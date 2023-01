“El enganche”, la obra dirigida por Osvaldo Laport y protagonizada por Arnaldo André y Miriam Lanzoni desarrolla el encuentro de un hombre y una mujer (un empleado y una prostituta joven de bajos recursos) en un hotel alojamiento.



Estas dos personas solas, con necesidad de diálogo y afecto, entablan una divertida y desopilante conversación que permitirá al público ir conociendo sus queribles intimidades.

Precisamente su protagonista y primer actor, Arnaldo André, contó que eligió esta obra luego de leer varias del autor argentino Julio Mauricio.

En este sentido, señaló que con esta obra viaja en la semana hacia la Costa (lunes, martes y miércoles) y los fines de semana se presenta en el Broadway.

"Me gusta mucho viajar, porque de chico mi familia -por cuestiones económicas- viajaba de Argentina a Paraguay muchas veces. Conzoco muchas partes del mundo, no todo lo que quisiera, pero no como turista, sino como parte de mi trabajo", afirmó.

"Hacer teatro es un oficio que requiere una enorme concentración de muchos días y meses de ensayos. Eso hace que te de la posibilidad crear, de buscar el personaje y poder interpretarlo y luego o enfrentarte con el público", aseguró.

"Salir a escena es un regalo maravilloso que Dios nos ha dado a los actores profesionales", concluyó.