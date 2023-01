Donald Trump dijo que la periodista y escritora E Jean Carroll, quien lo denunció por una violación supuestamente perpetrada hace 30 años, "está pirada" y amenazó con demandarla. En un testimonio por video, el expresidente estadounidense aseguró que la acusación de Carroll, quien sostiene que la agredió en un probador del centro comercial Bergdorf Goodman de Nueva York, es falsa.



"Ella ha dicho que le hice algo que jamás sucedió. No pasó nada. No sé nada de esta pirada", dijo Trump, al tiempo que criticó la denuncia por ser "un timo absoluto" que vinculó con el hecho de que Carroll "estaba promocionando un libro cutre (barato)" publicado en 2019 y en el que revela la agresión. "La voy a demandar cuando esto termine. Eso es lo que quiero", añadió.



La declaración de Trump ocurrió en octubre pero su transcripción se conoció ahora tras decretarse el fin del secreto judicial. El tribunal neoyorquino calificó además de "absurdo" el doble intento de Trump de solicitar la desestimación de las denuncias de Carroll por violación y falso testimonio, informó la agencia de noticias Europa Press. El juicio será en abril.

Cuando se publicó el libro de Carrol Trump declaró que no es lo "políticamente correcto" decir que "no es mi tipo". "Me acusa de violación. No tengo ni idea de quién es (...). Me acusa de violación, lo peor que se puede hacer, la peor acusación", dijo en 2019. "Está enferma. Es una enferma mental", declaró en la CNN.

"En realidad dijo que le encantó. ¿Vale? (...). De hecho creo que dijo que fue sexy, ¿verdad? Dijo que fue muy sexy haber sido violada. ¿No lo dijo?", añadió.



La denuncia contra Trump y la ley que ampara a las víctimas de agresión sexual

En noviembre pasado, Carroll había presentado una nueva demanda contra el expresidente, en la que alega que la violó en la década del 90, bajo el amparo de una nueva ley que protege a las víctimas de agresión sexual décadas después de que el suceso haya ocurrido.

La nueva presentación de Carroll se produjo minutos después de que entrara en vigencia una ley del estado de Nueva York que permite a las víctimas efectuar este tipo de demandas, independientemente de los plazos de prescripción.

Carroll, de 78 años, ya había presentado una demanda civil federal por difamación contra Trump en noviembre de 2019, que está en curso. Tanto Carroll como Trump presentaron declaraciones juradas ante un juez de Nueva York en octubre.

La nueva demanda de escritora y excolumnista de la revista Elle, acusó a Trump de agresión, "cuando la violó y manoseó a la fuerza", un episodio que habría ocurrido en un probador en Bergdorf Goodman, una lujosa tienda de departamentos en Nueva York, a fines de 1995 o principios de 1996.

La primera denuncia por agresión sexual contra Trump, la hizo en un libro publicado en 2019. Por lo cual, el expresidente sostuvo que era "una caza de brujas" y una estrategia de Carroll "para vender más ejemplares de su libro" (¿Para qué necesitamos a los hombres?'), donde relata los hechos.



Seguí leyendo