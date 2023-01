TEATRO

I Feel You

Constanza Macras con su compañía DorkyPark abre la temporada anual del Complejo Teatral de Buenos Aires con esta obra que aborda sentimientos complejos como la empatía y la emoción mediados por las actuales formas de entretenimiento. A partir de la idea y el concepto musical de la coreógrafa argentina residente en Alemania, I Feel You es una creación realizada por el elenco permanente de la compañía: Alexandra Bódi, Emil Bordás, Rob Fordeyn, Thulani Lord Mgidi y Miki Shoji, a los que se sumará como intérprete invitada la argentina Constanza Agüero, del Ballet Contemporáneo del Teatro San Martín. Financiada por el Departamento de Cultura y Europa del Senado de Berlín, la música de la obra es de Robert Lippok, los arreglos de Santiago Blaum, la asistencia de dirección de Mica Heilmann y el sonido de Stephan Wöhrmann.

Jueves 9 al domingo 12 de febrero, a las 20, en la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín, Av. Corrientes 1530. Entrada: desde $1900.

Aquellas mujeres

Inspirada en Mujercitas, libro emblemático cuya reedición tiene un prólogo de Patti Smith que resalta su importancia dentro del feminismo, esta obra cuenta la historia de las mujeres que intentaron romper los moldes de su época, al igual que su autora Louisa May Alcott. Se pregunta cómo serían “aquellas mujeres” en estos días, ya maduras, instaladas en un pueblo argentino. En la casa familiar que las vio crecer, celebrando el cumpleaños de una de ellas, se plantean la vida vivida y el camino recorrido. Dramaturgia de Sebastián Irigo y Teresa Donato, dirige Sebastián Irigo. Con Victoria Bertone, Mara Guerra, Graciela Muñiz y Carolina Pfaffenbauer. A partir del 10 de febrero.

Viernes a las 22, en Espacio Callejón, Humahuaca 3759. Entrada: $2300.

MÚSICA

Rockstar

“Se creen que me conocen/ que hago rocanrol/ lloran cuando hago reggaeton”, es como abre La Dani su contundente nuevo simple, último anticipo antes de la inminente salida de Xiaomi, su segundo EP, sucesor del debut, Banana Split (2020). Rock, flamenco, reggaeton, Enrique Morente, Don Omar y Hanna Montana conviven en una canción que presenta de la mejor manera la música de quien ha sido catalogada como “la esperanza queer de la música urbana española”. En el imaginario de esta joven malagueña conviven Lola Flores, La Lupe, Lil Kim, Rihanna, Las Chuches o Kali Uches, entre otras. El folklore andaluz con su iconografía religiosa o las señoras de su tierra que observa en situaciones cotidianas son las mayores influencias de una artista que, antes de dedicarse a la música, supo vestir ropa de Palomo Spain, rodar cortometrajes, y protagonizar campañas, spots publicitarios y videoclips para otros grupos, como los malagueños Arista Fiera.

Hay cosas que el tiempo...

...no va a curar. Nuevo video para el simple del cantautor uruguayo Gonzalo Deniz, incluido en su disco Mientras tanto, en Montevideo (2022), con el que dejó de lado el seudónimo Franny Glass, que lo había acompañado desde el comienzo de la carrera solista de un músico que también formó parte del grupo Mersey y el proyecto El Astillero. Realizado con la técnica de stop-motion, el video fue dirigido por Diego “Parker” Fernández, realizador de los largometrajes La teoría de los vidrios rotos o Rincón de Darwin, y videos para bandas como Buenos Muchachos o La Vela Puerca. Deniz se está presentando actualmente en su ciudad, Montevideo, acompañado por su banda y con la cantautora argentina Eugenia Sasso como invitada. Su próximo show en Buenos Aires será el jueves 2 de marzo, en Café Berlín.

ONLINE

Shrinking

El juego de palabras resulta intraducible. “Shrink” es el infinitivo del verbo “encoger”, pero es también la palabra utilizada familiarmente –y un poco despectivamente– para referirse a un psicólogo. ¿Se trata entonces de achicarse o de psicoanalizarse? Lo cierto es que la nueva comedia de Apple, escrita por uno de los creadores de Ted Lasso, merece celebrarse por tratarse del primer rol importante en una serie del gran Harrison Ford. Jason Segel interpreta a un terapeuta que, en pleno proceso de duelo personal, comienza a romper metódicamente una de las reglas éticas esenciales de las sesiones de terapia, diciéndoles a sus pacientes exactamente lo que se le pasa por la cabeza. Su colega, el Dr. Rhodes (Harrison), tendrá un rol importante en la trama coral que se desarrolla a partir de ese punto de quiebre, cuando los pacientes empiezan a sufrir (y, en algunos casos, a disfrutar) cambios radicales en sus vidas personales. A la vieja usanza, Apple TV+ estrenará un nuevo capítulo todos los viernes.

El comandante Fort

A toda estrella le llega su biopic. ¿Por qué no a Ricardo Fort. El heredero de la empresa familiar dedicada a la fabricación de chocolates, una de las figuras mediáticas locales más rutilantes, recibe su propia docuserie –con ficcionalizaciones a tono– a lo largo de cuatro capítulos que prometen tener “un tratamiento narrativo y visual diferente entre sí, con una presencia permanente del propio Ricardo Fort a través de archivos privados e íntimos”. Además, se anticipan testimonios exclusivos de familiares y amigos cercanos. Filmada en Buenos Aires y, desde luego, Miami, la investigación para la escritura de los guiones cuenta con nombres como los de Juan José Becerra, Tamara Tenenbaum y Nicolas Miguelez.

CINE

Cine negro en el Malba

Termina enero y con él se despide el magnífico ciclo “Verano negro”, que la sala de cine del Malba programó como evento estival dedicado al universo cinematográfico que los franceses bautizaron como film noir. El adiós se producirá hoy a la noche con dos largometrajes de excepción. Por un lado, una de las obras maestras de Fritz Lang durante su periplo estadounidense, Los sobornados (foto), estrenada en 1953 y con las actuaciones de Glenn Ford, Gloria Grahame y Lee Marvin, que podrá verse a las 20. En la película, que incluye la famosa escena del café hirviendo, lo que comienza como una investigación policial sobre un extraño suicidio termina transformándose en algo mucho más traumático. A las 22, como broche de oro del programa, Jean-Pierre Melville y Jean-Paul Belmondo. El primero detrás de cámaras y el segundo en pantalla, protagonistas de Morir matando, policial a la francesa con las marcas de estilo únicas y altamente influyentes en la historia del cine del director de El samurai.

El suplente

Tres meses después de su estreno en el Festival de San Sebastián y del lanzamiento en salas de cine, llega a Netflix el más reciente largometraje del argentino Diego Lerman, en el cual Juan Minujín se transforma en un docente universitario y escritor en ciernes que acepta un cargo como profesor suplente en una escuela de bajos recursos. El derrotero del protagonista incluye una relación cercana con uno de los alumnos, quien a pesar de las dificultades demuestra tener potencial y humanidad, y el enfrentamiento con un narcotraficante del barrio cuyas ambiciones políticas amenazan con destruir los cimientos de la comunidad. Acompañan en el reparto el chileno Alfredo Castro y la española Bárbara Lennie.

TV

El Inmortal

Una búsqueda veloz de información en periódicos online revela que Juan Carlos Peña, más conocido como El Inmortal, fue uno de los jefes más prominentes de una banda dedicada al tráfico de drogas llamada “Los Miami”, que supo controlar con mano firme las noches de Madrid durante la década de 1990. Ese dato de la realidad es la base de la nueva miniserie española de HBO, protagonizada por el galán Álex García, cuya estructura de thriller criminal –deudora de clásicos del género como Buenos muchachos y Scarface– está montada sobre toneladas de cocaína y mucha música techno, como se la llamaba por aquellos tiempos. “Mi trabajo es entender a los personajes que interpreto y aquí me costaba mucho entenderlo sin juzgarlo. Había que ir tirando de los hilos, y casi siempre las respuestas están en la infancia, en las relaciones que has tenido, en la familia en la que te has criado”, declaró el actor, protagonista de otra exitosa serie ibérica reciente, Sagrada familia.

Viernes a las 23, por HBO.

Candice Renoir

La serie policial francesa (con toques de comedia y secuencias de acción) va por la novena temporada, lo cual no es poco. El personaje creado hace diez años para los primeros episodios de la saga continúa su camino dentro de las fuerzas policiales, usualmente incumpliendo algunas de las normas básicas de la profesión. Por caso, la primera entrega de esta nueva etapa la encuentra acatando el castigo por ocultar la amnesia de un colega, confinada a una pequeña oficina y dedicada a papeleos menores, mientras se mete a investigar un asesinato sin la autorización de sus superiores. Como siempre, la investigadora Candice está interpretada por la blonda actriz Cécile Bois.

Lunes a las 22, por AXN.