pasado, tras lo cual las familias se concentraron frente a la escuela y terminaron incendiando el auto de la directora del jardín, a la que acusaron de "no dar la cara y amparar a ese degenerado”.