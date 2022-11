The League Of Guitarists es más que una orquesta de guitarras. Es un repertorio y un concepto sonoro que atraviesa el tiempo, actualizándose continuamente. El nombre remite directamente a Robert Fripp, figura histórica del rock progresivo, líder de King Krimson e impulsor infatigable de nuevas ideas para la guitarra. De ahí desciende este ensamble integrado por instrumentistas de Alemania, Chile, Brasil y Argentina, que en estos días emprende una nueva gira por Argentina, bajo la dirección del guitarrista argentino/alemán Hernán Nuñez. El miércoles 23 The League Of Guitarrists actuará a las 21 en el Teatro Bar de La Plata (Calle 43 632); el jueves 24 a las 19 lo hará en el Auditorio Nicolás Casullo de la Universidad de Quilmes (con entrada libre y gratuita), y el viernes 25, a las 21, se presentará en Buenos Aires, en el Teatro Margarita Xurgu Untref (Chacabuco 875).

En conversación con Página/12, Núñez cuenta que The League Of Guitarists llega con un repertorio renovado, que incluye además de obras propias, arreglos sobre temas de King Crimson, Robert Fripp, Guitar Craft, Los Gauchos Alemanes. Y por supuesto, improvisaciones. “Pero por sobre el repertorio privilegiamos la idea de círculo, de encuentro”, asegura el guitarrista que comenzó su formación en Argentina, cuando el rock era considerado poco menos que un pecado de juventud. “Como la mayoría de los guitarristas rockeros de mi generación, mi formación fue en bandas, fuertemente influidos por The Beatles, Hendrix, King Crimson. En aquella Buenos Aires de la primera mitad de los ’70, tuve la suerte de estudiar con Edelmiro Molinari”, cuenta Núñez, que más tarde se radicó en Alemania.

“Desde un comienzo en Berlín estuve muy activo, con innumerables proyectos. El más relevante tal vez fue Santos Luminosos”, continua Núñez. “Hasta que en el '85 me enteré de la existencia de Guitar Craft y de inmediato me di cuenta que ahí estaba lo que yo necesitaba hacer. Para mí y para muchos, Fripp era el guitarrista eléctrico más grande del mundo. Me animé a enviarle una carta y me contestó enseguida, invitándome a Inglaterra. Ahí entré en el universo del Guitar Craft –la técnica que extiende el rango sónico de la afinación tradicional de la guitarra- y pronto fui parte de The League Of Crafty Guitarists. Luego, siguieron incontables giras y proyectos por Estados Unidos y Europa, y a partir del año 2000 pasé a ser director del grupo. Desde entonces, hicimos muchas más giras, grabaciones, también en Argentina, con y sin Fripp”, agrega Núñez. De la última, legendaria gira de Fripp por Argentina, que entre otras cosas dejó un disco grabado en vivo, pasaron 15 años.

-¿Cuál es la conexión, musical y conceptual, entre esta The League Of Guitarists y lo que fue The League Of Crafty Guitarists?

-Es el mismo proyecto, con los mismos objetivos, que tienen que ver con el constante desarrollo de una propuesta de características atípicas para la guitarra. Nuestro objetivo primario es el de sonar como una sola guitarra, un solo instrumento, en el contexto de una afinación original y un repertorio que nos caracteriza. El nombre se cambió en 2017 para marcar claramente una esta nueva etapa en el universo del Guitar Craft, pero el desafío es el de siempre: la innovación.

-¿En base a qué eligen el repertorio?

-A lo que nos interesa y se puede arreglar para que suene bien en el contexto de nuestro estilo. A partir de ahí incluimos todo lo que consideramos bueno y apropiado, teniendo en cuenta que en la música de The League Of Guitarists la improvisación ocupa un lugar importante.

-¿Cuáles son los puntos de partida y las consignas a la hora de elaborar las improvisaciones?

-El punto de partida es una nota determinada, dentro de un marco tonal establecido. De ahí en más se trata de escuchar lo que sucede y responder, buscar el diálogo al momento. Para nosotros la improvisación es un trabajo grupal. No hay solistas improvisando, el grupo trabaja las improvisaciones en general pasando frases e ideas de un integrante a otro. La dinámica de estas improvisaciones es mayormente definida por el público, es decir: respondemos al nivel de atención y apertura de la audiencia.

-¿De qué manera equilibran la unidad estilística del ensamble con la idea de música abierta a una variedad de estilos?

-La unidad estilística la vemos en los arreglos y sonido original del grupo. Desde ahí partimos y por tanto podemos incluir material propio, es decir compuesto por integrantes de The League Of Guitarists, junto a versiones arregladas por nosotros de artistas que nos resultan cercanos, músicos como Arvo Pärt, King Crimson, Fripp, Los Gauchos Alemanes y Steve Reich, entre otros.

-¿Cómo se seleccionan los integrantes de The League Of Guitarists?

-Los integrantes van cambiando constantemente, si bien hay un equipo principal. La gente que integra The League Of Guitarists conoce bien la idiosincrasia del grupo, porque antes ha hecho cursos de Guitar Craft y ha tocado en los variados ensambles de performance que se forman a modo de entrenamiento. En un punto se invita a integrar The League Of Guitarists a quienes están suficientemente preparados y comprometidos para tocar en ese contexto y sobre todo sientan que están en el lugar en el que quieren estar.