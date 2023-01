A los elementos de la Natura acaso esté dedicado el próximo disco de BLACK BELT EAGLE SCOUT, nombre artístico de la cantante y compositora Katherine Paul que -a mediados de febrero- lanzará The Land, The Water, The Sky, su tercer disco de estudio. “Nobody sang it for me like I wanna sing it to you”, murmura con voz trémula en el nuevo adelanto de la obra, la canción “youtube.com/watch?v=KqUupCuRyss&ab_channel=SaddleCreek">Nobody”, que como ella misma explica está inspirada en las dificultades de ser una mujer queer de ascendencia indígena. “Cuando era chica, ni la radio ni la tevé mostraban artistas de pueblos originarios. Fue dentro de mi propia comunidad, los Swinomish, donde encontré los modelos a seguir que marcarían mi vida, gente sabia y líderes de comunidad de las que sigo aprendiendo muchísimo”, ofrece esta artista indie-rocker que antaño se largó a tocar la guitarra y la batería con tesón y sin ayuda, por motu proprio, mirando presentaciones de Hole y Nirvana en VHS repetidas veces. El venidero álbum, por cierto, sucede a Mother of My Children, su debut de 2018 que la crítica bañó en elogios, al que le seguiría At the Party With My Brown Friends, de 2019.

Mui Zyu

Una soldado que huye, sirve para otra batalla. Otra muchacha dada a explorar tópicos como “alienación, desplazamiento cultural y trauma” desde “la óptica de una mujer queer asiática que no está del todo segura dónde están sus raíces”, es Eva Liu, que asimismo cuenta que su paleta sónica bebe de su amor por los videojuegos, las bandas sonoras y el pop cantonés de los 90s. Nacida en Irlanda del Norte de padres hongkoneses, radicada en Londres en el presente, encabeza la formación indie-rock Dama Scout, trío que está haciendo olas en UK, aunque nos detengamos aquí en su proyecto alternativo, solista, donde la chica adopta el nombre de MUI ZYU. Como tal, gusta confeccionar melodías almibaradas y paisajes lo-fi utilizando instrumentos tradicionales chinos; por ejemplo, el erhu, tradicional violín de dos cuerdas que suena en “annel=muizyuVEVO">Rotten Bun”, preciosa balada que acaba de lanzar, que sucede a su EP Wonderful Thing Vomits y que será parte de su álbum debut, Rotten Bun for an Eggless Century. La canción “nos lleva a un mundo de fantasía, donde la vegetación es mohosa, hay magia, demonios, brujería. El rotten bun, bollo podrido, al que alude el título, es el corazón de la guerrera solitaria que necesita vencer a estas fuerzas ocultas, no dejarse afectar por lenguas venenosas”, acorde a la artista, que señala que muchas de las metáforas del venidero disco están inspiradas en el folclore chino.

Debby Friday

El otro costado de Viernes. Que no engañen las apariencias: aunque en el clip empuñe una pesada espada y esté ataviada con armadura medieval, la nigeriana radicada en Canadá, DEBBY FRIDAY, baja la guardia en “FRIDAY">So Hard To Tell”. Este single la aleja del estilo rematadamente abrasivo de sus pasados EPs, donde las composiciones feroces oscilaban entre el rap y la electrónica, y marca su entrada al R&B por la puerta grande. Extracto de su primer largaduración, Good Luck, con salida prevista para fines de marzo, en el track la impetuosa Debby explora su costado más vulnerable, creando una atmósfera hipnótica que irremediablemente lleva al loop constante.

Rozi Plain

Pinté la habitación de negro. Este fin de semana sale Prize, quinto álbum de estudio de ROZI PLAIN, y quienes ya lo han escuchado en primicia aseguran que no hay mejor premio para arrancar el 2023 que regalarse este manojo de temas. Parece ser que con sus composiciones avant pop -donde la fusión experimental folk, jazz, etcétera, está a la orden del día-, la artista presenta un cancionero luminoso con letras ligeramente intrigantes, que recuerdan al diario The Guardian a cierta sensación, contemplativa y ligera: la de buscar formas en las nubes, o tratar de poner en palabras un sueño, sin demasiado éxito. Como adelanto del ponderado trabajo de Plain (nacida Rosalind Leyden en Winchester, Inglaterra, en 1986), habemus el dulce “Painted the Room”, sobre el que la música ha dicho: “Es una especie de canción celebratoria dedicada a esos momentos en los que finalmente, y con alivio, desaparecen circunstancias desagradables y una vuelve a trotar con libertad y claridad por la vida”. Albricias.

Lisel

Mujer de pocas palabras. Como intérprete de óperas contemporáneas, la voz de la estadounidense Eliza Bagg ha sido aplaudida por su calidad “etérea” por el New York Times, “diáfana” acorde al New Yorker. La prodigiosa artista con base operativa en Los Ángeles, empero, no solo habita esta escena, donde la norma son piezas de Meredith Monk, Caroline Shaw, John Zorn, por mentar algunos prestigiosos compositores. Bajo el seudónimo LISEL, la chica muda de pieles sonoras, se convierte en “una extraterrestre electro-pop cautivada por las maravillas del auto-tune”, en palabras de NPR, que asimismo advierte cómo la joven pone su hondo conocimiento en canto renacentista y barroco al servicio de tracks propios, futuristas y felizmente bizarros. En “One At a Time”, último single de este proyecto en solitario, profundiza la senda experimental entre bucles y capas sonoras, presentando su galaxia lejana con solo 4 palabras, las que dan nombre al tema, únicas que entona a lo largo de 3 minutos.

Kate NV

Rica ensalada. Cuando no está liderando la banda post-punk garagera Glintshake o pasando el rato con la Moscow Scratch Orchestra (colectivo experimental que trabaja a partir de las teorías de improvisación del compositor inglés Cornelius Cardew), la camaleónica Ekaterina Yuryevna Shilonosova se convierte en KATE NV, tal el nombre de su propuesta avant-pop en solitario que, en breve (marzo), contará con un nuevo capítulo: el largaduracion Wow, continuación del disco Room for the Moon (2020). Perfilando el arribo, la intérprete y productora ya ha compartido los sencillos “D D Don’t” y “Early Bird”, sumando días pasados un tercer anticipo, “NV">Oni (They)”, donde saltan a la escucha influencias como el synth-pop japonés y la electrónica gamer. Al respecto, anota el periodista Jordi Bardají que, en la canción, suena “una cascada de melodías de chuche, ritmos de marimba y formas geométricas que no renuncian a cierta pátina funky: ese bajo no puede sonar más a sitcom de los 90”. La letra, escrita en nipón, habla de frutas y verduras que van cayendo a la vera de la carretera, imagen que apunta a la belleza inesperada de momentos cotidianos, a lo bonito que –ocasionalmente- sale del día a día caótico.

Frankie Rose

Y además… Tras 6 años sin sacar tracks de su autoría, FRANKIE ROSE (ex Vivian Girls/Crystal Stilts/Dum Dum Girls) vuelve al ruedo con el pegadizo “Anything”, anticipo del disco Love As Projection, que saldrá en marzo. Para el LP, sucesor de Cage Tropical (2017), la música con base en Brooklyn promete dispensar ganchos new wave y empuje pospunk a través de “una óptica contemporánea del synth-pop”, refinando el espíritu hazlo-tú-mismo con el que antaño se ganó su rinconcito en la escena independiente neoyorkina.

Blondshell

Por otra parte, la muerte a fines de noviembre de la legendaria Christine McVie, vocalista y teclista de Fleetwood Mac, dejó tan tocadas a las suecas de FIRST AID KIT que quisieron despedirla a su manera. Ergo, el tributo del dúo country / folk-pop compuesto por las hermanas Johanna y Klara Söderberg, una versión despojada y conmovedora de “Songbird”. Veronica Mars, serie teen de culto sobre la querida detective pizpireta, también recibe un -relativo- homenaje en el homónimo single de 2 minutos de la indie-rocker Sabrina Teitelbaum, aka BLONDSHELL, fanática en sus años mozos de este programa de los dosmil, que ahora cuestiona en una canción rápida y un pelín furiosa.

Caroline Polachek

Y para ir cerrando, sugerencia a tono con las vacaciones: pegarse un lindo viaje está al alcance aceptando la invitación de la irreverente CAROLINE POLACHEK, que nos presenta su insólito reino de ensueño en “Welcome To My Island”, track con clip donde deviene esfinge, volcán en erupción, filito de ser mitológico… Firma esta canción de magnético encantamiento después de otros aplaudidos sencillos -“Billions” y “Bunny is a Rider”, entre ellos-, que también formarán parte de Desire, I Want to Turn Into You, su próximo álbum de estudio.