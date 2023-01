Boca y Racing completaron su segunda jornada de entrenamientos en Abu Dhabi, la capital de los Emiratos Árabes Unidos, donde este viernes a las 12.30 (hora argentina) disputarán la final por la Supercopa Internacional en el estadio Hazza Bin Zayed.

En Boca, el técnico Hugo Ibarra, todavía no determinó quien será el arquero titular, ya que Sergio Romero todavía no puede patear con fuerza. Y si no pudiera estar desde el arranque, su lugar será ocupado por Javier García y no por Agustín Rossi, quien viajó con la delegación pero no sería tenido en cuenta a lo largo del semestre por la firma de un precontrato con el Flamengo de Brasil. Con Facundo Roncaglia y Agustín Sandez confirmados como zagueros centrales, el probable equipo iría con García o Romero; Advíncula, Roncaglia, Sández, Fabra; Pol Fernández, Varela, Ramírez; Briasco, Benedetto y Villa.

Racing, por su parte, espera que llegue desde Estados Unidos el pase de Maximiliano Moralez que jugó hasta el año pasado en el New York City de la MLS. De no ser así, no podrá jugar.

El probable equipo racinguista saldría con Arias; Pillud u Opazo, Sigali, Insúa, Piovi; Moralez, Moreno, Jonathan Gómez; Hauche o Nardoni, Romero y Carbonero.