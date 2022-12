La ministra de Trabajo de la Nación, Raquel “Kelly” Olmos visitó, este lunes, La Rioja para la firma de acuerdos de formación profesional, entrega de certificaciones de capacitación en oficios y de 25 millones de pesos del Programa de Recuperación y Sostenimiento Productivo (REPRO) a la fábrica ENOD. La firma recibió el beneficio por el incendio que sufrió meses anteriores.

“Para nosotros es un gusto y un honor, por un lado, con la presentación de los certificados que es la conjunción de una tarea muy significativa, impulsada desde el Gobierno provincial y acompañada desde el Gobierno nacional en un compromiso que la producción y el empleo no deben ser la variable de ajuste de las restricciones que heredamos del gobierno anterior y que se agudizaron como consecuencia de la pandemia y de la guerra en Europa”, afirmó la ministra y agregó que “tienen la convicción de que el trabajo y la producción son la columna vertebral de la reconstrucción de Argentina; una Argentina organizada en torno a un proyecto de democracia social, que reconstruya la movilidad social ascendente”.

“Esa tarea se ve reflejada en indicadores positivos de empleo que son realmente ejemplares en relación a La Rioja respecto del conjunto nacional, y eso no es casualidad, es causalidad de ministerios, de compromiso, de trabajo, y de quien encabeza la gobernación con el excelente equipo que lo acompaña”, aseveró Olmos y expresó que existen dos modelos de país que se discuten.

Asimismo dijo que “la realidad es que las políticas de empleo, no pueden ser exitosas si no se encaran territorialmente, no se trata de políticas que se diseñan, formulan o ejecutan desde un escritorio, sino que se deben formular, diseñar y ejecutar desde cada territorio, por eso resaltar el trabajo de las y los intendentes”.

Se firmaron convenios para el financiamiento del plan de capacitación y formación profesional 2023 que incluye la economía del cuidado, economía del conocimiento y formación profesional básica y fortalecimiento de oportunidades para mujeres, mayores de 35 años; y el acta acuerdo de Fortalecimiento de las Oficinas de Empleo Municipales.

Quintela contra el fallo de la Corte

El gobernador Ricardo Quintela volvió a rechazar el fallo de la Corte que beneficia la Ciudad de la Buenos Aires sobre un reclamo por la coparticipación y opinó que sobre los modelos de país que se discuten uno, busca “la concentración económica y otro la distribución”. “Es importante lo que se plantea sobre la reflexión, el debate, el diálogo y la conversación, donde vamos a tener que plantear que se diferencia en algo sustancial: Nosotros lo que impulsamos es potenciar una sociedad de capital y de trabajo, con asociación, y la inversión de los trabajadores. Para que eso suceda, debemos tener políticas públicas, y a partir del Estado presente, fortalecer al sector privado para la generación de oportunidades”, aseguró.