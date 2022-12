Un plenario de las Comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados debatió la creación de cinco universidades nacionales en distintas ciudades del país.Los cinco proyectos incluyen la creación de la Universidad Nacional de la Cuenca del Salado, con sede central en Cañuelas, provincia de Buenos Aires; la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la Universidad Nacional de Ezeiza; la Universidad Nacional de Río Tercero, en la provincia de Córdoba; y la Universidad Nacional Juan L. Ortiz, con sede en la ciudad de Paraná, Entre Ríos.

La presidenta de la Comisión de Educación, Blanca Osuna (Frente de Todos), explicó que la creación de las universidades “va en línea con los conceptos de la inclusión y la democratización”. “Hablamos del resorte de distintas políticas que el Estado debe brindar para que realmente esa oportunidad de estudio se concrete: las políticas de inversión en la educación superior y las políticas sociales de becas, como es el caso del PROGESAR”, sostuvo Osuna.

Además, la titular de la Comisión se explayó sobre la creación de la Universidad de la Cuenca del Salado. “Acompaña un plan de desarrollo productivo 2030, colaborando en la producción de metas anuales de crecimiento, brindando las herramientas necesarias para el desarrollo y la sustentabilidad económica y social, para poner de pie la región y el país que nos merecemos”, dijo.

Por su parte, la diputada Romina Del Plá (PO -FIT Unidad) pidió abordar “la superación de la ley de educación superior” y dijo que, en los proyectos, no se menciona la situación de docentes y no docentes. “Debería dejar en claro que se va a reconocer el convenio colectivo de trabajo”, reclamó. En tanto, el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) advirtió que “el planeamiento estratégico de la educación superior debe suponer un camino virtuoso que no estamos teniendo para nada con estos dictámenes”. “No hay previsibilidad, no tenemos garantizado una asignación de recursos que pueda ser sostenible”, señaló.

Desde el Frente de Todos, Hugo Yasky defendió la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo: “Estamos tratando de construir un entramado para que los altos estudios dejen de ser inaccesibles para muchos ciudadanos y ciudadanas. El elitismo no es sinónimo de excelencia educativa”. “Va a ser un gran avance para la Argentina y la democracia tener esta Universidad”, resumió.La diputada Mónica Litza (Frente de Todos) celebró la creación de la Universidad Nacional de Ezeiza y se mostró orgullosa “de que estemos tratando estos proyectos y que en la Argentina haya muchas universidades públicas, gratuitas y de cercanía”. En discrepancia, el diputado Alejandro Finocchiaro (PRO) también se refirió a la nacionalización de la Universidad de Ezeiza, actualmente en manos de la gestión provincial.

Finocchiaro dijo que, según el proyecto, el intercambio de gestión “se pasa sin las autoridades constituidas en marzo de 2019, es decir que se vulnera la autonomía universitaria”. “Me gustaría llamar a la reflexión y pensar que vulnerar la autonomía universitaria es algo que no se ha hecho nunca en 39 años de democracia”, remarcó. Del mismo modo, la diputada Sabrina Ajmechet (PRO) consideró que se estaba “cercenando la libertad de expresión mientras tratamos la creación de universidades nacionales”. “¿No tienen nada para decir sobre cómo están silenciando a un rector?”, preguntó, en alusión a lo dicho por Finocchiaro.

Por otra parte, Gabriela Brouwer de Koning (PRO) defendió la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero. “Río Tercero es una ciudad resiliente que sigue apostando, porque hace 27 años que el Estado Nacional pergeñó una tragedia. Debe ser ese mismo Estado Nacional el que repare y el que devuelva las oportunidades de volver a soñar y volver a proyectar”, señaló. Durante el plenario de Comisiones, Marcelo Casaretto (Frente de Todos) se refirió a la creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, con sede en Paraná. “Es una universidad que tiene desarrollo, tiene una fuerte presencia y que se está sosteniendo con una fuerte inversión de parte de los entrerrianos. Este proyecto le da jerarquía, lo cual va a permitir el desarrollo de esta importante comunidad universitaria”.