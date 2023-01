La interna de la alianza opositora de Juntos por el Cambio (JxC) sigue en marcha. "Más cambio que juntos. No sirve de nada estar juntos si no proponemos un cambio profundo, dinámico, rápido y concreto", señaló ayer el jefe del bloque de PRO en la cámara de Diputados, Cristian Ritondo luego de advertir que si Mauricio Macri se presenta "es dificil enfrentarlo". Por su parte, la exgobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, se apuntó definitivamente como precandidata presidencial al asegurar que le gustaría "ser presidenta", pero aclaró que no estaba "desesperada por ocupar un cargo”.

"No sirve de nada estar juntos si no se propone un cambio profundo, dinámico, rápido y concreto", destacó Ritondo revelando el estado en que se encuentra el diálogo interno en JxC, que estalló con la cada vez más cercanas elección del año próximo. "No podemos hacer la plancha porque el kirchnerismo se quiere llevar puestas las instituciones. Nadie puede distraerse, por más que haya recorridas por ser un año electoral", indicó el exministro de Seguridad bonaerense durante el mandato de Vidal entre 2015 y 2019.



Las diferencias internas entre radicales, macristas y la Coalición Cívica al interior de JxC se intensificaron a partir de la necesidad de apurarse a tomar definiciones de cara a las elecciones presidenciales del 2023. Uno de los capítulos más intensos se dio por el discusión pública entre el gobernador jujeño y presidente de la Unión Cívica Radical, Gerardo Morales, y el ex presidente Mauricio Macri, ambos inscriptos en la carrera por la candidatura presidencial. "Estamos trabajando con mucha responsabilidad y, más allá de las diferencias, buscando un programa común, que es lo que no tuvimos en 2015", indicó Morales durante la semana esgrimiendo nuevamente el reclamo por haber sido dejados los radicales en un segundo plano mientras Macri fue Presidente.

Ritondo, que se enlistó como precandidato a la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, aseguró sobre el rol de Macri que "si es candidato, es difícil enfrentarlo. No sé si alguien lo enfrentaría, porque es el jefe del espacio". El expresidente aún no definió si será candidato o no (ver aparte), aunque se mantiene en el escenario político con apariciones puntuales en acto durante las vacaciones y con la presentación de su libro en el que desarrolla su propuesta para un segundo período comandado por JxC, con muchas similitudes a las políticas desplegadas por el expresidente Carlos Menem entre 1989 y 1999. "Mauricio va a estar ordenando el espacio, ayudar a tener los mejores candidatos, va a ayudar con la idea y tiene la experiencia de haber sido Presidente", añadió bajando un poco el precio de una postulación presidencial de Macri.

Por otro lado, Vidal comenzó a revelar sus aspiraciones. “Mi ciclo en la Ciudad se agotó. Cumplí un ciclo ahí, cumplí un ciclo en la provincia, y hay nuevos líderes en ambos distritos que han crecido mucho", aseguró y agregó que se encontraba en condiciones de "darle mucho más al proceso de transformación a nivel nacional. A mí me gustaría ser presidenta, pero no estoy desesperada por ocupar un cargo”. La ex gobernadora bonaerense de PRO se sumó así a Macri, a Larreta y a Patricia Bullrich que pueblan la lista de precandidatos.