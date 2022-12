El Mundial de Qatar 2022 continuará este jueves 1º de diciembre con la tercera y última fase de grupos, con dos partidos del Grupo E y dos del Grupo F: se enfrentarán Japón y España, y Costa Rica y Alemania, por la primera zona; mientras que por el segunda se encontrarán Croacia y Bélgica, y Canadá y Marruecos.

Los encuentros serán televisados por la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports. Además, se podrán observar de forma online, a través de diferentes plataformas digitales.

Japón vs. España (Grupo E)

El seleccionado de España, uno de los que mostró mejor nivel, jugará ante Japón con al fin de obtener la clasificación para los octavos de final de la Copa del Mundo de Qatar en el primer lugar en el Grupo E en caso de lograr un triunfo, que también beneficiaría a Alemania.



El partido se desarrollará en el Estadio International Khalifa en Doha, desde las 16 de Argentina, con el arbitraje del marroquí Víctor Gómez y televisado por TyC Sports.



España es puntero del Grupo E con cuatro unidades (saldo de +7), le siguen Japón (0) y Costa Rica (-6) con tres puntos, y cierra Alemania con uno (-1).



El equipo español dirigido por Luis Enrique se clasificará con solo empatar y sería primero porque Costa Rica debería golear a alemana casi por 14 goles, algo impensado.



Las chances de Japón pasan por ganar y ser líder del grupo: si empata, no se asegura clasificar porque Alemania venciendo a los centroamericanos podría superarlo en saldo de goles.



España es un equipo con juego ofensivo, acertadas asociaciones y voracidad a la hora de agredir al arco rival. Además, cuenta con la juventud y talento con Pedri (20 años) y Gavi (18), acompañada con algunos experimentados como Busquets Dani Caravajal, Jordi Alba o Morata.



Japón dio el gran golpe ante Alemania y asombró al mundo con un notable triunfo ante los germanos por 2 a 1, quedando a un paso de la clasificación.



Es más, los nipones jugaron ante un golpeado Costa Rica con la chance de sellar casi el pase a octavos, pero en un partido que debieron ganar por 2 o 3 goles de diferencia, fueron claros dominadores del desarrollo, terminaron perdiendo 1-0 en la única llegada del rival.





Costa Rica vs. Alemania (Grupo E)

El seleccionado de Alemania, tetracampeón del mundo, se enfrentará a Costa Rica con la obligación de ganar para tener chances de clasificar a la siguiente fase del Mundial de Qatar 2022.



El partido, válido por la tercera y última jornada del Grupo E, se jugará desde las 16 (hora argentina) en el estadio Al Bayt, ubicado en la ciudad de Al Khor, y contará con el arbitraje de la francesa Stephanie Frappart, la primera mujer en dirigir un partido de una copa del mundo masculina.



Los germanos se ubican en el último lugar de la tabla con un solo punto, tras el empate 1-1 frente a España en la fecha pasada y la derrota por 2-1 ante Japón en el debut.



El conjunto dirigido por el entrenador Hans-Dieter Flick tiene la obligación de conseguir una victoria y esperar que Japón no empate o le gane a España para tener chances de pasar de ronda.



Costa Rica, por su parte, tiene tres unidades, a raíz de la goleada en contra por 7-0 ante España y el triunfo por 1-0 frente a Japón en la fecha pasada. Los costarricenses accederán a la siguiente ronda en caso de lograr un triunfo, mientras que un empate también lo dejará en octavos si España se impone a Japón.

Croacia vs. Bélgica (Grupo F)

Las selecciones de Croacia y Bélgica definirán al mediodía el pase a octavos de la Copa del Mundo Qatar 2022 del Grupo H, con la mirada puesta en el otro partido entre Marruecos y Canadá, que ya está eliminado del torneo.



Croacia tendrá la clasificación asegurada con un empate, pero en ese caso no obtendrá el primer lugar, ya que para esa ubicación solo le sirve ganar sin depender del resultado del otro partido del grupo, que se jugará a la misma hora.



Bélgica, en cambio, quedará eliminado si pierde ante el equipo de Luka Modric, pero se asegura el pase si logra ganar y en caso de empate dependerá de que el equipo marroquí pierda por más de dos goles ante los canadienses.



Los equipos que pasen de fase de este grupo se cruzarán en octavos el lunes y martes de la semana próxima.



Croacia, subcampeón mundial en Rusia 2018, inició el grupo con dudas al igualar con Marruecos sin goles y se recompuso con una goleada ante Canadá por 4 a 1 luego de arrancar en desventaja.



Bélgica no pasa por un buen momento, a pesar de haber ganado la primera fecha ante Canadá por 1-0, ya que tras la derrota ante Marruecos por 2-0 se desataron polémicas y peleas dentro del plantel que luego fueron desmentidas.



Los medios europeos informaron sobre una fuerte pelea en una práctica del seleccionado belga entre Kevin De Bruyne y Hazard, en la que intervino Romelu Lukaku, quien no estaba jugando el torneo por lesión.



En la última conferencia de prensa, Hazard dijo que “no hubo peleas, tuvimos una reunión todos los jugadores con el cuerpo técnico y nos dijimos a la cara lo que pensamos. Estamos unidos y se escuchan cosas que no son ciertas”.

Canadá vs. Marruecos (Grupo F)

La selección de Marruecos se jugará su chance de clasificar a los octavos de final por primera vez en una Copa del Mundo cuando enfrente a Canadá, que se despedirá del Mundial de Qatar por la última fecha del Grupo F que integran también Bélgica y Croacia.



El partido se disputará desde las 16 (hora argentina) en el estadio Al Thumana, será arbitrado por Raphael Claus de Brasil y televisado por la TV Pública y DeporTV.



La selección africana llega al choque afianzada en su juego tras la resonante victoria por 2 a 0 ante Bélgica.



Con un triunfo ante los canadienses, Marruecos asegurará su lugar en la próxima instancia y aun con un empate -e inclusive con una derrota- también podría clasificar dependiendo del resultado entre Bélgica (3 puntos) y Croacia (4) que jugarán a la misma hora.



Para la selección de Canadá, que volverá a contar con su figura Alphonso Davies del Bayern Munich, el partido de mañana marcará la despedida de Qatar, ya que perdió toda chance al ser goleada (4-1) por Croacia en la segunda fecha del grupo y caer en el debut ante Bélgica (1-0).



También será el último mundial del histórico Atiba Hutchinson, de 39 años y que juega en la selección canadiense desde 2003.

¿Cómo ver online los partidos del Mundial de Qatar?

Además de poder verlo en vivo en la TV Pública, TyC Sports, DeporTV y DirecTV Sports, se pueden acceder a distintas plataformas on line para los encuentros.

Mientras que TyC Sports Play y TV Pública se reparten las transmisiones de todo el Mundial, los encuentros podrán verse también en Flow, DirecTV Go y Telecentro Play. Cada cableoperador solicitará el usuario y contraseña de cada cliente para poder acceder a los contenidos.