La ruptura del bloque de senadores provinciales del perottismo la semana pasada por parte del senador del departamento Rosario, Miguel Rabbia, fue eso, una ruptura. Sin acuerdo, sin consenso alguno entre las partes surgió “Construyendo Futuro” que se referencia en el senador nacional Marcelo Lewandowski. El nombre mismo suena más a corriente interna que a flamante bancada en la Cámara alta de Santa Fe.

Ese día Rabbia llamó por teléfono dos veces al senador más leal al gobernador para comunicar la decisión. Alcides Calvo no atendió el teléfono, no porque no quisiera atender sino porque estaría ocupado quizás. Cuando se enteró, Rabbia ya había hecho oficial el quiebre presentando la nota por mesa de entradas de la Cámara. Calvo devolvió el llamado y le pidió al senador por Rosario “bueno, pero sigamos trabajando juntos” y echó a rodar la versión de una decisión consensuada y no de un enojo. Consultada incluso con el mismísimo gobernador. Pero tampoco sabía nada del tema.

La situación que llegó a este desenlace comenzó unos días antes, cuando el gobernador y Lewandowski compartieron un almuerzo de más de dos horas a solas. Allí Omar Perotti evitó darle algún tipo de definición sobre su apoyo o no a una virtual candidatura a gobernador del senador nacional por el peronismo el año que viene. Mientras negaba que el diputado nacional Roberto Mirabella sea su único postulante para ese puesto en la compulsa del año próximo. En la sobremesa Lewandowski comprobó muy bien que no estaba en la oferta electoral que el gobernador tiene en su cabeza, aunque no se lo dijera nunca de frente.

Allí empezó a cocinarse “Construyendo Futuro”, un espacio que puede o no terminar en candidaturas pero que sí quiere dejar en claro que deja de pertenecer gratis al sector interno del peronismo que gobierna Santa Fe. Todos saben que el senador nacional es el peronista que mejor mide para el 2023. Que no haya a esta altura un apoyo directo del más gravitante jefe político del peronismo, requiere de muchos análisis y explicaciones que, es claro, nunca serán dadas públicamente.

El resto de los precandidatos a gobernador del PJ tiene otras características. El diputado nacional Marcos Cleri entiende que no debe enfrentar a Perotti porque aún podría haber algún espacio para tenerlo de su lado. Con el diputado provincial Leandro Busatto hay diálogos informales pero el enfrentamiento con el referente de la Corriente de la Militancia, Agustín Rossi ya se dirimió hace rato a favor del gobernador en una interna en la que también la vicegobernadora Alejandra Rodenas resultó derrotada. El diputado nacional del Movimiento Evita Eduardo Toniolli no quiso nunca integrarse a las filas del gobierno provincial. Ya anunció que será precandidato por su sector y sin esperar entendimientos con Perotti. El gobernador es el fiel de la balanza hacia el 2023 y aspira a continuar en esa posición desde la Cámara de Diputados de Santa Fe desde diciembre de 2023 si es que no hay alguna sorpresa nacional que lo convoque.

Rosario inviable

La reunión opositora al gobierno provincial y nacional que se concretó en el Concejo de Rosario los últimos días para analizar los presupuestos oficiales para el año próximo dejó cuestiones objetivas para discutir más allá de la foto con alto contenido político- electoral. Y una de esas realidades contundentes y que se deben asumir es que Rosario hace años que no sólo no emprende grandes obras de infraestructura, sino que no tiene la inversión suficiente para mantener las que ya tiene desde hace tiempo. Así lo plantearon varios de los convocantes a esa reunión donde se le pidió a la provincia que la ciudad ingrese al fondo para Obras Menores y a la Nación se le requiere una actualización del Fondo del Conurbano. Algo que tampoco sería suficiente.

“El déficit de viviendas que tiene Rosario es tremendo. No puede ser que el 20 por ciento de la población esté viviendo en asentamientos irregulares sin cloacas, sin agua potable”, dijo a Rosario/12 el economista y concejal del radicalismo Martín Rosúa. Y aseguró: "Es uno de los principales problemas que tenemos para resolver la creciente inseguridad. Si no se resuelve semejante déficit de viviendas, con tanta cantidad de gente excluida, es imposible pensar en el acceso a la educación, es imposible pensar en la generación de empleo, en el crecimiento, en la integración social”.

Para el concejal, Rosario tiene un déficit de obras de infraestructura enorme: “No solamente en materia de que hace muchísimos años que no se hace ninguna obra estructural, sino también porque está teniendo muchas complicaciones para mantener lo que ya fue construido”.

Rosúa señaló además que estas cuestiones que demandarían un presupuesto enorme en Rosario se encuentran con un gran problema: “El presupuesto de Rosario no tiene capacidad de realizar obras con capital propio, es un presupuesto muy rígido, compuesto por un enorme porcentaje de gastos corrientes y que en los últimos años ha tenido un promedio de entre 3 y 6 puntos destinado a inversión en obra pública”. Y explicó que “los economistas de distintas corrientes ideológicas coinciden en que para que una ciudad funcione y mantenga las obras que tiene, debe estar por arriba del 12 por ciento de inversión presupuestaria en obras públicas”.