La plataforma de streaming HBO Max estrena este martes 10 de enero el documental “Jamie vs. Britney: juicios de familia”, sobre el polémico litigio entre Britney Spears y su padre, James Spears, quien durante años tuvo la tutela judicial sobre la vida de su hija con una fuerte injerencia en lo laboral y lo personal de la “Princesa del Pop”.

“Honestamente, mi padre necesita estar encarcelado por el resto de su vida”, “Literalmente, me mataron. Mi familia me desechó”, son algunas de las frases que se escucha decir a la cantante pop en el tráiler con imágenes de Los Ángeles de fondo que se dio a conocer en las últimas horas.

La producción narra el famoso caso desde las dos perspectivas. Así, se retoma la historia desde el tratamiento psicológico por problemas personales de Britney en 2008 y las dos ocasiones en que fue internada en un centro médico, hasta noviembre de 2021, cuando su padre renunció a la tutela.



El documental -que se suma a otras producciones como "Britney vs. Spears", de Netflix y "Framing Britney Spears", de The New York Times- contará testimonios de diversos ejecutivos de la industria musical, profesionales que trabajaron con la cantante, miembros del #FreeBritney, imágenes de archivo e informes.



El caso de Britney Spears contra su padre

En junio de 2021, Britney se pronunció por primera vez contra de su progenitor. A partir de allí, el movimiento #FreeBritney reclamó durante meses en las redes sociales a favor de la liberación económica de la artista. La cantante, de 41 años, fue sometida al mecanismo de control legal en 2008 tras una serie de comportamientos erráticos por los que llegó a perder la custodia de sus hijos.

Cuando Britney salió de rehabilitación ese mismo año, volvió a trabajar en discos y giras mundiales que le ingresaron millones de dólares a pesar de que seguía bajo la estricta restricción legal, una disposición que se reserva para personas gravemente incapacitadas o en un estado avanzado de deterioro físico o mental.

Tras la polémica que desató el asunto, y la presentación judicial de Britney, la Corte Superior de Los Ángeles, en Estados Unidos, suspendió al padre de la “Princesa del Pop” como su tutor legal en septiembre de 2021. "El señor Spears debe entregar todos sus activos y poderes como tutor”, sentenció la jueza Brenda Penny en ese entonces.



