Este martes el senador brasileño Marcos do Val, del partido Podemos, denunció en sus redes sociales que el expresidente Jair Bolsonaro lo presionó para dar un golpe de Estado contra Lula da Silva.

"Es estremecedor. Se corrobora lo que se estaba percibiendo y lo que Lula había manifestado en la campaña", declaró este viernes al respecto el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, en AM750.

Además, el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires habló sobre las internas en el Frente de Todos, las candidaturas de cara a las elecciones generales y las similitudes entre la persecución contra Lula da Silva en Brasil y las causas judiciales contra la vicepresidenta Cristina Kirchner.

"Es evidente que se hizo la vista gorda", sostuvo Scioli respecto de la actitud de las autoridades brasileñas cuando miles de simpatizantes bolsonaristas asaltaron el Palacio de Planalto , en Brasilia, a principio de enero.



Asimismo, el embajador celebró la "firmeza" del actual presidente de Brasil por llevar adelante "una investigación hasta las últimas consecuencias".

Por otra parte, el funcionario comparó la persecución judicial contra Lula da Silva con las causas judiciales que enfrenta la vicepresidenta Cristina Kirchner en Argentina.

"Con el fallo de la Corte brasileña (por la decisión que anuló todas las sentencias contra el dirigente del PT) se desenmascaró una matriz para perseguir y encarcelar a Lula. Ese fallo fue muy claro en el uso de la Justicia con fines políticos, y eso tiene una gran similitud con lo que vivimos en Argentina", argumentó en Aquí, Allá y en Todas Partes.

En ese sentido, Scioli destacó la "paciencia" del presidente brasileño durante el proceso de persecución judicial, y dijo: "Volvió y planificó una campaña que tiene que ser muy inspiradora para nosotros".

Elecciones y candidatos

"Los debates internos que hay en nuestro espacio político se ordenan con una PASO integradora en cada rincón del país, para que democráticamente se ordene toda la propuesta electoral", planteó el exgobernador de la Provincia de Buenos Aires.

Y sostuvo: "No podemos dar esta ventaja estratégica porque Juntos por el Cambio la va a usar, como lo hizo en 2015".

Respecto de la posibilidad de presentarse a precandidato a presidente, Scioli aseguró que "no piensa en candidaturas", y concluyó: "Yo siempre voy a estar donde me necesiten, como lo vengo haciendo desde hace más de 20 años, en el mismo lugar. No creo que muchos puedan decir eso".

