DOMINGO 20

TEATRO

La era del cuero Un mundo postapocalíptico abre un desierto y una nueva era. Seis bailarines de folklore y dos bailarinas de danza contemporánea se encuentran en una búsqueda por rehacer algo que nunca estuvo ahí: una posible identidad, una danza nacional, una comunidad. El reconocido coreógrafo Pablo Rotemberg, junto con un elenco de bailarines excepcionales, investiga sobre el malambo desde un lenguaje contemporáneo, para explorar tópicos de la historia argentina. Actúan Alejandro “Baby Cata” Desanti, Maximiliano Díaz, Carla Di Grazia, Nickytuns, Marcos Olivera, Ezequiel Posse, Facundo Posse y Carla Rímola.

A las 20.30, en el Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $650.

Los días de la fragilidad Del romance del Mudo poeta con la Goleadora del Club Atlético Once Unidos, en Miramar, en invierno. De cuando la Goleadora le pide al Mudo, como si lo retara a duelo, jugar un partido en la arena mojada. De las pesadillas del Mudo, el miedo de la Goleadora, el partido que juegan, la transpiración, los besos, la sangre, el fantasma de Temperley y el pozo en la arena. De la despedida, de cómo cantan canciones de cuna, de cómo duermen envueltos en una toalla, y de lo triste que puede ser todo. Dirigida por Andrés Gallina e interpretada por Manuela Méndez e Iván Moschner.

A las 12, en Quetren Club Cultural, Avenida Olazábal 1784. Entrada: desde $1000.

La que limpia La protagonista de esta obra es un personaje más del paisaje urbano, de la vida cotidiana. ¿Qué piensa? ¿Qué mira? Laura limpia casas para sobrevivir, aunque está cansada. Entre casa y casa recorre el paisaje del conurbano bonaerense. Para matar las esperas cuenta de sus trabajos, de las señoras, en sus pensamientos se cuela el dolor de su pérdida mientras alarga el momento de tomar una decisión. La que limpia es una obra inspirada en el universo de Lucía Berlín. Con dirección de Lali Fischer. Actúa Mariana del Pozo.

A las 20.30, en Moscú Teatro Escuela, Velasco 535. Entrada: $1200.

CINE

Rojo Sangre Llega una nueva edición del festival de cine fantástico más longevo de Latinoamérica: Buenos Aires Rojo Sangre, en su entrega número 23. Este año el BARS ofrecerá lo más vibrante del panorama internacional de cine de género. La selección incluye cientos de cortometrajes y más de 60 largometrajes programados en diferentes competencias y categorías, con películas que dieron que hablar por todos los lugares donde han pasado.

Hasta el 27 de noviembre, en Multiplex Belgrano, Vuelta de Obligado 2199. Entrada: $470.

Los encuentros inesperados Se presenta un ciclo de cine que pone en foco las producciones más representativas del director Percy Adlon. Toda la obra de Adlon se ha caracterizado por resaltar la belleza de lo mundano, y en los intersticios de lo cotidiano encuentra a estos personajes que muchas veces parecen invisibles. Hoy podrá verse Sugarbaby, que cuenta la historia de una solitaria mujer de 38 años que trabaja en una funeraria como maquilladora de los difuntos antes de las honras fúnebres.

A las 19.30, en la Casa del Bicentenario, Riobamba 985. Gratis.

LUNES 21

CINE

Juana Banana En las calles transita un cuerpo a las corridas: una masa de emociones llamada Juana, actriz cordobesa que, entre castings fallidos, los consejos de su mentor y una relación deshilachada, busca una señal de trascendencia y luz. Se entrega a un recorrido intenso por una ciudad abierta a la aventura. La nueva película de Matías Szulanski (Flipper, Astrogauchos) nos lleva por un sendero que puede parecer naif, y en el que toda risa, llanto y fantasía son bienvenidos; pero que también muestra las huellas de una insatisfacción que no siempre puede expresarse con palabras. Con Julieta Raponi, Jenni Merla y Franco Sintoff.

A las 14.15, 18 y 22, en el Cine Gaumont. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Tangerine Víspera de Navidad. Sin-Dee Rella, una prostituta trans, se reúne en Donut Time con Alexandra, su amiga y colega. Al enterarse de que Chester, su novio y proxeneta, la engaña con una mujer blanca cis, Sin-Dee sale de inmediato a buscarlo en el barrio. ¿Cómo puede una película hecha en celular ser tan hermosa como este intrépido retrato de amistad femenina? Más allá de los trucos fílmicos, el quinto largo de Sean Baker (Red Rocket) sobre la venganza de una chica trabajadora da voz a una de las subculturas menos exploradas de Los Ángeles. Estreno exclusivo.

Disponible a través de Mubi.

El monte Ya puede verse en streaming el nuevo film de Sebastián Caulier (La inocencia de la araña, El corral) que protagonizan Gustavo Garzón y Juan Barberini. En ella, Nicolás vuelve a Formosa para rescatar a su padre, que de manera repentina abandonó su hogar y sus vínculos y se internó en una casa en medio del monte. Inmersos en el calor del verano norteño, padre e hijo reavivan conflictos del pasado y ensayan posibles acercamientos. A medida que pasan los días, Nicolás empieza a percibir una extraña conexión entre su padre y la naturaleza.

Disponible a través de Cine.ar. Entrada: $90.

ARTE

Del piso al techo A diez años de la muerte de Alejandro Vautier, se expone esta muestra homenaje. Vautier fue arquitecto, especializándose en los nuevos soportes electrónicos y digitales, fue parte del equipo de montaje del Malba, donde se ocupó de todo lo referente a iluminación, soporte en video, diapositivas, multimedia, 16mm, y efectos escenográficos, en un aporte que es unánimemente considerado inaugural, fundacional. El grupo que integraría junto a Fernando Brizuela, Beto De Volder y Mariano Dal Verme, bajo la tutela de Gustavo Vázquez Ocampo, iba a cambiar los modos conceptuales y logísticos de montar tanto las muestras públicas y privadas como los diseños de las colecciones particulares.

En Galería Cecilia Caballero, Suipacha 1151. Gratis.

Schhhiii MALBA presenta la primera exposición panorámica de la artista brasileña Anna Maria Maiolino en la Argentina, que abarca más de cincuenta años de producción artística. La exhibición reúne una selección de más de 200 obras, entre las que se incluyen pinturas, dibujos, xilograbados, esculturas, fotografías, videos, piezas sonoras e instalaciones, realizadas desde fines de los años 70 hasta la actualidad. Curada por Paulo Miyada.

En el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: desde $450.

MARTES 22



FOTOGRAFÍA

Sí, yo estuve ahí Esta muestra presenta reunidas por primera vez 320 fotografías tomadas por los soldados conscriptos durante la Guerra de Malvinas. Están las fotos risueñas del desembarco, las de la camaradería, las del refugio precario construido a duras penas, las del compañero que combatió codo a codo y sobrevivió, las del que allí perdió la vida. Son imágenes hasta ahora dispersas por todo el país que desde hace cinco años, en un trabajo de investigación extraordinario, van nutriendo el archivo Malvinas, memoria de la espera. Los fotógrafos Martín Felipe y Diego Sandstede son los curadores de la muestra y los impulsores del proyecto.

Hasta el 23 de diciembre, en ArtexArte, Lavalleja 1062. Gratis.

Ladridos en la noche La exposición presenta quince años de fotografía nocturna de Alejandro Chaskielberg desde el año 2006 al 2021. Son imágenes creadas en la oscuridad durante varios minutos de exposición e iluminadas con la luz de la luna, linternas o fuego, o la combinación de varias fuentes. Se exhiben fotos de historias contadas desde la vivencia propia del autor con las personas y los lugares donde trabajó por años. El tiempo se estira y las estrellas se dibujan como líneas en el cielo. El viento y los árboles terminan de crear la caja de resonancia donde las escenas ocurren y los perros ladran en la noche.

Hasta el 20 de diciembre, en el Centro Cultural Rojas, Av. Corrientes 2038. Gratis.

TEATRO

Valeria radioactiva Valeria es una famosa creadora de culebrones. Cuando está empezando a pergeñar su más ambicioso proyecto, El inmortal, cae gravemente enferma. Los productores intentarán, mientras la salud de Valeria se los permita, sacarle las ideas que anidan en su cabeza y seguir adelante con el plan. Los límites entre la ficción y la realidad, entre lo soñado y lo vivido, entre la crueldad y la piedad, son algunas de las premisas que envuelven a Valeria radioactiva. Actúan Flor Berthold, Agustín Daulte, Carlos Defeo, Jorge Gentile, María Onetto y Daniela Pantano. Dirección de Javier Daulte.

A las 20.30, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $1500.

Vistiendo sombras La soledad empuja a huir de ella a través de los otros que somos o que habitan en nosotros. La idea de la muerte, de la que en solitario no se escapa, se entrelaza con la vida y ambas se confunden. ¿En cuál de los mundos está el sujeto verdaderamente?. Ni siquiera él lo sabe. Un unipersonal con Lucas Foresi. Dirige Gustavo Andres Rocco.

A las 21, en Teatro Border, Godoy Cruz 1838. Entrada: $1200.

ARTE

El viento sopla donde quiere Cristina Portela indaga en la tensión dicotómica entre la finitud del hombre y el inconmensurable cosmos. En esta serie abandonó el blanco y negro para poner el foco en el color, con sus brillos sutiles, en elementos difusos y personajes fantasmagóricos. El viento sopla donde quiere reúne una serie de pinturas al óleo y dos videos (se proyectan en el jardín al anochecer), donde la artista crea nuevos universos enigmáticos. Con curaduría de Elisabet Cabeza.

Hasta el 30 de noviembre, en Arenales 1556. Gratis.

MIÉRCOLES 23

ARTE

Una moneda En la fenomenología de Santiago Licata, la luz aparece como una entidad anímica que toma control sobre el objeto que refleja y lo hace destellar, vaporizarse y perder su densidad. Una conversión de haz en imagen/imagen en haz que se acopla hasta generar una nebulosa cargada de matiz, sutileza y brillo. Esto hace que esta luz, tenga su propio comportamiento y así gana un cuerpo, una entidad, ojos y facciones. Estos rostros resultantes e insolados nos guían a buscarles entre obras, entre distancias y espacios de silencio que van desplegándose de la bidimensionalidad hacia la escultura. La curaduría está a cargo de Benjamín Felice.

Hasta enero, en Pasto Galería, Chacabuco 866. Gratis.

Manual de historia argentina III En esta tercera muestra, Javier Velasco continúa un recorrido pictórico. Están las obras sobre la guerra de la independencia: Combate del Puesto del Marqués, Congreso de Tucumán, Batalla de Rosario de Lerma, Batalla de León y Batalla de las Piedras. También está el Picnic anarquista, donde un grupo celebratorio en la actitud de descanso de un día conquistado sobre la maquinaria del trabajo a destajo. Quizá sea este un futuro Manual de Historia. De momento la tragicomedia de estas pinturas lleva consigo algo hipnótico que acompaña con su presencia la reafirmación de un recuerdo o el directo rescate del olvido.

Hasta el 23 de diciembre, en Galería Mar Dulce, Uriarte 1490. Gratis.

CINE

Siempre Hitchcock La sala cinematográfica del teatro de Mataderos presenta un ciclo con tres films imprescindibles del maestro absoluto del suspenso. Esta noche tocará Psicosis, con Anthony Perkins y Janet Leigh. Psicosis no pierde vigencia y es una muestra de lo que debe ser una gran película. El film sustituye los recursos tradicionales del género del terror y se implanta en el thriller psicológico. El halo siniestro del film surge directamente de la mente del maestro del cine.

A las 20, en Cine Teatro El Plata, Av. Juan Bautista Alberdi 5765. Entrada: $450.

TEATRO

Obra rota ¿Hasta cuándo y dónde puedo romper? Hasta que me aburra, hasta que me canse, hasta que me sienta incómoda, hasta que nadie me mire, hasta que se agote la obra y queramos hacer otras cosas. ¿Podemos romper con las formas clásicas de romper, desarmar, transicionar, fundir? Cómo hacer una obra para romperla no busca ser solo un juego de palabras, no encontramos una forma más sincera para volver a hacer teatro que estando perdidas, dispuestas al fracaso. De Brian Alonso. Con Tomás Castaño, Nanu Gómez y Rosario Ibarra.

A las 20, en Área 623, Pasco 623. Entrada: $1200.

Carpincho Un grupo de personas queda varado en Aeroparque rumbo a Misiones en el contexto de una presunta pandemia. Humanos forzados a cooperar, empujados a iluminar con su sombra algún “bien común”, se convierte en el escenario propicio para hacer gala de nuestra humanidad, toda. Carpincho será aquí un espejo satírico del aturdimiento que hay en la vinculación entre personas. Actores: María Soledad Fernandez Anguisola, Andrea Fizzotti y Martin Lucas. Dirección de Hernán Grinstei.

A las 20.30, en Espacio Polonia, Fitz Roy 1477. Entrada: desde $1000.

JUEVES 24

ARTE

Sentimental La nueva exposición de pinturas de Cotelito profundiza en el imaginario fantástico y metafísico de las últimas obras. Sus imágenes se impregnan de humor y fantasía a partir de gestos mínimos. Ahora, los seres extraños toman el protagonismo por sobre el paisaje apenas sugerido. Cada vez más sintéticos, los entornos representan una expresión mínima para hacer lugar a retratos carismáticos, que desde el color y la forma proponen un viaje hacia la ternura como experiencia sentimental y ética. Con curaduría de Carla Barbero (quien también fue curadora del artista en la exhibición Vuelvo como un jardín después del invierno en el Museo Moderno).

Hasta enero, en Moria Galería, Thames 608, Gratis.

CINE

Cuando oscurece Tras alzarse con el premio a Mejor Dirección en el Festival Internacional de Cine de Gramado, se estrena la segunda parte de la trilogía dirigida por Néstor Mazzini que protagonizan César Troncoso, Andrea Carballo y Matilde Creimer Chiabrando. Cuando oscurece es la segunda parte de Autoengaño, la serie se completa con los films 36 horas y La mujer del río. Pedro y su familia son los protagonistas de este relato que sigue el devenir de una familia que comienza a desmembrarse cuando los problemas económicos se mezclan y repercuten en lo personal. Aquí el conflicto se agudiza por el desgaste del paso del tiempo, de las mentiras y la imposibilidad de los adultos de dialogar.

En el Cine Gaumont, Rivadavia 1635. Entrada: $90.

Nuestra bronca Tomer Slutzky acompaña a Shlomo, su padre, persiguiendo a Aníbal Gauto, sospechoso de crímenes de lesa humanidad en Argentina en los 70', protegido por las autoridades israelíes por razones que remontan a las relaciones carnales entre los dos países durante la última dictadura.

A las 13:15, 16:45 y 20:15, en el Cine Gaumont, Av. Rivadavia 1635. Entrada: $90.

TEATRO

Orgasmo apocalíptico Esta obra habla sobre el amor en todas sus expresiones, abordado desde una mirada no binaria de las relaciones humanas. El espectáculo se divide en cuadros coreográficos donde el amor se despliega con un lenguaje erótico de cuidada propuesta estética. Una realización en memoria de Cris Miró, la primera mujer trans que logró reconocimiento público en la Argentina, en defensa de los derechos LGBTIQ+ a partir de su expresión artística. Con dirección de Jorgelina Eva Belardo y actuaciones de Cris Juno, Joel Castañeda y Agustín Bermudez.

A las 20.30, en el Teatro Multiescena, Av. Corrientes 1764. Entrada: $2000.

Caribe Argentina. Años 90. Fiorella y Cinthia son cajeras del supermercado Caribe. Una tarde, en el horario de descanso, bajan al depósito del establecimiento para fumar a escondidas. Conversan sobre su fin de semana y una de ellas confiesa tener pensamientos apocalípticos. Cinthia, está preocupada ya que se enteró que el señor Sacripanti, marido de la dueña, ha quebrado su farmacia. La incertidumbre se transformará en desesperación y planearan una fuga, mientras el altavoz les reclama volver a sus puestos de trabajo. Con Stephanie Petresky y Yanina Gruden (quien también dirige).

A las 21, en el Galpón de Guevara, Guevara 326. Entrada: $1300.

VIERNES 25

ARTE

Figuritas Esta muestra busca conexiones entre las artes visuales y el fútbol, dos manifestaciones culturales trascendentales para nuestra contemporaneidad. Y también, dos pasiones. En un arco de tiempo que va desde los años noventa hasta el presente, la exposición bucea en el arte argentino y encuentra que el fútbol aparece en obras de artistas de poéticas y trayectorias diversas, y por razones variadas: por la atracción de sus objetos y colores, por la fuerza de sus propias historias o por su manera de condensar la trama social de una época específica. Con la curaduría de Jesu Antuña, Joaquín Barrera y Marcos Krämer.

Hasta el 26 de febrero, en la Casa del Bicentenario. Riobamba 985. Gratis.

CINE

Dragon Ball Esta es la primera película animada del icónico animé. Viene a ser un resumen de los primeros capítulos de la serie, pese a incorporar algunos cambios. Cuenta la leyenda que hay siete esferas de dragón desparramadas por toda la Tierra. Aquél que logre juntarlas podrá invocar al dragón Shen-Ron que es capaz de cumplir cualquier deseo. Bulma, Oolong, Yamcha y Puar acompañan a Goku en esta fantástica aventura mientras enfrentan al ambicioso Rey Gourmeth quien tiene oprimido a su pueblo. Dirige Daisuke Nishio.

A las 22, en el Museo de Arte Latinoamericano, Av. Figueroa Alcorta 3415. Entrada: $450.

TEATRO

La fiebre Fiebre es una tortuga chiquita. Azucena es una mujer que se rehabilita en la casa de un tío hosco con la única compañía de Fiebre, con la cual conversa. Azucena es la que se intoxica en un campo y transgrede los límites de la extravagancia y la gracia, poniéndose agresiva y paranoica con sus amigos. También es la que emprende una caminata desde Padua hasta la Estación de Once siguiendo el recorrido del tren, como un peregrinaje hacia la nada. Azucena yace en la cama de un hospital y dialoga con su madre y con su hija sin poder establecer un vínculo con ninguna de ellas. Con dirección de Mariana Chaud. Actúa Julieta Zylberberg.

A las 21, en Nün teatro Bar, Juan Ramírez de Velasco 419.. Entrada: $1700.

TEATRO

Cola de estrella fugaz Viene llegando, elegante berreta. Camina por las calles de su barrio cual estrella en alfombra roja. Nadie la mira. Quizás algún vecino la saluda, otros, los inventa. Su casa se convierte en escenario, donde se entrega al glamour del musical desvencijado que es su vida. Una actriz que sueña con ser grande, pero la realidad la golpea como pasos arrastrados de pantufla. Clown con una buena dosis de tragedia. Este espectáculo ganó el subsidio a producción de obra 2021 del Instituto Nacional del Teatro. Dirige Julia Muzio y actúa Marina Corgo.

A las 21, en Teatro Mandril, Humberto Primo 2758. A la gorra.

MÚSICA

Catnapp La cantante argentina regresa con su ciclo Catnapp & Friends acompañada por O.L.I.V.I.A en live show y dj sets de BLKSLK y HTML. Catnapp disparará su original sonido y actitud performática con esa mezcla personal de estilos: un basamento dark atmosférico que se combina con la música urbana, de emocionantes beats, letras directas e impronta hipnótica, abstracta y futurista.

A las 20, en Niceto Club, Niceto Vega 5510. Entrada: desde $2500.

SÁBADO 26

CINE

Contando ovejas Se estrena en streaming la ópera prima de José Corral Llorente, una comedia negra con tintes de thriller, que sorprende por la radicalidad y originalidad de su propuesta. La película, rodada en Madrid, se convirtió en el escenario de un mundo hilarante, ácido e incómodo en el que conviven un traficante, una casera gruñona, modernos, una famosa actriz, yonquis y hasta tres singulares carneros que harán lo que sea para que Ernesto pueda dormir. Corral Llorente firma un debut que desconcierta por su dimensión casi onírica y que acierta a captar el tono claustrofóbico de una historia de frustración. Con Eneko Sagardoy, Natalia de Molina y Juan Grandinetti.

Disponible a través de Cine.ar

TEATRO

Yegua Esta es una obra sobre una masculinidad lésbica que se separa, al personaje se le rompe la moto en la puerta de un convento y revoluciona a las monjas. Un vía crucis que narra las peripecias de Torton. Escrita por Bel Gatti, dirigida por Maruja Bustamante y protagonizada por Melina Milone, Analía Ayala, Jorge Thefs y Pablo Viotti. Yegua fue ganadora de la Convocatoria Ciudad Diversa a proyectos de artes escénicas con perspectiva de género LGBTIQ+ y se estrenó en el Festival Internacional Buenos Aires 2022.

A las 22.30, en El Teatro del Pueblo, Lavalle 3636. Entrada: $1800.

El relato Un prisionero argentino hace los dos goles del triunfo contra los soldados ingleses en Malvinas. A cinco años de su muerte, sus hijos deciden homenajearlo. Planean transmitir el relato de aquellos goles a las islas, la gente del pueblo acude al club para escuchar esa transmisión. El vínculo entre los hermanos, la precaria conexión de la radio casera y la llegada de la última mujer del padre detonan el relato familiar poniendo en riesgo el relato épico. Con dirección de Bernardo Cappa y las interpretaciones de Maia Lancioni, Gustavo Sacconi, Pablo Dos Reis, Gabriela Pastor, Juan Santiago y Luna Jankowski.

A las 22, en El camarín de las musas, Mario Bravo 960. Entrada: $1500.

Fútbol mundo estrella Dirigida por Andres Binetti, es una comedia que se divide en tres sub-historias cuyos personajes no se conocen, sin embargo tiene una conexión: coinciden en el reality show Soccer World Star. ¿Pueden las acciones individuales influir sobre las vidas de otras personas que no se conocen? Actúan: Gabriel Gavila, Mariana Cumbi Bustinza, Tomas Cutler y Lucía Tirone. Dirige Andrés Binetti.

A las 18.30, en Ítaca Complejo Teatral, Humahuaca 4027. Entrada: desde $1400.

Baltasar contra el olvido La obra está inspirada en un hecho real y es el homenaje que un hijo le hace a su madre, asesinada en 1993 en un pueblo de Entre Ríos, hecho que sigue sin condenas. Baltasar está solo, y solo contra el mundo grita, se enoja, recuerda, anota y trata por sobre todas las cosas de contarlo, de mantener viva a su madre, de no olvidarla. Porque a veces, sólo la memoria escrita es el único acto de justicia. Una obra de Mauricio Koch y Marcelo Moncarz, con la actuación de Tom CL y dirección de Marcelo Moncarz.

A las 18, en Área 623, Pasco 623. Entrada $1500.

