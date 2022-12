El fotógrafo Gustavo Germano tiene un hermano desaparecido, Eduardo "El Mencho", que fue detenido y asesinado en diciembre de 1976 en Fisherton, en la esquina de Colombres y bulevar Argentino. Tenía 18 años, y sus restos fueron restituidos en 2014. Otro hermano, Guillermo "El Mencho Negro", dedicó buena parte de su vida a luchar por memoria, verdad y justicia y murió en 2009. Gustavo vive en Barcelona, es el creador de muestras notables, como Ausencias. Hoy, en conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, inaugurará Contradesaparecido, la muestra que realizó junto a Vanina De Monte, su compañera, diseñadora gráfica, en el Museo de la Memoria (Córdoba 2019). "Contradesaparecido es un concepto, un palabro, como dicen en España, es una palabra inventada, que hace referencia a que los detenidos desaparecidos en realidad no vuelven ni aparecen, que es como solemos referirnos a ellos cuando un desaparecido es identificado, decimos que volvió, que apareció. Y lo cierto es que hay que contra desaparecerlo, hay que sacarlo de su condición de desaparecido y para eso tiene que confluir una actividad colectiva", contó el reconocido fotógrafo sobre esta propuesta.

"Si bien esto es una historia contada en el caso personal de Eduardo, en realidad cuenta la historia de la lucha colectiva por memoria, verdad y justicia en Argentina. Así que contradesaparecido es eso, es la definición de que hay que sacarlos de esa condición y que no pierdan la identidad de desaparecido, porque lo contrario de desaparecido no es aparecido, sino que se los sacó de esa condición", sigue su definición.

La idea comenzó cuando le restituyeron los restos de Eduardo, en el año 2014. "A partir de la restitución de sus restos empezamos a ver hacia atrás, cómo se había llegado ahí, cómo se llega a identificar a un desaparecido", sigue el relato. Allí entra a tallar Guillermo, que no pudo ver esa restitución. "De alguna manera, esta exposición es casi un homenaje también a la lucha de mi hermano Guillermo. Dentro de las piezas que componen la exposición hay muchísimos documentos, hay una experiencia inmersiva en un expediente. El relato textual de la exposición está hecho con documentos y la gran mayoría de los documentos llevan la firma de Guillermo, porque fueron la denuncia ante la CONADEP, ante la APDH y cuando se presentó como querellante en la causa Feced. Es decir que la figura de Guillermo aparece permanentemente en todos los documentos, porque fue el de la persistencia, de esa persistencia tenaz que tenía", cuenta sobre su hermano.

La búsqueda de Guillermo fue colectiva. "Llevó no sólo a la búsqueda de Eduardo, que de hecho él no llegó a ver. Él falleció en 2009 y todavía las respuestas que venían del aparato burocrático del Estado, que fue parte del proceso de desaparición, era que los restos no estaban donde después se encontraron, que ya no estarían en la sepultura 242 del cementerio de La Piedad", sigue Gustavo. La persistencia tenaz de Guillermo -tejida en el colectivo de derechos humanos de Paraná, con Abuelas de Plaza de Mayo e HIJOS de esa ciudad- permitió restituir la identidad de Sabrina Gullino, hija de Raquel Negro y Tulio Valenzuela, nacida en el Hospital Militar de Paraná. El "Mencho Negro" insistió con que allí había funcionado una maternidad clandestina, y su hipótesis fue confirmada por la justicia.

La muestra temporaria “Contradesaparecido” fue realizada en cooperación con el Centro Cultural Parque de España, con el auspicio de la Vicegobernación de Entre Ríos y el apoyo del Institut Ramón Llull. Su foco son los 38 años de denuncia hasta el juzgamiento del caso en mayo de 2020. "La memoria implica un proceso de reconstrucción sobre los pasos dados por el Estado represivo y su aparato burocrático para desenterrar la verdad oculta en el plan sistemático que representó el terrorismo de Estado", dice la comunicación del Museo de la Memoria.

Gustavo Germano nació en Chajarí, Entre Ríos en 1964. Además de Ausencias, una muestra de 2006, realizó Distancias (2007), Búsquedas (2015) y Contradesaparecido (2022). Por su parte, Vanina De Monte es diseñadora gráfica en Comunicación Visual egresada de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Nacional del Litoral. En 2001 se radica en Barcelona y desde 2007 trabaja en colaboración con el Germano en el desarrollo y diseño de sus proyectos de memoria social y ciudadana.

"Vivo en España, y la verdad es que si uno lo hiciera en términos comparativos, estaríamos muy avanzados, yo creo que la Argentina sí ha avanzado en muchas cosas. Para tomar una película que ahora está muy en boga, Argentina, 1985, que toma una parte de un hecho puntual, que fue el primer juicio civil a genocidas, ni siquiera en Nuremberg se había conseguido. Sí que hay cosas muy poderosas y llamativas", considera Gustavo sobre la situación de los derechos humanos en el país, pero también recuerda que "hay que ver el contexto de la historia española, la terrible dictadura, cuarenta años de dictadura después de la guerra civil y todo lo que pasó ahí en esa etapa, generó una losa sobre la sociedad muy fuerte, que fue fácil no escarbar".

Para Gustavo, las actitudes reaccionarias que hoy se ven en Argentina y el mundo "no surgen de la inmovilidad, sino de los avances. Entonces cuando nos movemos generamos esas reacciones y hay que discutirlas y no hay que tenerles miedo, no hay que cejar en el camino. Estas acciones son producto de los avances y no de los errores".

Sobre la muestra -y el impacto que generaron trabajos anteriores como Ausencias- sostuvo que "la gran aspiración de todos los creadores es hacer una propuesta a la gente y que sucedan cosas, que haya emociones, que pasen cosas, más allá de la explicación de lo que sucedió".

Mañana, a las 18, habrá un recorrido especial para público con el artista y el lunes, a las 19, un conversatorio en el Centro Cultural Parque de España (Sarmiento y el río) llamado “Contradesapariciones. Procesos colectivos de búsqueda en América Latina”, del que participarán Gustavo y Juan Nóbile, con la coordinación de Rubén Chababo.