A tres semanas de la final del mundo, el entrenador de Francia, Didier Deschamps, se refirió al desempeño de sus dirigidos y aseguró que "hubo cinco jugadores que no estaban al nivel para un partido así".

"No estuvimos a la altura. No voy a atribuir el problema a un jugador más que a otro, pero en la alineación titular hubo cinco que, por diferentes motivos, no estaban al nivel para un partido así", expresó el estratega francés en conferencia de prensa.

Vale recordar que cuando iban 40 minutos del primer tiempo de la final y Argentina se floreaba en la cancha y el marcador (2-0), Deschamps optó por realizar dos cambios: Randal Kolo Muani y Marcus Thuram por Ousmane Dembelé y Olivier Giroud, quien reaccionó revoleando una botella al piso por la decisión del DT.

Francia salió a jugar el 18 de diciembre en Qatar con Hugo Lloris; Jules Koundé, Raphael Varane, Dayot Upamecano, Theo Hernández; Aurelien Tchouameni, Adrien Rabiot, Antoine Griezmann; Dembelé, Giroud y Kylian Mbappé. Con el correr de los minutos, el tiempo extra y la salida de Rabiot por conmoción cerebral, sólo cuatro jugadores de la alineación original quedaron en cancha: Lloris, Upamecano, Tchouameni y Mbappé.

"Algunos jugadores estaban peor físicamente. ¿Se debe al virus? Está la acumulación de partidos y también está el aspecto emocional. Para muchos de ellos, era su primera final de un Mundial, es especial. Los que lo han vivido, si tienen la oportunidad de volver a vivirlo, lo llevarán un poco mejor", agregó el campeón del mundo como jugador en 1998 y como DT en 2018.

Deschamps viene de renovar contrato con la Federación Francesa de Fútbol y seguirá como DT de su selección hasta el Mundial de 2026, incluido.

"Es una señal de confianza muy importante tener un contrato hasta 2026. Pero todo se hace por etapas, hay una exigencia de resultados y siempre hay mucha expectación con la clasificación para la Eurocopa 2024 a la vuelta de la esquina. No miro hacia el próximo Mundial, antes habrá otros acontecimientos, pero es sobre todo una señal de confianza, aunque antes no me faltaba", señaló.