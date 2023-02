"The Last of Us”, la serie post apocalíptica basada en el videojuego homónimo y protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey, ya cuenta con cuatro capítulos disponibles en la plataforma HBO Max y el episodio cinco se estrenará en la Argentina este viernes 10 de febrero a las 23.

Las entregas del éxito de HBO venían saliendo los domingos por la noche –y continuará de la misma manera–, pero a causa del Super Bowl 2023 en Estados Unidos, que se desarrollará ese día por la noche, la plataforma decidió adelantar el próximo estreno 48 horas.

El nuevo capítulo estará a cargo del director Jeremy Webb, al igual que el episodio cuatro emitido el domingo pasado. La primera temporada de esta adaptación cuenta con nueve capítulos en total y se extenderá hasta el 13 de marzo.

De qué trata el quinto capítulo de The Last of Us





El trailer del quinto episodio consolida la aparición de la actriz Melanie Lynskey, interpretando a Kathleen, un personaje que curiosamente no forma parte de la saga de videojuegos y que tuvo una participación en el capítulo cuatro. El nuevo personaje fue incorporado por el guionista Craig Mazin y, en su medida, expande el universo que había quedado establecido en el famoso juego de Nauthy Dog.





“Las cosas han ido muy bien. ¿No te has enterado? La ciudad de Kansas está libre”, advierte Kathleen en el adelanto.

Sin embargo, en el trailer hay nuevos guiños a los aficionados, con la aparición de los infectados más peligrosos: los Bloater o Gordinflones. El desarrollo de la historia de Sam y Henry tendrá momentos clave en esta entrega.

Dónde se puede ver la serie en streaming

La serie “The Last of Us”, que ya confirmó una segunda temporada, se puede disfrutar en HBO Max, una plataforma de streaming que está disponible para su uso en TV, celulares, iPad, computadoras, entre otros dispositivos.

Seguí leyendo: