Silvia tiene 63 años y está rodeada de un grupo de sus "chicas", como ella dice, sus compañeras de militancia del Movimiento Evita. Juntas, esperan el discurso de Cristina Kirchner, que volverá a hablar en público luego del descargo que le siguió a la condena que recibió por la causa Vialidad, que en sus palabras persiguió el único fin de proscribirla. "Yo milito desde los 18 años. Estoy acá porque siempre voy a bancar a Cristina. Y al intendente, que es lo mejor que nos pudo pasar en Avellaneda", dice en referencia a Jorge Ferraresi, el anfitrión de la jornada en Villa Corina. "Dicen que en la cancha se ven los pingos. Ahora tenemos que estar todos. No es cuestión de estar cuando estamos bien. Hay compañeros que recién están empezando y estar acá es pensar en el día de mañana", asegura.

Desde antes de las 18, una multitud espera por la vicepresidenta en el partido de Avellaneda. Contra todo obstáculo político, el clima de las esquinas circundantes al flamante Polideportivo Diego Armando Maradona es de júbilo. Pero también hay una mezcla de ansiedad y emoción en el ambiente. Alan tiene 18, trabaja en el Comedor Nueve de Julio, milita desde hace un año nomás y pone el sentimiento en palabras. "Hay que bancar siempre porque si no nos pueden sacar", afirma.

Esa emoción se notó en la voz resquebrajada con la que Axel Kicillof terminó su intervención desde el estrado. “Nosotros vimos cómo te gatillaban en la cabeza. Luego de eso, han buscado la proscripción con una condena escandalosa. Queremos decirles que no les tenemos miedo. A vos Cristina, quiero decirte que te necesitamos para seguir garantizando derechos”, dijo el gobernador, que durante su mensaje reivindicó el trabajo llevado a cabo en las gestiones del Frente para la Victoria y llamó a seguir en la misma dirección.

La derecha contra los derechos

Cuando hizo uso de la palabra, Kicillof destacó que para realizar obras como la que se inauguró “es necesario contar con recursos”. De esa manera, puso el ojo sobre la Corte Suprema de Justicia que falló a favor de la Ciudad de Buenos Aires en la disputa por los fondos de coparticipación. Para el gobernador, ese fallo es “una inmundicia”.

Explicó Kicillof en su discurso que en los primeros tres trimestres de este año, la coparticipación bonaerense representó 147 mil pesos por persona, mientras que en la Ciudad de Buenos Aires, esa realción se eleva a 248 mil pesos por habitante. “La CABA tiene el doble de lo que tiene la provincia. Y yo me me pregunto qué es lo que haría un intendente como Jorge Ferraresi con la cantidad de dinero que recibe Rodríguez Larreta”, dijo poniendo en valor el accionar del intendente de Avellaneda, a quien había citado para reivindicar una postura suya ante la gestión: “Todo lo que le damos a nuestro pueblo tiene que ser de primera calidad”. “No alcanza con hacer, hay que hacer para demostrar que se puede vivir distinto y se puede vivir mejor a partir de lo público”, afirmó.

Como ya lo había hecho en reiteradas oportunidades, el mandatario volvió a cuestionar la decisión de Mauricio Macri de aumentar la masa coparticipable destinada a la Ciudad de Buenos Aires por decreto, en el año 2016. “Acá hubo un manejo discrecional y arbitrario de los recursos en beneficio de la ciudad más rica del país en detrimento de todo el país”, afirmó Kicillof. “Eso es lo que se votó en contra en el 2019, pero parece que cuando los votos no les dan, vienen con los fallos juidicales”, dijo volviendo a cargar contra la Corte.

“Este es un gobierno que viene a ampliar derechos”, afirmó el mandatario provincial que volvió a marcar distancia con la oposición al señalar que “tienen otro proyectos y ya han dicho que vienen a privatizar y flexibilizar”. “Lo que está en juego es la derecha o los derechos. Y nosotros estamos con los derechos”, dijo ante la ovación de los presentes.

“Cristina fue muy clara respecto de los principales temas y problemas que tiene el país”, dijo a este diario tras el acto Cristina Alvarez Rodríguez, vicepresidenta primera del Partido Justicialista y ministra de Gobierno de la provincia de Buenos Aires. “Se refirió centralmente al bochornoso fallo de la Corte Suprema que les quita recursos a todas las provincias argentinas para dejarlos en la ciudad más rica y para financiar la campaña de Rodríguez Larreta.”

Según Alvarez Rodríguez, CFK también denunció “la crisis institucional en la que nos pone el Poder Judicial defendiendo al poder económico, con el funcionamiento de un Estado paralelo y con la Corte Suprema avasallando e intentando proscribirla luego de que falló el intento de matarla”.

Agregó que “el ataque no solo contra Cristina sino contra todo el peronismo y contra todo aquel que se anime a defender intereses populares, sea con la tarifa de Internet o del cable como servicio público, sea oponiéndonos al dos por uno que fue un fallo de esta Corte, sea evitando que nos endeudemos, sea impidiendo la vuelta de las AFJP y la jubilación privada o sea oponiéndonos desde ya a la reforma laboral y previsional que el macrismo proclama como grandes objetivos”. La ministra de Gobierno de Kicillof dijo que “necesitan dirigentes débiles y dirigentes con miedo”. Cosa que “según quedó claro en el discurso de Cristina nosotros no somos, sobre todo cuando nos invitó a todos a sacar el bastón de mariscal y nos dejó en claro que cuando se acercan los 40 años de democracia no podemos vivir bajo una mafia o un Estado paralelo”.

“Destaco la importancia de que Jorge Ferraresi haya hecho un Polideportivo tan hermoso en Villa Corina y también la determinación de Axel Kicillof”, señaló a este diario el dirigente del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, Roberto Baradel. “Nos vamos con más fuerza después de escucharla a Cristina cuando dijo que lo suyo no fue un renunciamiento ni una autoexclusión sino una proscripción. La CTA de la Provincia ya había resuelto denunciar y luchar justamente contra la proscripción a la vicepresidenta. Es fundamental en la Argentina la consigna ‘Democracia o mafias’ para el próximo 24 de marzo”, afirmó.



Jorge está parado en una esquina con nada más que un cuadro enmarcado, de una foto de Cristina y la bandera argentina detrás. "¿Por qué estoy acá? Porque soy peronista y una de las bases del peronismo es la lealtad. Y Cristina me hizo vivir los mejores años de mi vida. A mi me hizo militar Cristina y Nestor. Yo venía de las asambleas de "que se vayan todos". Y me costó creerle, pero hoy por hoy se me pone la piel de gallina cuando te hablo de Cristina". Tiene 59 años y considera que le están "debiendo unos buenos choripanes". "A mi me dijeron que veníamos por el chori y la coca y nunca me dieron ni uno”, dice y se ríe.