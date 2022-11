La espera terminó y los hinchas ya palpitan la Inauguración del Mundial 2022 de este domingo en Qatar. A las 12 del mediodía (hora argentina", se realizará la ceremonia oficial de Apertura del Mundial Qatar 2022, justo antes del primer partido entre el equipo anfitrión y la Selección de Ecuador, a cuatro años de la última ceremonia inaugural de la Copa del Mundo, el 14 de junio de 2018 en Moscú, Rusia, con la participación de estrellas del mundo del deporte y la música.



El Estadio Olímpico Luzhniki, donde también se jugó la final entre Francia y Croacia, fue el escenario donde casi 82 mil espectadores disfrutaron de la apertura del Mundial Rusia 2018. La ceremonia se caracterizó por su sencillez, a contrapartida de la opulencia de las ediciones previas.



En el inicio, el arquero español Iker Casillas, campeón del mundo en Sudáfrica 2010, y la modelo rusa Natalia Vodianova, ingresaron con la Copa que levantó un argentino por última vez en 1986. El futbolista alzó el trofeo y se lo mostró a todo el estadio, lo que provocó furor entre los simpatizantes. Después, los dos presentadores lo dejaron en un pedestal blanco sobre el césped, en el centro del campo de juego.

Más tarde, cerca del mediodía –hora argentina–, el actor y cantante Will Smith abrió el show con la canción oficial “Live It Up”, compuesta por el DJ Diplo, e interpretada junto al reggaetonero Nicky Jam y la albanesa Era Istrefi.

Después fue el turno de Robbie Williams: el artista británico cantó junto a la soprano rusa Aida Garifullina e interpretó algunos de sus éxitos más reconocidos, como “Let me Entertain you”, “Feel”, “Angel” y “Rock DJ”. Mientras, decenas de bailarines con vestuario característico de la cultura rusa se desplegaron por toda la cancha, que en ese momento se encontraba alfombrada.

Además, el exfutbolista brasileño Ronaldo, campeón en Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002, entró con un niño y le pateó la Telstar –la pelota de aquella edición– a la mascota de Rusia 2018, Zabivaka.

El discurso de Putin y la presencia de Infantino

La mesa principal de esa tarde de Moscú estuvo integrada por el presidente Vladimir Putin, la máxima autoridad de la FIFA, Gianni Infantino, y el príncipe heredero saudita, Mohammed bin Salman. Es decir, –junto al suizo– los dos máximos exportadores de petróleo del mundo.

Después del show, el mandatario de la Federación Rusa brindó un discurso de apertura. Con un tono protocolar, ponderó la organización de la competencia. “Bienvenidos a la Copa del Mundo de la FIFA. El fútbol va a conquistar Rusia y desde Rusia conquistará el mundo. Disfruten de la mayor celebración en la tierra", sostuvo Putin, que fue aplaudido luego de sus palabras.

La ceremonia culminó con el inicio del primer partido de la Copa, donde el anfitrión le ganó 5 a 0 a Arabia Saudita –que ahora será el primer rival de Argentina en Qatar 2022–.

