La ministra de Salud, Carla Vizzotti, afirmó este jueves que el Gobierno "siempre" supo que iban a aumentar los casos de coronavirus para la época de fin de año y volvió a instar a vacunarse a todas las personas que recibieron su última aplicación hace más de 120 días "no importa el número de dosis ni el número de refuerzos" que tengan.



Vizzoti encabezó por la mañana en la Casa Rosada las deliberaciones del Consejo Federal de Salud (Cofesa), organismo que reúne al Ministerio de Salud de la Nación y a las carteras sanitarias de los 24 distritos del país, con el fin de trazar un "balance de gestión" y analizar la situación del coronavirus de cara a las Fiestas y vacaciones, como así también la prevención ante el dengue en algunas provincias.



"Hasta ahora siempre supimos que iban a aumentar los casos con respecto al verano pasado, aumentó en el hemisferio norte, no tiene la misma estacionalidad todavía que el resto de los virus respiratorios y se están acomodando en esa competencia del nicho de los virus respiratorios", afirmó Vizzotti a los periodistas acreditados en la Casa Rosada.



En un alto de la reunión, en el Salón de los Pueblos Originarios, Vizzotti precisó que "tenemos las vacunas y tenemos que avanzar en la vacunación con refuerzos", a más de dos años y medio de iniciada la pandemia en Argentina.



"Todas las personas que pasaron más de 120 días de la última dosis, no importa el número de dosis ni el número de refuerzos, tienen que darse una dosis para poder estimular las defensas y trabajar en ese sentido para que, sabiendo que casos va a seguir habiendo, eso no se traduzca en hospitalizaciones y muertes, sobre todo para quienes tienen más riesgo", afirmó Vizzotti.



Sobre el advenimiento de las fiestas y las vacaciones, señaló que "no hay ninguna recomendación en particular más que la de siempre". "Es muy importante que ante cualquier síntoma se consulte si hay problemas respiratorios o manchitas en la piel por si hay sarampión; son los riesgos más grandes después de un evento masivo".



Además, la ministra Vizzotti explicó que en el Cofesa se está "avanzando en materia de trasplante, en materia regulatoria, con la Anmat (Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica), que durante la pandemia y ahora después de la pandemia logró sostenerse y se ha reformulado para acompañar lo que es la investigación, el desarrollo".



También sostuvo que lo proyectado es "acompañar desde el inicio desde el punto de vista regulatorio con el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai) para aumentar la procuración de órganos para trasplante y fortalecer todo ese área con mucho compromiso de las provincias".



Asimismo, indicó que "hay situaciones epidemiológicas particulares en provincias, ahora con las vacaciones que se va a tratar y por supuesto la campaña de vacunación de sarampión, rubéola y polio".



Previo al cónclave, el subsecretario de Atención Primaria del Ministerio de Salud porteño, Gabriel Battistella, explicó a Télam que los contagios de covid-19 "siguen siendo bastante importantes, pero no así la gravedad de los casos".



"Nosotros vemos todos los días los tableros de internaciones, tanto en camas de piso de internación como en terapia tuvieron muy poco repunte en comparación a la cantidad de casos", puntualizó el funcionario.



Al respecto, el funcionario porteño explicó que "eso evidentemente se debe a la gran protección que tenemos de la vacuna".



"En los últimos días y sobre todo el último mes la población volvió a los vacunatorios", graficó y ejemplificó: "De lo que veníamos vacunando 400 a 500 personas por día ya llegamos a casi 20.000 vacunados por día".



De todos modos, Battistella aclaró que "como decíamos la semana pasada, creemos que todavía no estamos en el pico; el pico se producirá en estos días o en los primeros días de enero pero, por los datos que tenemos, sin el impacto que tuvieron todos los otros picos en la temporada del año pasado".



Por su parte, Rosa Dávila, ministra secretaria de Salud de la provincia de San Luis, dijo a esta agencia que "como en todo el país, estamos con un aumento en la cantidad de casos". No obstante, Dávila indicó que esa situación "no nos ha modificado la cuestión de internación y fallecimientos".



Acerca del período de vacaciones, sostuvo que las "recomendaciones son las de siempre" y citó el caso "en cuanto a la higiene, si están en lugares cerrados que las personas usen el barbijo", como sugirió la Nación.



En tanto, el ministro de Salud de La Rioja, Juan Carlos Vergara, aseveró a Télam que el coronavirus "es un tema preocupante en este momento pero nosotros también estamos muy dedicados al dengue o sea a hacer todos los mecanismos de prevención". "Si bien no hemos tenido casos de dengue todavía, estamos trabajando en esto, en todo lo que tiene que ver con la prevención", puso de relieve.



Respecto del coronavirus, Vergara analizó que "se ha tenido en las últimas tres semanas un aumento sustancial, primero de un 100 % y después de un 250% de casos que si bien son pocos para nuestra provincia la ventaja que tenemos es que casi el 99% son casos leves".