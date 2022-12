Las hijas del exfutbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, Pelé, confirmaron que su padre fue hospitalizado el pasado martes en un hospital de San Pablo luego de contraer una infección pulmonar tras una infección por Covid, pero que no se encuentra en un estado terminal como trascendió en los últimos días.

"Está enfermo, es viejo, pero en este momento está allí por una infección pulmonar, y cuando se mejore volverá a casa. No se está despidiendo en el hospital en este momento", declaró Kely Nascimento, hija de Pelé, en una entrevista con la TV O'Globo reproducida por las agencias internacionales.

"Hace tres semanas nuestro padre contrajo coronavirus. Está vacunado con todas las dosis, pero la medicación contra el cáncer y la quimioterapia lo hacen más frágil ya que le bajan las defensas.Tiene una infección pulmonar, y por eso fue al hospital", dijo Kely.

En tanto, su otra hija Flavia comentó que Pelé "no está en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI)" y que "no está en riesgo", ya que está en tratamiento. Flavia reiteró que su padre no se encuentra en "fase terminal, ni en cuidados paliativos" como se rumoreó.

Este domingo, el propio Pelé envió un mensaje alentador a través de su cuenta de Instagram. "Estoy fuerte y con esperanza", aseguró el astro futbolístico, al tiempo que agradeció todos los mensajes de afecto recibidos desde todo el mundo.