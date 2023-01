Son dos obras importantes para Salta. La primera, conectará pasajeros desde municipios colindantes con el centro administrativo en la ciudad salteña. La estación más turística del departamento Los Andes, San Antonio de Los Cobres, en la Puna, estará lista en abril. Demandó una inversión de 200 millones de pesos y será además un nodo multimodal.

Las novedades vienen de la mano con cifras récord en materia de carga. Trenes Argentinos cerró 2022 con récord en el transporte de toneladas: ocho millones por segundo año. Belgrano Cargas, la operadora estatal del norte argentino, completa la triada con las líneas San Martín y Urquiza. Se posicionó segunda en tonelajes de carga, con más de 2.800.000 toneladas. Los volúmenes transportados por las vías del San Martín sobrepasaron levemente los cinco millones, mientras que por el ramal Urquiza la carga transportada casi alcanzó las 510 mil toneladas.

En total, durante 2022 la empresa de cargas estatal transportó 8.4 millones de toneladas. El dato lo proporciono Damián Contreras, presidente de Trenes Argentinos. “El volumen transportado el año pasado representa un crecimiento del 57% desde 2019. Somos la mayor operadora ferroviaria del país, con el 35% del mercado de cargas. En 2023, el plan es mantener los niveles de inversión y llegar a las 9 millones de toneladas transportadas”, expresó.

Carga de productos en vagones del Belgrano Cargas.

El resto de las operadoras que completan el mercado de cargas argentino son Ferrosur Roca SA, Ferroexpreso Pampeano SAC y Nuevo Central Argentino SA. El año pasado, el total transportado entre las operadoras estatales más las concesionarias superó los 22 millones de toneladas. El dato implica que las operadoras coordinadas por Trenes Argentinos de Carga movilizaron la tercera parte del total de toneladas de carga del país.

Una de las características de los últimos años es la participación de los trenes no solamente en la dinámica exportadora, sino también en la reactivación de las economías regionales. “Movemos productos que se exportaron por los principales puertos, pero también comenzamos a motorizar economías regionales”, dijo Contreras. “La producción agrícola creció en tonelaje que desde varias provincias llega al puerto de Rosario”. Fue el caso de la soja (1.233.823 toneladas), el arroz (17.082), el maíz (736.877), el trigo (10.753), eñ sorgo y el girasol en menores proporciones. Son las commodities agrícolas que se transportaron al puerto por el ferrocarril Belgrano Cargas. “Se sumaron otros productos, que se transportaron para ser comercializados dentro del país”. Las estadísticas de 2022 detallan maderas sin especificar cuáles (casi 68 mil toneladas); azúcar (casi 62 mil), bebidas (cerca de 7 mil toneladas), forrajes (más de 2 mil), tabaco y cemento.

Contreras sumó otro dato proporcional a las estadísticas: “el volumen de toneladas de minerales que transporta el Belgrano Cargas hacia los centros urbanos del país creció un 84% desde 2019”. La operadora del norte del país transportó casi 60 mil toneladas de cemento durante el año pasado. Fue superada por la línea San Martín, con poco más de 170 mil toneladas. En el deglose estadístico, aparecen minerales para la construcción de autopistas y rutas como las rocas de aplicación y el clinker. En esos rubros, el Belgrano Cargas participó en el último ítem, con 6.546 toneladas. Con las piedras de balastro, en cambio, transportó casi 300 mil toneladas. El volumen se equipara a la carga de la línea Urquiza. El dato del balastro sirve para saber que la reactivación ferroviaria continúa. También se transportaron más de tres mil toneladas de rieles y casi cuatro mil toneladas de durmientes de madera.

El dato de los durmientes de madera tiene una vuelta de tuerca. Fue mencionado por Contreras cuando habló sobre el tren turístico en la Quebrada de Humahuaca (Jujuy). El funcionario recordó que esa obra es un emprendimiento provincial, en acuerdo con China por las baterías de litio que lo moverán. “Jujuy solicitó a Nación la ayuda en algunos ítems puntuales, como durmientes y balastros”, dijo. Sobre el tipo de durmientes que Nación proveerá, Contreras aclaró que si bien todavía suelen ser de madera (quebracho), Ferrocarriles Argentinos a través del Centro Nacional de Desarrollo e Innovación Ferroviaria (CENADIF) realizó la primera licitación para colocar en algunos tramos del Belgrano Cargas durmientes sintéticos. Tienen resistencia y durabilidad, y fueron desarrollados en Córdoba. “La intención es recuperar los bosques y que los trenes argentinos sean amigables con el medio ambiente”, mencionó.

Más datos de la reactivación del Norte

Los sistemas multimodales son fundamentales en el plan ferroviario nacional. “El objetivo es seguir abriendo centros multimodales, como los que ya inauguramos en Córdoba y San Luis. En Salta, ese centro estará en General Güemes”. El presidente de Trenes Argentinos explicó que la obra se encuentra con un avance de tan sólo el 30%. “Ese nodo viene lento por la pandemia y los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania en las arcas nacionales”, dijo, pero aclaró que “Aunque las obras se ralentizaron, no están detenidas”. Como los trenes no compiten con los camiones, sino que son modalidades complementarias, permitirán reordenar el transporte. Uno de los objetivos del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario es que los camiones transporten mercadería en un radio no mayor a los 400 kilómetros. “Para distancias mayores, estarán los trenes”, dijo.

La estación de trenes en Campo Quijano.

“Hemos realizado una importante inversión en vías férreas”, continuó Contreras. Todas las obras forman parte del Plan de Modernización del Transporte Ferroviario, un plan de acción ejecutado por la cartera de Diego Giuliano en las provincias de Tucumán y Salta. Abarca la recuperación de vías y ramales, el mejoramiento de infraestructura y la construcción de nodos logísticos para reactivar las economías regionales, brindar mayor conectividad y afianzar el traslado de la producción nacional.

En el caso de la Estación Alvarado, en el suroeste de Salta capital sobre el ramal C13, “Se la adecuó no solamente para pasajeros (porque el tren Campo Quijano – Salta tiene una parada allí), sino también para carga”, detalló Contreras. “Hemos mejorado 1300 kilómetros de vías, acondicionado 21 locomotoras y más de mil vagones”. Locomotoras y vagones no son los pactados con China, sino que se trata de maquinaria recuperada en talleres que también fueron recuperados, como el de San Cristóbal, el de El Tobal y el de Alta Córdoba. También se recuperó maquinaria en el taller ferroviario de Junín, que llegó a contar con 5000 trabajadores y hoy se encuentra operativo con 90 personas. “Gracias a este trabajo de recuperación, también trabajamos en el corredor desde Orán”. Seguramente permitirá transportar frutas y hortalizas de un modo más rápido y seguro hasta el Mercado Central de Buenos Aires.

La línea férrea del Belgrano también se recuperó para pasajeros en los tramos Campo Quijano – Salta - General Güemes. En Campo Quijano se mejoraron 44 kilómetros de vía entre esa localidad y Salta capital. Sobre el tren turístico que va desde San Antonio de Los Cobres hasta el viaducto La Polvorilla en el departamento Los Andes, Contreras adelantó una inversión de cien millones de pesos en esa estación. Otro adelanto fue la inminente operatividad del trayecto Salta - Rosario de Lerma, calculada para el segundo semestre del año. Sin duda, representará abaratar costos de transporte para los pasajeros que se mueven entre municipios colindantes del Valle de Lerma y Salta capital.

Recuperación de vías del Belgrano Cargas con durmientes de cemento.

No se puede olvidar que los Ferrocarriles Argentinos han sufrido falta de inversión por décadas. “La política de Estado actual, de la mano de la actual gestión en el Ministerio de Transporte a cargo de Giulano y Sergio Massa en el Ministerio de Economía, es continuar con el nivel de inversiones”, aseguró Contreras. “Incluso estamos terminando el borrador de un proyecto de ley que será presentado en el Congreso para que los niveles de inversión ferroviaria sean política de Estado y, por lo tanto, se mantengan los niveles de crecimiento”. El funcionario adelantó que se necesitan invertir 18 millones de dólares anuales por 10 años para regresar a niveles de la época de oro de los ferrocarriles argentinos. En sus años dorados, los ferrocarriles argentinos contaron con 47 mil kilómetros de vías. “Si bien tras la privatización quedaron las trazas más competitivas, hoy Argentina cuenta con 18 mil kilómetros de vías en condiciones”. Es decir, la tercera parte de lo que existía hasta el desguace sintetizado por la frase “ramal que para, ramal que cierra”.

Para Argentina, los trenes son también una herramienta social y de crecimiento de los pueblos. Hay 66 localidades que han vuelto a la vida. Aunque todavía se contabilizan las del centro del país (provincias de Santa Fé, Buenos Aires, Entre Ríos, Córdoba y San Luis), la inversión sostenida será la clave para continuar con la reactivación de una movilidad que abarata costos, torna accesible lo que las carreteras no conectan, y sobre todo popularizan el disfrute.