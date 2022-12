"Fue durísimo, veníamos cansados por el último partodo, pero vamos a jugar el último partido, que era lo que queríamos", arrancó declarando Lionel Messi tras el triunfo ante Croacia.

"Como dije desde el principio, hace un tiempo que estoy disfrutando muchísimo de esto, más allá de que nos tocó empezar perdiendo. El primer partido contra Arabia fue muy duro, sobre todo con un rival con el que a priori no pensábamos perder tras un invicto de 36 partidos. Y perdimos por detalles. Después jugamos todas finales", afirmó el capitán de la Selección.

"Puertas adentro confiábamos mucho en nosotros. Este grupo lo pudo sacar adelante, porque sabíamos lo que somos. Nuestro fuerte es el trabajo de grupo, pero si tengo que dar un trofeo, se lo doy a Julián, por sus goles y por todo lo que peleó para estar acá", ponderó el máximo referente del conjunto de Lionel Scaloni.

"Es una locura todo esto que estamos viviendo, lo que se vive en Argentina. Lo dijimos al principio: que la gente confíe, porque sabemos lo que este grupo puede llegar a dar. Vamos a jugar una final más y hay que disfrutarlo", sentenció la Pulga.

"Sabíamos que no éramos los máximos candidatos, pero no le íbamos a regalar nada a nadie. Todo lo que hicimos, lo hicimos por mérito propio, yendo partido a partido. Después en el fútbol se puede dar o no, pero en este grupo siempre estuvo claro que íbamos a dar lo máximo. Y este grupo es muy inteligente. Además, tenemos un técnico que no deja nada librado al azar", elogió el astro rosarino.

Por último, el máximo goleador argentino en Copas del Mundo asumió: "Siento muchas cosas, es muy emocionante ver todo esto. Ver a la gente, a la familia durante todo el Mundial fue algo increíble. Todo lo que hicimos lo ganamos por mérito propio. Salimos de una muy difícil, pero este grupo se lo merece, porque es una locura. Por eso esta alegría. Una vez más Argentina está en una final del mundo; ahora a disfrutar de todo esto. Vamos a dejar todo para intentar llevarla".

Por su parte, Rodrigo De Paul confió: "Todavía no caigo. Hemos trabajado mucho para llegar hasta acá. Creo que somos merecedores de todo esto", dijo el mediocampista todoterreno de la Argentina tras la victoria.

"Teníamos mucha fe, veníamos de ser campeones de América y este equipo dio una muestra de lo que es capaz", añadió el ex volante de Racing y fue concluyente: "Nosotros jugamos por amor a los colores, a la camiseta, a nuestro país, a la gente. Por eso Argentina está en la final".

Otro no cabía en sí mismo por tanta alegría fue Cristian "Cuti" Romero: "No se puede explicar sinceramente lo que se vive hoy, esto es una locura".

No exento de perplejidad, el defensor concluyó con alegría: "No me cae todavía dónde estoy parado, lo que estoy viviendo, lo que logramos como grupo, con mi país. Estoy feliz".