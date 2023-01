La polémica alrededor de la colaboración de sindicatos y organizaciones en el control de Precios Justos levantó el perfil alrededor del grado de cumplimiento que viene mostrando el acuerdo. Para los grandes supermercados, los problemas de abastecimiento se explican por la falta de entrega de mercadería de parte de los proveedores, mientras que éstos últimos aseguran que los eventuales quiebres de stocks se pueden deber a carencias de insumos a raíz de la política de control de importaciones.

De acuerdo a datos de la Secretaría de Comercio a los que accedió Página/12, el Gobierno detectó que en el 88 por ciento de los casos, los precios acordados se respetan en góndola, mientras que en un 81 por ciento se mantiene el "sendero" del 4 por ciento mensual que se negoció para los productos que están fuera del acuerdo. En el caso de presencia de señalética, el cumplimiento es del 75 por ciento y de abastecimiento en góndola, del 61 por ciento.

Respecto a éste último valor, que es la gran clave porque pone en juego la coordinación a lo largo de la cadena de producción, distribución y transporte, tanto supermercados como entidades de consumidores son más pesimistas.

El secretario de Industria y Desarrollo Productivo, José Ignacio de Mendiguren, planteó que "el acuerdo de Precios Justos tiene dos grandes objetivos: los precios y el abastecimiento, porque si respeto los precios y no abastezco, es una risa". Admitió que "lo que está sucediendo actualmente es que en los canales que tienen los acuerdos, no está el suficiente abastecimiento, pero esos productos faltantes van a otros canales que no tienen el acuerdo, y siguen aumentando los precios como antes. Hay que cumplir con los acuerdos que se pactaron".



Argumentos

"En líneas generales, hay un cumplimiento razonable del acuerdo en los supermercados. Nosotros cotejamos la información en distintos puntos de la Provincia, ya que tenemos 57 delegaciones, es una muestra interesante", explica Jerónimo Guerrero, director de Coordinación de la Defensoría de la provincia de Buenos Aires.



Desde el supermercadismo dicen que el promedio de entrega de parte de los proveedores a los supermercados es del 50 por ciento de las solicitudes de productos. "Hay proveedores top, de los quince más grandes del país, con problemas de abastecimiento", advierten, y aseguran que en cuanto a la señalética y al respecto del precio acordado, el cumplimiento en las grandes superficies alcanza el 80 por ciento.

Las empresas de supermercados buscan correr el foco de atención hacia los proveedores de artículos de consumo masivo. En cambio, Daniel Funes de Rioja, titular de la Copal, la entidad que representa a las empresas alimenticias de todo el país, sostiene que "hay problemas de repuestos y de insumos que no entran al país, también hay empresas con paradas técnicas que son usuales en enero. Los pedidos de importación muchas veces son observados de parte del Gobierno porque hay un exceso frente al año pasado, pero eso puede ser porque hay mayor producción o por suba de los precios internacionales. De todas maneras, siempre que no hay abastecimiento normal, las empresas notifican de antemano a la Secretaría de Comercio".

Mediciones

La entidad de consumidores Deuco, que dirige Pedro Bussetti, midió la presencia del acuerdo de Precios Justos en un total de 226 productos alimenticios del acuerdo en 16 locales de los supermercados Changomás, Carrefour, Carrefour Express, Coto, DIA y Disco radicados en el Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, entre el 20 de diciembre 2022 al 15 de enero 2023. El estudio indica que de los 3616 productos que debían estar góndola, había 760 artículos, lo que marcaría un cumplimiento del 21 por ciento. En el caso de la presencia de la señalética, el cumplimiento de acuerdo a Deuco subiría a un 30 por ciento.

Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires, informaron al respecto que "el miércoles 4 de enero nos sumamos al operativo de fiscalización para el control de un correcto cumplimiento del Programa Nacional ”Precios Justos", que encabezó con la Secretaria de Comercio. Los relevamientos se realizaron en 11 sucursales de la cadena de supermercados Dia Argentina S.A., distribuidas en los Municipios de Lanús, Tres de Febrero, San Isidro y Vicente López. Sobre un total de 100 productos a relevar, se encontró un faltante de stock de entre 30 a 60 productos por sucursal. También se detectó un alto grado de incumplimiento en relación con la señalética del programa".

De acuerdo a la Fundación FundPlata, radicada en la capital bonaerense, el cumplimiento de Precios justos en la última semana de diciembre fue del 79,4 por ciento. Julia Galizzi, economista de esa entidad, detalló que “los hipermercados que mayor nivel de cumplimiento registraron en este período fueron Coto y la Cooperativa Obrera, mientras que los que menor cumplimiento presentaron fueron, según nuestra medición, Vea y Maxiconsumo”.