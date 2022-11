“¿Cómo me ven en Qatar? Ya tengo cosas para contar”. Con esa invitación, Víctor Hugo Morales comenzó su programa de AM750 desde Doha, a donde arribó este jueves para la cita del Mundial 2022. El periodista y relator contó sus primeras impresiones, arrojó datos curiosos sobre el país que organiza la Copa del Mundo y reveló cuál es la mayor dificultad que se le presentará a lo largo de los más de 30 días que permanecerá en territorio qatarí.

“Estamos un poco al revés con los hábitos, dormí una siesta antes de arrancar el programa. Estoy acomodando los horarios”, contó Víctor Hugo en el inicio de La Mañana. Aunque aclaró que no suele tener dificultades para amoldarse a los horarios, sí reveló el problema que implica el calor. “Es un tema fuerte, por suerte está empezando el otoño. Si hubiéramos venido en verano, el calor directamente te expulsa”, sostuvo.

El asunto del calor no es un punto menor para el periodista y relator, que explicó que en las calles la temperatura es muy alta y que en todos los lugares cerrados el aire acondicionado está a temperaturas muy bajas. “Hay que confrontar el calor y el aire. O te morís de calor o te morís de frío”, señaló, y explicó: “Es un problema bastante serio para los que trabajamos con la voz. Lo iré solucionando de a poco”.



Los precios de Qatar

Además, Víctor Hugo contó algunos detalles de sus primeras horas en el país organizador del Mundial. “Estoy en una zona un poco retirada y fui a un restaurante que está en un barrio también retirado. Hicimos algunas compras, todavía no fui a la zona donde se nuclean los hinchas. La gente es como los insectos en estos eventos, va para donde hay luces”.

Respecto de los precios, el periodista precisó que un plato de risotto en un restaurante costó unos 20 dólares, mientras que una pizza tiene un valor de 20 dólares. “Los precios están ajustados al orden internacional, supongo que los restaurantes más caros duplican los valores, todavía no me animé, seguramente voy a ir”, afirmó.

Por otro lado, también arrojó algunos precios de frutas: el kilo de banana, dos dólares. La naranja, cuatro. “Entre dos y cuatro dólares el kilo de las frutas más consumidas”, indicó.

Víctor Hugo: “Qatar es deslumbrante”

“Desde el aire tuve una visión de algo que parecía un país de maravillas, mucha luz, edificios altos, mucho color, evidencia de avenidas amplias. Al bajar me encontré con una ciudad americana, no Nueva York o Manhattan. Acá no está todo concentrado, pero hay edificios alucinantes, de una arquitectura futurista, este es un país nuevo, no debe haber habido nadie más afortunado que un arquitecto que trabajó en la construcción de Qatar, que es a partir de 1995”, indicó Morales.

En este contexto, afirmó que “Qatar es un país deslumbrante”. “La gente es muy amable. Es un pueblo pequeño, en este país solo el 12 por ciento son ciudadanos qataríes, los demás son todos inmigrantes. Hay tres millones de habitantes y solo 300 mil son qataríes”, sostuvo. “Los trabajos son todos hechos por inmigrantes. Son los que prestan servicios y los que levantaron esta ciudad con un altísimo costo de vida”, afirmó, aunque aclaró: “Creo que el Mundial no se tendría que haber hecho acá, es parte de la corrupción de la FIFA”.

Seguí leyendo