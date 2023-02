Epígrafe: La sombra de Walter White aparece en un tono, dilema y contexto diferentes.



Your Honor expande su onda dramática en la segunda temporada que acaba de estrenar Paramount+ y Flow (un capítulo nuevo cada viernes). Quien haya visto la entrega de Peter Moffat sabe que el padre desesperado por salvar a su hijo lo ha perdido todo. El reinicio ubica a Michael Desiato (Bryan Cranston de Breaking Bad) en la cárcel, aunque el exjuez ya dictó sentencia consigo mismo. “¿Por qué no me dejan morir en paz?”, demanda en un primer episodio sin concesiones para su personaje. El espectáculo de autoflagelación incluye una escena en que lo fuerzan a ingerir alimentos con una sonda nasogástrica y otra en la que lo atropella un toro. Pero no todo será castigo y angustia en estos diez episodios. Ese buen hombre que tomó decisiones equivocadas tendrá su chance de redimirse y vengarse, o ambas a la vez.

En cuanto a la trama, la segunda temporada de Your Honor se repliega sobre los mismos tensores que había utilizado en la primera temporada. Es decir, mafias, radiografía social y corrupción enquistada en Nueva Orleáns. El protagonista, arrinconado por el Departamento de Justicia, tendrá que operar para la caída de Jimmy Baxter (Michael Stuhlbarg). Por su parte, el jefe criminal más violento en la historia de ese rincón del Misisipi anda en su propia batalla contra la banda de Big Mo (Andrene Ward Hammond). Y en el medio Cranston, quien aquí luce con una barba descuidada y demacrado como en los últimos días de Walter White/Heisenberg.