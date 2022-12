Como regalo anticipado de la Navidad, este viernes Netflix estrenó en Argentina Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion, la película de misterio, acción y comedia que se volvió furor entre los amantes del cine policial y de suspenso.

La secuela de Knives Out recibió grandes elogios por parte de los críticos, así como buenas recomendaciones en Rotten Tomatoes (93% de aceptación), Letterboxd (4.0 puntos), FilmAfinitty (7 de 10 estrellas), y otras de las principales plataformas de recepción del séptimo arte.

Rian Johnson, director y escritor del filme que fue nominado al Oscar, no se achicó a la hora de buscar un nuevo y atrapante elenco que retome la franquicia que empezó en 2019. El reparto estelar que convocó para esta oportunidad incluye al ex James Bond, Daniel Craig —quien repite su papel—, Edward Norton, Janelle Monáe, Kathryn Hahn, Leslie Odom Jr., Jessica Henwick, Madelyn Cline, Kate Hudson y Dave Bautista.



La primera parte de la franquicia se llevó a cabo con un presupuesto promedio de 40 millones de dólares para la gran producción que tuvo —el elenco incial lo conformaron Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Le Curtis, Christopher Plummer, Don Johnson, Toni Collette, entre otras estrellas— y, tras su estreno hace 3 años, recaudó 331 millones. Es por esto que Netflix corrió hacia el teléfono para convencer a Johnson de pedirle a Craig de filmar dos secuelas por 469 millones por los derechos y el desarrollo de esos dos filmes. Y la película 2 de esa historia finalmente llegó.

En resumen, la secuela de Knives Out presenta al detective Benoit Blanc en su viaje a Grecia para desentrañar un misterio que implica a un nuevo y variopinto plantel de sospechosos.



Breve sinópsis de "Puñales por la espalda: el misterio de Glass Onion"

El detective Benoit Blanc (Daniel Craig) viaja a una suntuosa mansión de una isla griega, pero cómo llega allí y por qué, es solo el primero de los muchos enigmas planteados. Blanc conoce allí a un ecléctico grupo de amigos convocados por el multimillonario Miles Bron (Edward Norton) para celebrar su reunión anual.

La lista de invitados incluye a la exsocia de Miles, Andi Brand (Janelle Monáe); la actual gobernadora de Connecticut, Claire Debella (Kathryn Hahn); Lionel Toussaint (Leslie Odom Jr), un científico de vanguardia; la diseñadora de moda y exmodelo Birdie Jay (Kate Hudson) y su diligente ayudante, Peg (Jessica Henwick); al influencer Duke Cody (Dave Bautista) y su novia y compinche Whiskey (Madelyn Cline).

Como en toda historia de asesinatos, cada personaje tiene sus secretos, mentiras y motivos. De ahí que, cuando aparece un cadáver, todos sean sospechosos.

Las mejores fotos de Glass Onion

Janelle Monáe en el papel de Andi Brand (Foto: Netflix)

Kate Hudson y Edward Norton se suman al elenco de la secuela (Foto: Netflix)

Leslie Odom Jr. en Glass Onion (Foto: Netflix)

Madelyn Cline como Whiskey (Foto: Netflix)

Glass Onion ya está disponible en Netflix (Foto: Netflix)

Cómo ver la película en Netflix

La película Puñales por la espalda: el secreto de Glass Onion se estrenó en las salas de cine de Argentina el pasado 23 de noviembre, pero su paso fue breve: tan solo estuvo una semana en cartelera, de acuerdo con los planes de la productora.

En tanto, el lanzamiento oficial ocurrió este 23 de diciembre en Netflix, plataforma a la que se puede acceder únicamente a través de una suscripción mensual paga. Los clientes de esta compañía podrán disfrutar del nuevo largometraje de Rian Johnson y otros contenidos de diciembre, tales como Matrimillas, Pinocho, de Guillermo del Toro; Emily in Paris 3, o Maltida, entre otros.

Qué dijo Daniel Craig sobre Messi

Pocas días antes del estreno de la nueva película que protagoniza Daniel Craig transcurría la Copa del Mundo de Qatar 2022, que finalmente consagró a la Argentina como la selección ganadora. En medio del contexto mundialista, la leyenda británica del cine de crímenes y detectives se permitió opinar sobre el rol de Lionel Messi en la selección argentina, en una entrevista que le hicieron antes de que se conociera el resultado de la final entre la Albiceleste y Francia.

"¿Cuándo juega? ¿Cuándo Messi va a ganar la Copa del Mundo? ¿Qué va a pasar, Messi lo va a hacer por ustedes?", había picanteado por entonces el intérprete, lejos de esperarse que, al final del torneo, sea él quien alce la Copa de la FIFA junto a sus compañeros en medio de una multitudinaria ovación.

En otro momento de la entrevista se refirió a Argentina: "No sé mucho. Sé que es un lugar que me encantaría visitar y algún día espero bajar a conocer la Argentina. Sé que hay una cultura increíblemente rica y variada en Argentina, y me encantaría experimentarla de primera mano", dijo a Clarín.