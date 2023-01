Cuando ya se conocen las nominaciones para los Oscar 2023, también seanunció la nueva edición de losde este añoque distinguen a las peores películas, actuaciones y guiones, yaparece como la más ternada. Y también apareceseleccionado en tres listas, entre ellas, a Peor interpretación masculina por su trabajo ende Disney; y, como Peor actriz de reparto por Agentes 355.

Los Razzie, son organizados por la Golden Raspberry Award Foundation, y fueron creados por el crítico de cine de John J. B. Wilson, en 1980. Puede votar cualquiera que pague su inscripción en la fundación.

Todos los nominados a llevar el premio Razzie

Este año, la película biográfica sobre Marylin Monroe (Blonde), que fue producida por Netflix, lidera las nominaciones en ocho categorías, incluidas Peor película, Peor guion y Peor director, Andrew Dominik. Le sigue, la comedia de Machine Gun Kelly, ‘Good Mourning’, con siete; y también, entre las más seleccionadas está Morbius, con Jared Leto, quien además está considerado como Peor actor.

Peor película.

Blonde

Pinocho

Good Mourning

La hija del Rey

Morbius

Peor actor

Colson Baker (Good Mourning)

Pete Davidson (Marmaduke)

Tom Hanks (Pinocho)

Jared Leto (Morbius)

Sylvester Stallone (Samaritan)

Peor actriz

Ryan Kiera Armstrong (Ojos de fuego)

Bryce Dallas Howard (Jurassic World: Dominion)

Diane Keaton (Con canas y a lo loco)

Kaya Scodelario (La hija del Rey)

Alicia Silverstone (Sharkwater)

Peor remake, plagio o secuela

Blonde

365 Days: This day y The Next 365 Days

Pinocho

Ojos de fuego

Jurassic World: Dominion

Peor actriz de reparto

Adria Arjona (Morbius)

Lorraine Bracco (Pinocho)

Penélope Cruz (Agentes 355)

Fan Bingbing (Agentes 355 y La hija del Rey)

Mira Sorvino (Lamborghini: The Man Behind the Legend)

Peor actor de reparto

Pete Davidson (Good Mourning)

Tom Hanks (Elvis)

Xavier Samuel (Blonde)

Mod Sun (Good Mourning)

Evan Williams (Blonde)

Peor pareja interpretativa

Colson Baker y Mod Sun (Good Mourning)

Los dos personajes reales en la escena de la Casa Blanca (Blonde)

Tom Hanks y su cara llena de látex (y su ridículo acento) (Elvis)

Andrew Dominik y sus problemas con las mujeres (Blonde)

365 Days: This Day y The Next 365 Days

Peor dirección

Judd Apatow (La burbuja)

Colson Baker y Mod Sun (Good Mourning)

Andrew Dominik (Blonde)

Daniel Espinosa (Morbius)

Robert Zemeckis (Pinocho)

Peor guion

Blonde

Pinocho

Good Mourning

Jurassic World: Dominion

Morbius

