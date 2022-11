La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) confirmó que la Copa del Mundo 2026 se jugará en tres países: Estados Unidos, Canadá y México. Si bien resta precisar la fecha de incio y de clausura, está previsto que se juegue entre junio y julio de 2026.



Mientras se disputa el actual torneo internacional de fútbol en Qatar, el organismo ya inició los preparativos para la próxima edición. Y, según anticipó, será bastante excepcional, puesto que realizarán modificaciones históricas: en primer lugar, será la primera vez que se celebre en tres países al mismo tiempo, y en segundo lugar, será la primera oportunidad en la que participarán 48 selecciones.



En Estados Unidos, las sedes serán 12: Atlanta, Boston, Nueva York, Nueva Jersey, Kansas City, Houston, Dallas, Miami, Los Ángeles, Seattle, San Francisco y Filadelfia.

En México , serán tres: Monterrey , Guadalajara y Ciudad de México .





En Canadá, las urbes anfitrionas serán dos: Toronto y Vancouver.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, estableció que los partidos de la siguiente cita mundialista se disputarán en

En tanto, después de 22 ediciones -incluído el Mundial de Qatar 2022- los cambios previstos para el próximo torneo son la extensión del cupo de equipos y el aumento de la cantidad de encuentros. Actualmente juegan solo 32 equipos, pero para el 2026 habrá posibilidad para que compitan 48 selecciones. Y de 64 partidos se pasarán a disputar 80 a partir de la siguiente edición. Así todo, no habrá cambios en la cantidad de juegos que disputará el país que alcance la final y se mantendrá en siete. Con el nuevo formato serán dos duelos por fase de grupos; mientras que habrá cinco de fase eliminatorias.

Qué edad tendrá Messi para el Mundial de 2026 y cuáles son las posibilidades de que juegue

Lionel Andrés Messi nació el 24 de junio de 1987 en la ciudad santafesina de Rosario, en Argentina. Antes del inicio de su quinta Copa del Mundo en Qatar, cumplió 35 años de edad. Si se tiene en cuenta la previsión de que el Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México comience a mitad de ese año, el capitán de la Selección Argentina tendrá 38 años de edad para entonces, y si decide participar de la competencia, es probable que cumpla los 39 años a mediados del torneo.

Aunque son millones los aficionados que desean ver al ídolo del fútbol en la próxima edición, la posibilidad de que ese escenario ocurra es todavía un enigma. Así lo dejó traslucir el propio jugador en una reciente entrevista a TyC Sports, donde al ser consultado sobre su deseo de continuar jugando para la Argentina respondió: "La verdad que pienso en este Mundial (de Qatar) y después veré. Pueden pasar muchas cosas, el fútbol es muy cambiante".

Además, "La Pulga" se sinceró con sus admiradores y apuntó que "sinceramente" le parecía "muy difícil" participar del Mundial 2026 dentro de la cancha. Sin embargo, hizo un pequeño lugar a la esperanza de miles de millones con la siguiente aclaración: "Pero no tengo nada claro. Nunca imaginé que iba a terminar jugando en otro lado que no fuera el Barcelona, y de un día para otro me tuve que ir".

Messi lleva cinco mundiales jugados hasta el momento: el primero, el Mundial de Alemania 2006; el segundo, en Sudáfrica 2010; el tercero, en Brasil 2014; el cuarto, que se jugó en Rusia en 2018; y el quinto y actual de Qatar 2022. Para el evento del 2026 habrá que tener en cuenta varios factores, por ejemplo, si decide seguir jugando o retirarse, o su estado físico en ese entonces, o si se encuentra en una liga competitiva. En esta línea, si pudiera y decidiera jugar en el próximo torneo de la FIFA, el "Diez" podría convertirse en el primer futbolista en disputar seis mundiales.

Lionel Scaloni seguirá al frente del seleccionado argentino hasta 2026

"Me enorgullece contarles que hemos arreglado la continuidad de Lionel Scaloni como DT de Argentina hasta el Mundial de 2026. Seguimos apostando al proyecto integral de selecciones. Hay Scaloneta para rato!!" (Sic), escribió a fines de septiembre el presidente de la AFA, Claudio "Chiqui" Tapia, en sus redes sociales junto a una foto abrazado con el entrenador.



La decisión del titular del organismo argentino de fútbol se enmarca en la obtención de dos títulos después de 28 años y la racha de imbatibilidad más larga de la historia, con 35 partidos invicto.

De esta manera, Lionel Scaloni, de 44 años, continuará el ciclo que comenzó en septiembre de 2018 junto a la Albiceleste. Para la siguiente Copa del Mundo, habrá cumplido 48 años -nació el 16 de mayo de 1978 en la provincia de Santa Fe-.

Mundial 2026 de Estados Unidos, Canadá y México: por qué se jugará con 48 equipos

En 2017, la FIFA estableció que a partir del Mundial 2026 se jugaría con 48 seleccionados, una cifra récord que sufrió modificaciones desde el primer certamen en Uruguay en 1930, en el que participaron sólo 13 equipos.

De esta manera, el nuevo formato será de 16 grupos con tres equipos. Los dos primeros avanzarán a los 16avos., y desde entonces, eliminatorias a un partido. Se disputarán 80 partidos -64 es la marca actual- en 32 días de competición.

Desde que se jugó la primera Copa del Mundo en Uruguay, la FIFA tuvo intenciones de que cada vez fueran más las selecciones que pudieran competir en el gran evento. Desde Italia 1934 hasta Alemania 1974 se buscó sostener el cupo de 16 seleccionados. Y el primer aumento oficial de participantes en un Mundial ocurrió en 1982, cuando pasó de 16 a 24. Para entonces, la FIFA había aumentado su número de selecciones afiliadas a 109, casi 100 equipos más que 50 años antes.

Después del Mundial de Japón y Corea 2002, la FIFA contaba con más de 200 países por primera vez. En la actualidad, son 211 las selecciones afiliadas. Con la definición de los 48 equipos, el organismo se asegura que casi una cuarta parte de sus países afiliados (el 22 por ciento) participe en la Copa del Mundo. Asimismo, esta decisión no solo beneficia al deporte internacional, sino también a una gran cantidad de negocios y rubros económicos.