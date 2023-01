La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) recuperó 130 millones de pesos de parte de firmas que mintieron sobre su nivel de ingresos para cobrar el programa de Apoyo al Trabajo y la Producción (ATP) para el pago de salarios al comienzo de la pandemia de Covid-19. Petroleo, transporte y alimentos fueron los rubros que más mintieron para recibir el subsidios.

El organismo conducido por Carlos Castagneto informó que los principales rubros donde se detectaron las irregularidades fueron el petrolero, transporte y alimenticio, sectores particularmente beneficiados tras la pandemia. Además, el organismo sigue investigando y ya envió intimaciones para la devolución de los fondos de ATP por un monto de otros 80 millones de pesos por parte de un grupo de contribuyentes que también manipuló sus ventas declaradas y percibió el beneficio de manera indebida.

El programa ATP fue lanzado en 2020 para atenuar el impacto negativo sobre la economía durante el período de aislamiento social más estricto. La iniciativa contemplaba desembolsos al sector privado para hacer frente al pago de sueldos en las actividades en crisis o afectadas por el coronavirus. Al calor de la urgencia, fueron muchas las empresas aprobadas por el organismo para recibir el monto. Posteriormente, la AFIP inició una serie de controles sobre los beneficiarios. Los cruces de información que surgieron de las bases de datos del organismo permitieron iniciar fiscalizaciones con el fin de identificar firmas que pudieron haber abultado o detraído sus ingresos de forma artificial y así acceder al apoyo estatal.

En ese marco, las áreas especializadas de la AFIP identificaron maniobras fraudulentas con el ATP. Los agentes del organismo constataron manipulaciones de ventas declaradas para acceder al beneficio. Como resultado de estas tareas de fiscalización y control, se lograron recuperar 130 millones de pesos de parte de contribuyentes que devolvieron estas ayudas obtenidas de manera irregular. Los principales sectores que realizaron los reembolsos fueron el de transporte con 40 millones de pesos, el petrolero con 37 millones de pesos y el alimenticio por más de 30 millones de pesos, entre otros.



El año pasado había identificado que alrededor de dos mil empresas que obtuvieron el complemento salarial para sus trabajadores entre abril y diciembre de 2020 incumplieron las condiciones previstas. La sanción es para las compañías. identificaron como infracción principal la compra de dólares, aunque se le sumaron casos de distribución de utilidades, recompra de acciones, remisiones al exterior o una suba de honorarios, salarios o anticipos de los miembros de los órganos de administración.

Las investigaciones siguen abiertas: el organismo ya envió intimaciones a beneficiarios del ATP que se encuentran en la misma situación irregular y que deben devolver por este concepto más de 80 millones de pesos.

ATP virales

Un caso muy conocido de cobro fraudulento del ATP fue el de Luis Miguel Etchevehere. El ex ministro de Macri admitió en 2021 que desprecia a "vagos e inútiles que viven a costa del Estado", pero se anotó para cobrar el ATP. Luego de ser acusado públicamente por el cobro, el productor agropecuario aclaró que los ATP fueron depositados por error a la firma Etchevehere Rural SRL. “Terminé la función pública en la Sociedad Rural y el Ministerio (de Agricultura) y volví a mi trabajo en la firma Etchevehere Rural SRL que es consignataria de hacienda e inmobiliaria. Soy empleado de la firma. A principio de abril, cuando el Gobierno anunció que habría ayuda para las empresas, se precisó que se inscriban todas las empresas para ver si calificaban para recibir el beneficio”, dijo.

Explicó que el 26 de mayo de 2020 depositaron en los CBU de los empleados un monto correspondiente al sueldo de cada uno. Los 50 empleados, incluido el propio ex ministro, cobró un porcentaje de su sueldo por parte del Estado, equivalente a entre uno y dos salarios mínimos. Luego lo tuvo que devolver, porque no correspondía que lo cobre: el sector ganadero nunca paró de trabajar en la cuarentena por ser considerado "esencial" y por lo tanto no se había visto afectado por la pandemia.

Otras grandes empresas conocidas por beneficiarse en la primera ronda del ATP, la más amplia porque pagó los sueldos de abril, fueron Arcos Dorados, la sociedad detrás de las sucursales de McDonald’s; Swiss Medical la empresa de Claudio Belocopitt que obtuvo ayuda para 8494 empleados, seguida de Galeno, del empresario Julio Fraomeni que tuvo asistencia para 6170 empleados.También las automotrices Volkswagen (5128 empleados) y Toyota (5120).