Luego de la lectura de la sentencia que condenó a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública con la obra pública en Santa Cruz; funcionarios del Gobierno provincial y de la oposición se expresaron respecto del fallo del Tribunal Oral Federal 2.

El gobernador Ricardo Quintela respaldó una vez más la Vicepresidenta desde su cuenta de twitter. “Cuando decimos #TodxsConElla es así, siempre firme al lado de @CFKArgentina. Esta persecución y proscripción que sufre es prueba que logrará superar con su fortaleza. Cristina, acá los riojanos te abrazan y no te abandonan ¡Fuerza compañera! Nuestra solidaridad y acompañamiento”, expresó el mandatario.

Para el jefe de Gabinete, Juan Luna, “la condena de Cristina es una barbaridad que genera preocupación política e institucional. Es un mamarracho la causa que le armaron a Cristina, lo que se esconde por detrás es una operación política en el marco de la Justicia, con jueces amigos de la oposición de Cambiemos puntualmente con el objetivo de proscribir a Cristina en el caso de que aspire a ser candidata”, expresó.

Consideró que “es una situación muy preocupante que sienta un precedente muy grave y delicado para lo que es crecimiento institucional del país. La verdad que cuando la Justicia se deja utilizar como herramienta de la política no puede pasar nunca cosas buenas y es lo que acaba de suceder con esta sentencia”, afirmó Luna y opinó que “cuando defienden a Cristina no están diciendo que la política y los funcionarios no pueden ser investigados por hechos de corrupción, sino que esta es una causa armada de persecución política usando la justicia por parte de la oposición”.

La diputada riojana del Frente con Todos, Hilda Aguirre, desde su cuenta de twitter, escribió que este martes: “fue un día triste si se quiere porque están al final de un juicio absolutamente injusto. Siempre creí en la inocencia de Cristina, pero creo que lo que están haciendo hoy es tratar de que no nos atrevamos los dirigentes y las dirigentes políticas a trabajar por el bien del pueblo”.

“Con este ataque mafioso del Poder Judicial, para nada autónomo ni desinteresado de la vida política electoral, intentan proscribir a la líder Latinoamericana más importante de la historia”, expresó la diputada nacional del Frente con Todos, Gabriela Pedrali.

Desde la oposición el radical y aliado a Cambiemos, el senador por La Rioja, Julio Martínez, publicó el comunicado de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en respaldo a la Justicia por el fallo. “Estamos ante un fallo judicial histórico. Todas las garantías constitucionales de los acusados se han respetado. Este proceso ha sido ejemplar y demuestra que nadie está por encima de la ley argentina. Este es otro capítulo del fin de la impunidad de la corrupción pública”.