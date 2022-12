El jefe del departamento de Interpol en Argentina habló ayer en Radio Dos donde contó detalles de la caída del capo narco colombiano Gabriel Jaime Londoño Rojas, quien fue detenido en Emiratos Árabes Unidos por estar sospechado de intentar sacar 3 toneladas de cocaína desde Rosario hacia Dubai. Según el funcionario, se habría “descuidado” por no figurar entre las alertas rojas publicadas en la web oficial de ese organismo internacional.

“Nuestro trabajo empezó después de los allanamientos y del secuestro de la droga del 26 de agosto en Rosario. Había varias personas prófugas. Una era Gabriel Jaime Londoño Rojas, que se presumía que había abandonado Argentina. Por eso, el juez de la causa Adrián González Charvay pidió a Interpol una alerta roja, que es una solicitud captura internacional”, explicó el comisario inspector de la Policía Federal y titular del departamento Interpol Argentina Gonzalo Danier en diálogo con Radio 2.

Para el comisario, fue clave el pedido expreso del juez federal de Campana de que el nombre del capo narco no figurara publicado en la web de Interpol, donde son cargadas las alertas rojas. “Tuvo buen tino. Estaba vigente la medida, pero no se podía ver públicamente. Eso generalmente hace que la persona tenga la confianza de creer que no está siendo buscado y comete errores no forzados”, agregó.

“Lo primero que determinamos es que había abandonado el país y se había ido a Bolivia. Después, por intercambio de información con países miembro de la Interpol, conocimos que había ingresado a España, y después a Abu Dhabi”, señaló Danier, que es también Policía Federal.

El jefe de la oficina de Interpol en Argentina aseguró que en los últimos días hicieron “una colaboración estrecha” con Abu Dhabi para poder lograr la coordinación del arresto de Londoño Rojas, una situación que ocurrió el miércoles pasado, aunque se conoció el jueves. “Ahora lo que ocurre es el proceso de extradición para que pueda responder ante la Justicia de nuestro país”, explicó.

Londoño Rojas está sospechado de haber coordinado en una casa de alquiler temporario del country Aguadas de Funes toda la logística para sacar desde el puerto de Rosario unas tres toneladas de cocaína con el objetivo de que llegue a Dubai. Sin embargo, antes de que eso ocurra, la Policía Federal Argentina incautó un cargamento de 1.658 kilos de esa droga en un depósito ubicado en un galpón de Génova al 2400, en Empalme Graneros, con destino final a los Emiratos Árabes Unidos. Estaba escondida en alimento balanceado a base de maíz. Se estima que su valuación rondaba los 60 millones de dólares. Ese día se detuvo a doce personas.