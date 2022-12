Lionel Scaloni salió decidido contrarrestar todo lo que se dijo tras el caliente partido ante los Países Bajos. En frío, lejos de la calentura por los penales y la clasificación, el técnico bajó un mensaje profundo, en el que buscó dejar en claro que la Selección sabe ganar y sabe perder, más allá de lo ocurrido ante los neerlandeses. "Hay que desterrar" que el elenco nacional no sabe "ni ganar ni perder" porque es algo que "está totalmente alejado de la realidad".

Estaba claro que Scaloni no iba a dejar pasar todo lo que se habló tras el partido ante los Países Bajos. Por eso, ante la primera insinuación sobre los sucedido, el entrenador argentino se descargó y aclaró todo lo sucedido, como para asumir resposabilidades como para marcar el comportamiento de los neerlandeses.

"Aprovecho para zanjar el tema, el encuentro del otro día se jugó como se tenía que jugar, tanto del lado de ellos como de Argentina", arrancó Scaloni. "El fútbol es esto. A veces tenés que defender, atacar, puede que haya discusiones, pero no es más que eso. Hay un árbitro para impartir justicia. Nosotros sabemos perder y ganar", remarcó el técnico, que recordó lo sucedido en el arranque en el Mundial, con una caída ante Arabia Saudita, y lo que pasó en la Copa América, cuando se celebró el título en el mismísimo Maracaná.



"Perdimos el primer partido y nos fuimos calladitos al hotel, ganamos la Copa América y se vio una de las imágenes más lindas del fútbol con (Lionel) Messi, (Leandro) Paredes y Neymar", relató Scaloni, recordando aquellas fotografías de los astros abrazados y charlando en los vestuarios, un rato después del encuentro. "Respetamos profundamente a todos los rivales, es una impronta que tenemos y hay que desterrar eso de que no sabemos ni ganar ni perder, porque está totalmente alejado de la realidad", completó Scaloni para cerrar el tema

La mirada sobre Croacia

La semifinal ante Croacia será un nuevo obstáculo para la Selección Argentina. El potencial del equipo balcánico no pasó inadvertido para Scaloni, que mostró mucho respeto y valoró las virtudes de conjunto de los croatas. "Esperamos un partido muy difícil contra un equipo de los denominados realmente equipo, porque juegan como lo que son", explicó el técnico, que igualmente no quiso analizar lo sucedido hace cuatro años, cuando Croacia se impuso 3-0 en la fase de grupos ante el conjunto que en ese entonces dirigía Jorge Sampaoli.

"Las comparaciones con el último Mundial no corresponden, todos los partidos son diferentes, pero sí estoy convencido que tienen grandes jugadores y dan la sensación de grupo, que es lo que más interesa", expresó Scaloni en conferencia de prensa. En esa línea, agregó: "Croacia tiene una manera de jugar y no la va a cambiar, no es ni ofensiva ni defensiva. Juega realmente bien y tiene muy buenos futbolistas, por eso esperamos un partido muy difícil".

El mérito de Messi

Sobre el capitán de la Selección y su actitud en la Copa del Mundo, Scaloni no quiso colgarse ninguna medalla: "Messi siempre fue así, no es mérito del cuerpo técnico, es de él. Siempre fue un ganador, tiene un orgullo y unas ganas muy grandes de seguir jugando a la pelota".

Ante la chance de que sea el último Mundial de la "Pulga", Scaloni destacó: "En principio vamos a ver si sigue jugando o no, vamos a disfrutarlo todavía que es lo mejor que nos puede pasar a nosotros y al mundo del fútbol. Queda mucho camino todavía, hay que centrar todas las fuerzas en el partido de mañana".

Lo qué está en juego

"La ilusión es la de todos los argentinos, este equipo juega por ellos, por sus familiares, por la gente. Sabemos que los hinchas que vinieron hicieron un esfuerzo bárbaro. Esperamos dar el máximo y el tiempo dirá qué pasará en estos partidos", continuó el director técnico.

Respecto al once que saldrá a la cancha, el entrenador no lo confirmó pero avisó que tanto Rodrigo De Paul como Ángel Di María podrían ser de la partida.

"El día después del partido hicimos recuperación y ayer casi no hicimos mucho en el campo. Hoy tendremos un panorama un poco más claro, pero, en principio, están disponibles y eso nos deja tranquilos. Tenemos que valorar la disponibilidad en cuanto a minutos y tenemos tiempo hasta mañana", detalló.

En tanto, dijo: "Lo preparamos de la misma manera que frente a Holanda, Australia y Polonia. Venimos jugando partidos importantes desde que perdimos con Arabia y no cambia la sensación de que lo que viene es trascendental. Todo el mundo sabe que es un partido del fútbol, que intentaremos dar el máximo, que a veces la suerte nos puede dar la espalda, pero que si hacemos las cosas bien tenemos grandes chances. Hay que tomarlo con naturalidad".