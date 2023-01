Jubilados y pensionados Anses pueden acceder a distintos beneficios para sumar herramientas tecnológicas a su vida cotidiana. Uno de ellos, es el Plan Mi Compu, gestionado por el Banco Nación. Este programa permite a los beneficiarios de la seguridad social acceder a créditos de hasta $300.000 y devolverlo en hasta 40 cuotas fijas. Los pagos mensuales no pueden superar el 30% de los ingresos netos del beneficiario.

Los pagos de las cuotas se descuentan mes a mes del haber jubilatorio. Sin embargo, también se pueden hacer cancelaciones anticipadas de las mismas. Los modelos de computadoras disponibles son de la firma argentina EXO y llegan al domicilio de la persona sin cargo en todo el país.

Requisitos para acceder al plan y cómo tramitarlo

Para acceder a los préstamos, jubilados y pensionados Anses deben sacar turno en el sitio web oficial del Banco Nación, completar un formulario con datos personales y, finalmente, seleccionar en que sucursal del banco desean terminar el trámite. Para poder acceder a los beneficios de este plan, los solicitantes del préstamo deben cumplir los siguientes requisitos:

Estar vinculado al Banco de la Nación Argentin a a través del Código de descuento en haberes.

a a través del Código de descuento en haberes. Documento Nacional de Identidad ( DNI ) y fotocopia del mismo

) y fotocopia del mismo Clave Única de Identificación Laboral ( CUIL ), reconocida por ANSES.

), reconocida por ANSES. Últimos dos recibos de cobro de jubilación o pensión.

de jubilación o pensión. Último resumen de la tarjeta de crédito, o factura de un servicio fijo (a título de ejemplo: luz, gas, impuesto inmobiliario, telefonía fija, etc.), a nombre del solicitante.

El proyecto busca abastecer de equipamiento tecnológico a los sectores más vulnerables para facilitar la inserción, integración y desarrollo social mediante el uso dispositivos electrónicos. "Reducir la brecha digital para promover la igualdad de oportunidades" es uno de los objetivos del programa.

Cuáles son las computadoras disponibles

Notebook EXO Smart MCF-CN49/L37/T37

Notebook EXO Smart CN35/L37/T37

Notebook EXO SmartPro Q3-S3/XQ3

PC EXO Ready Triton D90 (Sin monitor)

All In One EXO Style C2-A88/X5-S5485

Tablet EXO WAVE I101

El catálogo completo de computadoras está dispoble en Tienda BNA, la página de e-commerce del Banco Nación.





Cómo pedir una tablet gratis del programa Conectando con vos

Las personas que cobran AUH, AUE, son jubiladas de ANSES, beneficiarias de pensiones no contributivas o del plan Progresar y sus ingresos mensuales brutos no superen los dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles pueden solicitar hasta el 22 de abril -de manera gratuita- una tablet del programa Conectando con Vos.

También pueden anotarse contribuyentes del Monotributo Social, quienes reciban el seguro de desempleo, empleadas de casas particulares, bomberos voluntarios, entidades de bien público, fundaciones sin fines de lucro, organizaciones comunitarias, beneficiarias del programa Conectar Igualdad y habitantes de barrios populares inscriptos en el RENABAP.

Los hijos, hijas y quienes estén bajo la tenencia de los adultos solicitantes también pueden anotarse -siempre y cuando tengan entre 16 y 18 años-.

Las y los interesados en las tablets gratis deben anotarse a través de administraciones locales, asociaciones civiles y redes comunitarias. Las entidades deben completar el formulario de inscripción en ENACOM y notificar cuántos dispositivos solicita.



Seguir leyendo: