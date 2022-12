Con la llegada de las vacaciones de verano 2023, son muchos los que se preguntan acerca de las restricciones, las vacunas y los requisitos relacionados con el coronavirus que exigen algunos países para poder ingresar a sus territorios.

Brasil, España, México, Estados Unidos, República Dominicana y Chile, los destinos internacionales más consultados por los argentinos según el último informe emitido por Google.

Brasil

Brasil solicita al menos dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, con un mínimo de 14 días desde la última aplicación, algo que debe demostrarse con un certificado digital o impreso. En el caso de los menores de 12 años, no es obligatorio presentarlo. Quienes no se hayan vacunado, deberán presentar un test negativo que se haya realizado el día anterior al ingreso al país.

Además, se debe tener en cuenta que Brasil volvió a exigir el uso de barbijos en los aeropuertos y aviones para todas las personas que arriben al país.

Las vacunas aceptadas en Brasil son aquellas aprobadas por la Anvisa, la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la autoridad del país donde el viajero haya sido inmunizado.

(EFE)





España

España exige el esquema de vacunación completo, con un mínimo de 14 días desde la última aplicación, salvo a los menores de 12 años. Quienes no se hayan vacunado, pueden presentar un test negativo de antígenos con una antelación no mayor a 24 horas, o un PCR negativo con una antelación no mayor a 72 horas.

También es posible presentar un certificado de recuperación tras haber superado el coronavirus, el cual deberá ser expedido por una autoridad competente y tendrá una validez de 180 días desde el primer resultado positivo.

Las vacunas reconocidas en España son: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Sinopharm, Sinovac, Bharat, Sanofi-GSK, Novavax y Valvena. Si bien las vacunas Sputnik-V y Cansino que fueron administradas en Argentina no forman parte de la lista, se admiten certificados con vacunas no autorizadas siempre que la última dosis administrada sea de las autorizadas.

(AFP)

México



México no exige requisitos relacionados al coronavirus para ingresar al país.

(FreePik)

Estados Unidos



Estados Unidos exige el esquema de vacunación completo contra el coronavirus, con un mínimo de 14 días desde la última aplicación.

El país acepta las siguientes vacunas: AstraZeneca, CanSinoBIO, Covaxin, Covishield, Covovax, Janssen, Moderna, Nuvaxovid, Pfizer-BioNTech, Sinopharm y Sinovac. De las vacunas aplicadas en Argentina, la Sputnik no es considerada válida en el país norteamericano.

(FreePik)

República Dominicana



República Dominicana no exige presentar certificado de vacunación ni ningún test negativo de coronavirus para poder ingresar al país.

(FreePik)

Chile



Chile exige el esquema de vacunación completo para ingresar al país, según el tipo de vacuna suministrada. Quienes no estén vacunados deberán presentar un test negativo que se haya realizado no más de 48 horas antes de la salida hacia el país. Si bien no es obligatorio contar con cobertura de salud, sí es recomendable. Todas las vacunas aplicadas en Argentina son aceptadas por Chile.

(FreePik)