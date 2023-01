Luego de dos años de ausencia, la serie de la franquicia de Star Wars "The Mandalorian" lanzó el nuevo tráiler de su tercera temporada, en la que Pedro Pascal, de "The Last of Us", aparece como uno de los personajes principales interpretando a Din Djarin, conocido como el Mandaloriano.



Junto con Pascal, Katee Sackhoff (Bo-Katan Kryze) y Emily Swallow (The Armorer), la temporada de la saga espacial también contará con Carl Weathers como Greef Karga, Paul Sun-Hyung Lee como Carson Teva, Omid Abtahi como el ingeniero clon Dr. Pershing y Amy Sedaris como la mecánica de Tatooine, Peli Motto, y llegará a la plataforma de Disney+ el próximo 1 de marzo.

Nuevo tráiler de "The Mandalorian"

Según lo que se puede observar en el avance, esta entrega de “The Mandalorian” promete tener más acción que nunca con la guerra de Mandalore y con un Baby Yoda que mejora sus habilidades.

Previo al estreno del tráiler del show de televisión programado para el 1 de marzo, las redes sociales de Disney+ habían dado a conocer un nuevo póster de la tercera temporada.

La serie del mandaloriano estrenó su último episodio en diciembre de 2020 y la historia avanzó durante algunos episodios de El Libro de Boba Fett. Luego de separarse en el último capítulo de la segunda temporada, Din Djarin vuelve a juntarse con el Grogu para continuar sus aventuras.

“The Mandalorian” es una de las distintas producciones que los fanáticos de Star Wars podrán ver este año sobre este universo y entre las que se incluyen Star Wars Jedi: Survivor, Star Wars: Ahsoka, así como nuevos episodios de Star Wars: The Bad Batch.

Pedro Pascal, de “The Last of Us”, presente como el Mandaloriano

El primer capítulo de “The Last of Us”, adaptación del reconocido videojuego de PlayStation, se estrenó este domingo en el canal principal HBO y en la plataforma de streaming HBO Max y la serie tiene lugar 20 años después de que la civilización moderna haya sido destruida”.



Allí, Joel (Pedro Pascal), un sobreviviente nato, intenta sacar de contrabando a Ellie (Bella Ramsey, en “Game of Thrones”), una niña de 14 años atrapada en una zona de cuarentena.

La serie está basada en su videojuego homónimo, de acción y aventuras, que cuadra con muchos rasgos del “survival horror”. Fue producido por Naughty Dog (los mismos de “Uncharted” y “Crash Bandicoot”) y distribuido originalmente por Sony Computer Entertainment.

Uno de sus grandes méritos fue proponer una historia cautivante basada en el vínculo entre sus dos protagonistas. Además, tuvo una banda sonora en la que, entre otros, participó el músico y productor argentino Gustavo Santaolalla.

El reparto además incluye a Gabriel Luna, que también actuó en Terminator, y a Merle Dandridge, que interpretó a su vez un personaje del videojuego.

