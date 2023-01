#JusticiaPorFacu Familiares y amigos del músico Facundo Pietropaolo, bajista de Krudo, se están movilizando para pedir justicia y el esclarecimiento de las causas y responsabilidades por su muerte, ocurrida el fin de semana antepasado en Villa Tesei, en el marco de una discusión callejera en la que denuncian que tres varones y una mujer lo atacaron a golpes (lo que le habría provocado un fallo cardíaco) y lo dejaron abandonado, sin dar aviso. Además, la familia remarcó el incorrecto accionar policial e irregularidades en los informes de autopsia.

#CualquieraPuedeGooglear Clic en pantalla: un joven de la comunidad Huarpe se enamora de la hija de un terrateniente en la peli Las furias, de Tamae Garateguy, que tendrá funciones del 2 al 8/2 en el Cine Gaumont. Clic sobre tablas: una estudiante de biología trabaja como niñera en Una casa llena de agua, la primera obra de Tamara Tenembaum, con Violeta Urtizberea y funciones los jueves de febrero en el Metropolitan Sura. Clic en concurso: hasta el 13/3 está abierta la convocatoria Ibermedia 2023, del INCAA, para autorxs de series, animaciones, proyectos cinematográficos y audiovisuales.



#AltaTemporada Series, series, series. El ícono pop, mediático, empresario y pos-chocolatero Ricardo Fort inspira la docuserie El Comandante Fort, ya disponible en el catálogo de Star+. Marvel Lucha Libre Edition: El origen de la máscara parodia el formato documental para indagar en luchadores mexicanos inspirados en personajes de cómics, ya en Disney+. Y la comedia That '90s Show pone segunda secuela para el clásico That ‘70s Show, desde el menú de Netflix.



#Festivalipsis Sale programación veraniega en Tecnópolis, que a su flashera oferta científica y tecnológica le sumará conciertos con entrada libre de La Delio Valdez, 2 Minutos, Lara91k, Massacre, Rosario Ortega, Villa Diamante, Seven Kayne, Anda Calabaza, Celli, Canticuénticos y Dúo Karma, entre muchos otros (3/2 al 5/3). Mientras que el Alboroto Festival llevará su propuesta familiar al Barrio Chino porteño con circo, música en vivo, teatro, feria gastronómica y participación de My Santa Company, Sin Cordones, Aguafiestas Rock, Vuelta Canela, Cuerpx, Lila Monti, Kamishibai y más (4 al 27/2, Que Tren Club Cultural).



#HacelaSimple No te colgués que salieron temas nuevos de Vicente y los Curiosos (Perro), de Fernanda Aleman (Manar), de Cam Beszkin (Antena), de El Más Acá (Despertar), de Ahyre (Cusco) y de Últimos Canguros (Bahiana).

#JoystickDivision ¿Entrás de vacaciones en febrero y buscás qué jugar? La remake del clásico survival sci-fi Dead Space y la nueva entrega de la saga Monster Hunter (Rise) ya están disponibles para PC y consolas de última generación. Además, se acercan las salidas del aventurero Hogwarts Legacy (10/2), el estratégico The Settlers: New Allies (17/2), el monstruoso Wild Hearts (17/2), el shootero Atomic Heart (21/2), el survivalero Sons of the Forest (23/2), el rolero Octopath Traveler II (24/2) y el camionero Truck Parking Simulator (28/2).





