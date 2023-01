Sigue la conmoción en Santa Fe y en todo el país por la muerte de una niña de 12 años luego de realizar un reto viral de TikTok.

La niña fue convocada a realizar el "Blackout Challenge", peligroso reto viral que consiste en grabarse aguantando la respiración el máximo tiempo posible hasta el desmayo.

Según su tía, la menor "hizo tres intentos, en dos no funcionó, pudo zafar la soga en el primero y en el segundo, pero en el tercero no, ella no se pudo quitar la soga. A mí no me lo dicen, se lo dicen creo que al papá y el papá se lo comenta a mi hermana”. Su padre la encontró colgada de una soga al llegar de su trabajo.

¿En qué consiste el “Blackout Challenge”?

Un estudio elaborado por el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDC) reveló que al menos 82 fallecimientos fueron inducidos por el “Blackout Challenge”. La mayor parte de las muertes tuvieron lugar cuando los menores intentan hacer el reto solos y sin que sus padres tengan conocimiento alguno.

El “Blackout Challenge” o “desafío del apagón”, es un peligroso reto que se volvió viral en Tik Tok, que consiste en aguantar la respiración hasta no poder más y desmayarse. La práctica es filmada y compartida con los demás, quien resulta ganador es aquel que soporte más tiempo sin respirar ni desmayarse.

En general, para llevar a cabo el desafío se ayuda con objetos caseros y en la actualidad cuenta con decenas de casos que terminaron siendo mortales. De esta manera, forma parte de una tendencia junto a otros desafíos que fueron denunciados en numerosas oportunidades por “incitación al suicidio” o violencia.

Cuáles son los retos virales más peligrosos de TikTok

Si bien a través de la famosa red social hace tiempo que se vienen extendiendo los famosos “challenge”, no solo se trata de una invitación a realizar la coreografía del nuevo tema de moda.

Los verdaderamente peligrosos son los que ponen en riesgo la vida de, sobre todo, los menores que consumen este contenido sin ningún tipo de supervisión adulta.

La Ballena Azul

En 2017, un "juego suicida" se viralizó rápidamente por internet. El reto de la "Ballena azul", dirigido a adolescentes, establecía 50 tareas para realizar en 50 días. El desafío estuvo vinculado, presuntamente, con numerosas muertes en todo el mundo. Sin embargo, nada sobre el juego es lo que parece. Las primeras tareas que planteaba eran relativamente inofensivas: levantarse en la mitad de la noche, o mirar una película de terror. Pero, día a día, las propuestas se iban tornando más siniestras: "Párate en el borde de un precipicio". "Tállate una ballena azul en el brazo". ¿El último reto? Hacer que el usuario se suicide. Se cree que el juego se originó en Rusia pero nunca se pudo determinar quién fue el o la responsable.





El Rompebocas

En 2020, a poco tiempo de comenzar la pandemia y el encierro, comenzó a difundirse un nuevo challenge en el que una persona se acerca por detrás hacia su víctima y, usando una bufanda u otra prenda de ropa, la engancha por los tobillos y tira hacia atrás. Y claro, la consecuencia es que la víctima, desprevenida, cae al suelo de boca. Así nació el “Rompebocas”.

Romperse los dientes, tal y como su propio nombre indica, es una de las consecuencias que puede provocar este peligroso reto. Y, en el peor de los casos, puede conseguir que la persona sufra un traumatismo craneal. Este nuevo reto había surgido en México y Colombia.

El Abecedario del Diablo

Este caso no es un reto en sí mismo, pero es un ejemplo de cómo en los últimos tiempos los medios masivos de comunicación y las redes sociales son responsables de amplificar algo que no es noticia o, lisa y llanamente, difundir una fake news.

En 2017, el Instituto Astures –en Lugones, Asturias– reportó varios casos de niños con lesiones en las manos. El juego que se llama “abecedario chino” consiste en rascar el dorso de la mano de un compañero mientras este recita palabras que comiencen por cada letra del abecedario. Cuanto más tarde en recitarlas, mayor será la herida. Después de que apareciera en la prensa regional asturiana la noticia de un instituto en el que han aparecido decenas de casos, la información ha saltado a medios nacionales e internacionales, pero relacionándola como los retos virales como el de la “Ballena Azul”. Además, el juego ha recibido un nuevo nombre: “El Abecedario del Diablo”.





¿Qué es un desafío viral?

Es una invitación a hacer algo extremo, arriesgado o doloroso, en la mayoría de las veces sin sentido. Estas propuestas son planteadas por líderes de opinión (también llamados influencers), famosos o youtubers (personas que se filman a sí mismos y tienen millones de seguidores). Cada persona comparte en las redes sociales una foto o video con el desafío cumplido.

¿Cómo puedo protegerme y cuidar a los niños, niñas y adolescentes de los desafíos virales peligrosos?

Conversá y alertá sobre los peligros que representan los desafíos virales que surgen en internet o en las aplicaciones, y las consecuencias de los mismos.

Configurá los controles parentales de YouTube u otras redes sociales para evitar que personas menores puedan ver contenidos peligrosos.

No compartas información personal con usuarios anónimos de WhatsApp.

Configurá la privacidad de todos tus dispositivos.

En el caso de detectar un desafío viral peligroso, ¿dónde hago la denuncia?

Ingresá al área de denuncias de Con Vos en la Web o buscá la fiscalía más cercana a tu domicilio para hacer la denuncia y presentar las pruebas.