¿Qué necesita la Selección para pasar a octavos?

La Selección Argentina (3 puntos) viene de pasar una prueba de fuego ante México (1) pero no se puede descuidar: de perder ante Polonia (4), quedará eliminada. El equipo Scaloni deberá ganar este miércoles para clasificarse a octavos y no depender de lo que suceda en el partido que se jugará en simultáneo entre Arabia Saudita (3) y México. De empatar, la Argentina necesitará que el otro partido también termine igualado o, en todo caso, que México no se imponga por goleada.