Tras su polémico arbitraje en el encuentro por los cuartos de final entre Argentina y Países Bajos, la FIFA determinó que ese fue el último partido que dirigirá el español Antonio Mateu Lahoz en el Mundial Qatar 2022. En tanto, el valenciano se volverá a su casa.



Los datos oficiales muestran que el referí fue el que más tarjetas amarillas sacó en un duelo de esta edición de la Copa del Mundo. Cobró 48 faltas –30 para Argentina y 18 para Países Bajos– y amonestó a 14 jugadores. Además, pese a no haberse presentado un segundo tiempo con grandes demoras, decidió adicionar 10 minutos. En el décimo, los neerlandeses convirtieron su segundo gol y empataron.



Sobre el final, los ánimos se caldearon entre los jugadores de ambos equipos, asperezas que se reflejaron tras el penal de Lautaro Martínez, y la frase viral del capitán de la Albiceleste, “¿Qué mirás, bobo?” a un contrincante neerlandés y sus gestos al DT del conjunto rival, Louis Van Gaal.



Las críticas de Messi y Dibu Martínez

"La FIFA no puede poner un árbitro así para este partido, no ha estado a la altura", criticó Lionel Messi al finalizar el encuentro. “Nos mandó a la prórroga, no solo por los minutos que dio, sino por las chiquitas, las boluditas. Creo que no era foul el último que cobró (antes del empate). Inclinó la cancha. Nos querían tumbar”, sumó el capitán.

“Fue el peor árbitro del Mundial, lejos”, sentenció por su parte Emiliano “Dibu” Martínez. 'Dio 10 minutos (de tiempo adicional) sin ninguna razón. Les estaba dando tiros libres fuera del área, como dos, tres veces. Solo quería que anotaran, eso es básicamente todo. Entonces, con suerte ya no tenemos esa referencia. Es un inútil”, aseveró el arquero de la selección argentina.

Después del partido, Mateu Lahoz tuiteó: “A partir de ahora, todos los que mencionen esta cuenta con términos ofensivos o de menosprecio serán bloqueados. No es tan difícil guardar un mínimo de respeto”.

