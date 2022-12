Desde Santa Fe

El estilo de la contadora Ana María Morel, secretaria de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, sumó este fin de semana otra baja en la cartera. El gobernador Omar Perotti le aceptó ayer la renuncia al subsecretario de Políticas de Seguridad Pública Edgardo Glavinich, quien se fue del gabinete por diferencias irreconciliables con Morel que comenzaron apenas asumió su cargo, el 10 de agosto, hace cuatro meses. “No será la única renuncia”, sorprendió una fuente de la Casa Gris consultada por Rosario/12. Y cuando se le preguntó cuál sería la próxima, arriesgó un apellido: “Morel”, que según los corrillos oficiales formalizaría su salida en poco tiempo, “antes de fin de año”, agregó la fuente. El ministro de Seguridad Rubén Rimoldi observó el desenlace a cierta distancia -desde una posición neutral- porque los dos funcionarios en pugna fueron designados por el propio Perotti. A Glavinich, el gobernador lo despidió ayer y a Morel –que ratificó en su cargo varias veces- habrá que ver si se cumple lo que pronosticó la fuente, que se va “antes de fin de año”.

El episodio Glavinich generó autocríticas en los despachos oficiales, donde hasta se lo interpretó como otro de los “errores no forzados” de Perotti. El renunciante subsecretario de Políticas de Seguridad Pública llegó al gabinete a través de un grupo político de Rosario que es de “confianza” del gobernador y que también le propuso otros nombres. Algunas fuentes vinculan a ese grupo con el ex presidente de la Cámara de Diputados y hoy secretario de Comunicación Social de la provincia, Carlos Bermúdez, pero ese hecho no pudo ser confirmado.

En el caso de Morel, si bien en un principio su nombre fue sugerido por el ministro de Economía Walter Agosto, después del último informe de la funcionaria en la Legislatura, –que la oposición calificó como un “bochorno”-, su soporte político es el propio Perotti. En la interpelación de octubre, Morel enfureció a los diputados radicales, socialistas y amigos de Mauricio Macri porque les dijo lo que ella veía que “estaban en campaña”.

Después de ese cruce legislativo, Perotti ratificó en sus cargos no sólo al ministro Rimoldi, sino también a la secretaria Morel. “Una mezcla que no es buena”, admitió ayer otra fuente, que confirmó la salida de Glavinich, pero también anticipó que “puede haber otras renuncias”. Y mencionó la de Morel, que podría dejar su cargo “antes de fin de año”.

-¿Por qué renunció Glavinich? –se planteó.

-Por diferencias con Morel. El desencadenante no lo conozco, pero desde el principio había diferencias con ella –contestó.

-¿Fue un hecho sorpresivo?

-Se venía conversando desde la semana pasada, pero sí, fue de un momento a otro.

-¿Quién respalda a Morel? ¿El ministro de Economía?

-En un principio, sí. Pero después se corrió, parece que no quiere quedar pegado. En los papeles la apoyaba, pero en los hechos, si se le pregunta al ministro va a responder que no. Pero la bancó él. Llegó al gabinete por él y ahora se quiere correr.

-¿Y Glavinich cómo llegó al Ministerio de Seguridad? ¿Por Rimoldi?

-No, lo designó el gobernador. Lo acercó al gabinete un grupo político de Rosario que también le propuso otros nombres. Es un grupo que trabajó en seguridad antes de que Perotti asumiera, en 2019, y es gente de su confianza. Rimoldi llegó al Ministerio (en agosto), pero sólo con un grupo de comisarios que colaboran con él.

-¿Hay algún nombre para reemplazar a Glavinich? –preguntó este diario.

-No. Al reemplazante lo pondrá el ministro Rimoldi o el gobernador –fue la respuesta.

Glavinich es el segundo funcionario del Ministerio de Economía que se va por Morel. En agosto, cuando renunció el ex ministro Jorge Lagna, uno de los detonantes de su salida fue la mala relación política con la funcionaria que maneja la lógística y los recursos de la cartera. Lagna evitó las críticas públicas, se definió como un “soldado de Perotti” y hoy es director del Ente Regulador de Servicios Sanitarios (Enress).

Tras la renuncia de Lagna, la ratificación de Morel en su cargo frenó el plan A del gobernador, que era ascender a ministro al número dos de la cartera, el secretario de Seguridad y ex comandante de Gendarmería, Claudio Brilloni. El convocado rechazó la propuesta -también por sus diferencias con Morel-, por lo que Perotti apeló al plan B y designó a Rimoldi, quien se convirtió en el primer comisario de la historia que llegó a ministro de Seguridad de Santa Fe. Un cargo que antes habían ocupado civiles, militares y gendarmes, pero nunca un policía.

El primer incidente de Morel en el Ministerio Seguridad se remonta a 2020 y fue con el ex ministro Marcelo Sain, quien logró que el gobernador la desplazara de la estratégica Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera. Tras la renuncia de Sain, en marzo de 2021, Morel volvió a su viejo puesto con Lagna. Y ahí quedó, hasta ahora.