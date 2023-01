Lionel Messi estrenará su chapa de campeón del mundo dentro de una cancha este miércoles cuando vuelva a jugar para el París Saint Germain, que desde las 17 (hora argentina) se estará enfrentando con el débil Angers en el Parque de los Príncipes por la fecha 18 de la liga francesa. El partido será televisado por ESPN y también se podrá ver por la plataforma Star+.

El rosarino se reincorporó a los entrenamientos del club parisino el miércoles de la semana pasada y fue recibido con un pasillo de honor por parte de compañeros y staff, pero es un misterio si le harán algún tipo de homenaje en la previa del duelo con el Angers, como sucedió los campeones de La Scaloneta en sus respectivos clubes.

Sobre el tema se expresó el DT del PSG, Christophe Galtier, aunque sin dar precisiones y de manera tajante: "No hay ninguna exigencia de que Leo sea homenajeado. Espero que nuestra hinchada lo celebre, no hay razón para no hacerlo".



Es que la derrota no fue del todo digerida en el país galo, que se la pasa de polémica en polémica futbolera tras el cimbronazo del 18 de diciembre en el estadio Lusail: primero fue la renuncia de Karim Benzemá al seleccionado, luego los mensajes de su representante diciendo que el delantero estaba en condiciones de jugar la final y, entre protestas de sus hinchas y reclamos de una insólita reedición del encuentro, el que se retiró más tarde fue el arquero y capitán Hugo Lloris.



Como si fuera poco, el presidente de la Federación de Fútbol Francesa (FFF), Noel Le Graet, tuvo que salir a pedir disculpas estos días luego de destratar públicamente a un emblema como Zinedine Zidane y provocar, por ejemplo, que Mbappé salga a defender al ex10. Más importante aún, el dirigente de 81 años viene siendo investigado por el Estado francés por denuncias de abuso sexual en la Federación y una reunión de emergencia fue convocada en la FFF para este miércoles.

En ese marco se dará la vuelta de Messi al Parque de los Príncipes como parte de una Ligue 1 que amaga con ganar algún tipo de atractivo ya que el PSG, puntero con 44 unidades, viene de caer 3-1 con su escolta, el sorprendente Racing de Lens donde juega el defensor exTalleres Facundo Medina, que suma 40 puntos y sueña con dar el batacazo.

El tuit de Mbappé defendiendo a Zidane, tras los dichos de Le Graet.

Por lo pronto, no se espera demasiado suspenso para este miércoles con el partido ante el Angers, ya que marcha último con 8 unidades.

El entrenador del PSG, Galtier, convocó a Messi por primera vez tras el Mundial y todavía resta saber si el rosarino estará desde el inicio. El que también regresará al equipo es el brasileño Neymar, quien viene de cumplir una fecha por suspensión. Por el contrario, no estarán ni Kylian Mbappé ni el marroquí Achram Hakimi, de licencia con el club, coincidente con el retorno de Messi.

"Siento que Messi está feliz en París, pero tenemos que ver cuál es su posición sobre el proyecto del club. Sé que hay charlas y que la dirección deportiva estuvo hablando para extender su contrato. Por ahora es eso", expresó Galtier en conferencia de prensa sobre la situación del argentino, que tiene contrato hasta el 30 de junio.