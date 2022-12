Paula Oural, una joven de 27 años fanática del fútbol y que vive en Quilmes, se consagró campeona del prode Mundialito de Página/12. “Pegué el primer resultado exacto con Argentina vs. Australia y, a partir de ahí tuve una racha de suerte, no lo podía creer”, dijo al recibir el premio: un TV Samsung 4K 55'' de Megatone.

Se anotó el domingo 20 de noviembre, el mismo día que inició el Mundial de Qatar con el partido entre el anfitrión y Ecuador. “Mi hermano, que siempre lee el sitio web de Página/12, vio que estaban haciendo un prode y, como sabe que a mi me encanta el fútbol, me lo compartió. Yo, obvio, participé. La página estaba re bien organizada y fue re fácil completarlo. Siempre armamos prode con mi familia, esta fue la primera vez que participo de uno en la web”, contó Paula.



Primero se sumó de manera individual, rellenando las predicciones de fase de grupos, de octavos, de semifinales, de la final, del tercer y cuarto puesto, y también pronosticó quién sería el goleador del certamen. Después, sumó a su hermano Rodrigo y a su papá José Luis y creó un grupo al que nombró “Casa” para competir y jugar juntos.



“Ese día, puse que la selección argentina salía primera, la de Francia segunda y la de Croacia tercera. Y también acerté que (Kylian) Mbappé iba a salir máximo goleador”, contó la joven hincha de San Lorenzo, cuyos favoritos de la albiceleste siempre fueron Lionel Messi, Cuti Romero y Dibu Martínez.

“En fase de grupos no me fue tan bien, acertaba el ganador pero no los resultados exactos. El primer resultado exacto lo pegué en Argentina vs. Australia, y a partir de ahí tuve una racha de suerte, no lo podía creer. Entraba todo el tiempo a la página a chequear el ranking”, siguió.

Cuando se enteró que había ganado el Mundialito, Paula no lo pudo creer. Un mail le comunicaba que había quedado en primer lugar, y que podía ir a retirar su premio: un televisor Samsung 4K de 55 pulgadas, de Megatone. “Estoy re contenta, es la primera vez que gano algo. Y mi familia también está contenta porque tenemos una tele muy chiquita en la cocina de mi casa. Mi papá está feliz con 55 pulgadas”, agregó.

Al ser consultada sobre si le tuvo fe a la Selección desde el minuto uno, contó que, desde que vio a La Scaloneta ganarle a Uruguay por 3 a 0 en el Monumental por las Eliminatorias del Mundial “sabía que íbamos a ganar, todo el equipo jugó muy bien. Y tenía mucha ilusión por Messi, que se lo merecía”.