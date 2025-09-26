Tres cantantes guerreras que luchan contra el mal. Tres mujeres que cantan, pelean y tratan de exterminar con sus canciones a los demonios. La película está arrasando en Netflix y es un fenómeno a nivel mundial.

La niñez y la juventud de todo el mundo están fascinadas con Guerreras K-pop, y algunas de las razones son: las canciones hiper pegadizas inspiradas en el pop coreano, la monumental animación que resalta los colores, la narrativa simple y entretenida y la trama centrada en tres chicas empoderadas. Se trata de una producción estadounidense que se centra en la cultura coreana y la universaliza, las canciones en inglés y español son cantadas por miles de fanáticos en todo el mundo que llenaron YouTube de videos cantando y bailando los temas de la película, en las calles, en sus casas, en sus escuelas, en cualquier parte. Así una película de animación logra llenar espacios propios e incorporarse a la vida real de las personas. El fenómeno logra hacer conocido a nivel mundial el pop coreano y traspasó la pantalla para apoderarse de las calles de las ciudades del mundo.

Rumi, Mira y Zoey son tres mujeres que lideran la banda Huntrix, son muy populares y sus canciones son escuchadas por toda la juventud. Tienen la misión de enfrentar a los demonios y al grupo Saja Boys, una agrupación de chicos demonios que intentan exterminarlas. Rumi además es mitad humana y mitad demonio, tiene marcas en la piel que develan su identidad demoníaca y que intenta esconder por temor al rechazo. “Voy brillando, empezando lo que debo hacer, comienzo hoy, muy lista estoy, voy a creer, somos guerreras de oro, juntas brillamos en todo”, dice la versión en español de la canción Golden, el mega hit de las guerreras. La letra envía, con alguna banalidad, un mensaje de fuerza colectiva femenina que será la que salve a los fans en la batalla final. La música es la principal arma que utilizan para combatir a los demonios. Las canciones son interpretadas en la realidad por las surcoreanas Ejae, Andrey Nuna y Rei Ami.

El grupo de chicos demonios Saja Boys también tiene sus hits en la película, como Your Idol que dice: “Tu ídolo tan especial, sé que para siempre serás mi fan, te fascina mi canción, ven a darme tu alma y tu corazón”. En la trama, la banda hipnotiza a la audiencia a través de esta canción, con la intención de robar sus almas. El tema tiene una atmosfera mucho más oscura que el resto para trasmitir las perversas intenciones de los intérpretes, es hipnótica y muy ganchera, una melodía pop que cualquier cantante real quisiera haber creado. La letra habla de la devoción total de los fans por sus ídolos, que muchas veces pierden su personalidad para caer rendidos a sus pies, una especie de leve crítica, no tan, encubierta a la industria de la música.

La película muestra muchas escenas que representan conciertos reales y buscan emocionar como lo hacen en la realidad. También apela a la unión colectiva y a la hermandad entre mujeres, que no compiten ni se pelean, sino que logran el éxito estando juntas y unidas. Su éxito más que en su trama, está en el esplendor visual y musical que logra transmitir.