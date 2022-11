El volante de la Selección Argentina, Alexis Mac Allister, declaró que "el equipo volvió a "ser el de antes" después la victoria ante Polonia por 2 a 0 que lo clasificó a los octavos de final del Mundial Qatar 2022 en los que enfrentará a Australia el sábado próximo.



"Jugamos bien. No nos desesperábamos cuando no encontrábamos el gol y volvimos a ser el equipo de antes. Tratamos bien la pelota y creo que hicimos un gran partido", declaró el autor del primer gol de Argentina.



Luego, Mac Allister, jugador del Brighton de Inglaterra, hablo de su rendimiento: "Creo que cumplí con lo que me pidieron. Por suerte pude definir una buena jugada y anote un gol muy importante. Pero lo que mas vale es el rendimiento del equipo y la clasificación", dijo el exvolante de Argentinos Juniors y Boca.

A su vez, el zaguero Nicolás Otamendi, otra de las figuras de la Selección, valoró el rendimiento del equipo. "Jugamos bien y mostramos lo que podemos dar. Pero principalmente tuvimos más eficacia que en otras oportunidades; tuvimos las ocasiones y las concretamos", expresó el defensor del Benfica.

Otamendi también hizo referencia al goleador polaco Robert Lewandowski: "No voy a descubrir que es un jugador muy difícil, pero creo que lo marcamos bien y no pudo hacer mucho. Acá importa que el equipo jugó muy bien. Y ahora vamos con ilusión para lo que viene, que será otro rival difícil como Australia. No tenemos que regalar nada para no tener sorpresas y seguir pensando para delante", expresó el exzaguero de Vélez.