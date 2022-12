Mailen Valdivia es playera en el Mercado Central. El Ministerio de Desarrollo Social le suspendió el Potenciar Trabajo porque descargó en su celular la prueba gratis de una app, que no dio de baja a tiempo, por lo que le cobraron los dólares. "Me gusta leer. Me descargué una aplicación de animé que tenía un período de prueba de 14 días y me olvidé de suspenderla. Me apareció en la tarjeta de crédito un consumo de 2 dólares con 38 centavos", contó a Página/12. Mailén es parte de una familia de cuidadoches: su papá, su mamá y su hermana también trabajan en el playón, donde ayudan a ordenar el tráfico y ganan según lo que la gente les de, a voluntad. Organizarse con otros cuidacoches en una cooperativa del Movimiento de Trabajadores Excluidos le dió un marco para poder hacer esa actividad identificados con un chaleco de la UTEP, frente al que la policía no los expulsa. En el caso de Mailén, también le dió acceso a un Potenciar, que hoy es su principal ingreso. Al estar bancarizada le llegó una tarjeta de crédito. Claramente, el haber tenido un consumo en dólares no significa que no se encuentre en una situación de vulnerabilidad.

Rafael Alvarez es reciclador en la cooperativa Unidos de Avellaneda. Compró dólares “para ahorrar, porque tengo a mi mujer en diálisis y con tratamiento para el corazón, y los medicamentos día a día siguen aumentando por la inflación. Ese fue el motivo por el que este mes no cobré un peso”.

Cinthia Vergara Mendoza dejó a su mamá en Bolivia. Trabaja en un comedor popular ubicado en la ciudad de Buenos Aires, y cuando puede le manda algo de dinero, en dólares.

Florencia Palacios, recicladora de José León Suárez, ni siquiera sabe por qué no cobró el Potenciar: figura como titular de una tarjeta de crédito que desconoce y que registra consumos en la moneda norteamericana.

El miércoles, los cuatro se presentaron en el juzgado de Julián Ercolini, con Juan Grabois como abogado, para tomar conocimiento de la causa sobre presuntas irregularidades en el programa Potenciar Trabajo.

Se trata del expediente impulsado por la denuncia del fiscal federal Guillermo Marijuan, que en base a un informe de la AFIP sobre supuestas incompatibilidades en el otorgamiento de este salario social complementario, pidió que se dé de baja a los titulares del Potenciar que compraron dólares ahorro o tuvieron gastos con tarjetas de crédito en dólares -concepto dentro del que entra el uso de aplicaciones como Spotify, Netflix, Youtube Premiun o la mencionada app de historietas. Es la misma causa que contiene otra denuncia del diputado PRO Waldo Wolff.

La denuncia del fiscal federal apuntó contra la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, que fue acusada de presunta defraudación a la administración pública.

En este expediente, el juzgado levantó el secreto fiscal sobre 250 mil titulares del Potenciar. En el escrito que dejó en el despacho de Ercolini, Grabois indicó que los trabajadores de la economía popular con los que se presentó al juzgado además de no haber cobrado el Potenciar, están siendo investigados sin permitirles acceso a la causa ni el derecho a defensa.

“Considerando que muchos de nosotros hemos realizado gastos en tarjeta de crédito para utilizar aplicaciones y dado que en nuestro caso fue suspendido el cobro del salario social complementario, nos sentimos alcanzados por la denuncia que da origen a esta investigación y solicitamos que se les otorgue acceso al expediente a nuestros abogados defensores”, plantea su solicitud.



El dirigente del MTE viene señalando que la compra o los consumos en dólares, "no es incompatible ni está prohibida por ninguna normativa del Potenciar". Obviamente, se trata de casos de consumos pequeños, por suscripción o descargas de plataformas como Netflix o Spotify, o compras de dólares ahorro con el tope de los u$s 200, que a los titulares del Potenciar no les fue bloqueada por la autoridad monetaria, como sí se hizo con quienes en la pandemia recibieron el IFE o un ATP.

“Estas personas no cobraron su sueldo porque una ministra del poder ejecutivo acobardada por el lawfare, y por los jueces de la mafia decidió darles de baja el Salario Social Complementario del Potenciar Trabajo”, consideró Grabois al salir de los tribunales.

También cargó contra el juez Ercolini, “que es el que estuvo en Lago Escondido con los tipos de Clarín y otros jueces, que está más sucio que una papa, el juez que truchó facturas y que decide sobre la vida de millones de personas”.

“Si van a investigar, que investiguen también las irregularidades de no haberle pagado a quienes les correspondía y no violaron ninguna ley. Es mucho más irregular sacarle a alguien que no cometió ningún delito y que necesita ese salario para vivir y le corresponde. Resolvamos esto porque la gente necesita cobrar, pagar el alquiler y vivir”.