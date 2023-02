Finalmente este lunes se conocieron las sentencias contra los ocho imputados por el crimen de Fernando Báez Sosa, asesinado en la madrugada del 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell. El Tribunal emitió una condena perpetua para cinco de los jóvenes y 15 años de prisión para los tres. Además, los jueces hicieron lugar al planteo de la fiscalía para que se investigue si los amigos de los rugbiers Juan Pedro Guarino y Tomás Colazo, que no fueron sometidos a juicio, mintieron en sus testimonios cuando fueron citados a testificar.



Quién es Guarino y qué dijo en el juicio

Juan Pedro Guarino formaba parte del grupo de amigos de Zárate. Inicialmente fue imputado junto a Alejo Milanesi, pero con el avance de la investigación quedaron sobreseídos en abril de 2021. Colazo, por su parte, fue nombrado como el "sospechoso número 11", pero no recibió imputación. Era menor de edad cuando ocurrió el crimen, el 18 de enero de 2020, y no compartía el alojamiento con los otros jóvenes de Zárate.

Durante el juicio, Guarino no aportó muchos datos a la causa. Dijo haber visto a Máximo Thomsen junto a "un chico tirado" y que supuso que "se estaban peleando de vuelta". "Vi a Máximo al lado de un chico tirado. Me imaginé que se estaban peleando de vuelta, y ya cansado, me fui. Porque habíamos ido de vacaciones a pasarla bien. Ellos ya se habían peleado en otras ocasiones", señaló.

Para la fiscalía, Guarino mintió en su relato. Aseguraron que al momento del crimen estaban parados detrás de un auto, pegados a la pared, y que se quedaron “inmutados”. “No se acordaron de nada de lo que pasó, por lo que no tengo dudas de que estas personas, por omisión, mintieron”, comentó el fiscal Juan Manuel Dávila antes de pedir formalmente que se lo investigara por falso testimonio.

Qué pena podría recibir si es condenado

Consultado por Página/12, el abogado penalista Hugo López Carribero explicó que, como primera instancia, el tribunal —integrado por María Claudia Castro, Emiliano Lazzari y Christian Rabaia— va a mandar a la fiscalía que estaba de turno al momento de la declaración de Guarino la causa para que se investigue si hubo o no falso testimonio.

En ese sentido, explicó que, en caso de comprobarse la acusación, Guarino podría recibir una condena máxima de 10 años. Así lo establece el artículo 275 del Código Penal Argentino, que indica que “si el falso testimonio se cometiere en una causa criminal, en perjuicio del inculpado, la pena será de uno a diez años de reclusión o prisión”. Allí también describe que el delito abarca a quien “afirmare una falsedad o negare o callare la verdad”.



Además, el artículo indica que "será reprimido con prisión de un mes a cuatro años, el testigo, perito o intérprete que afirmare una falsedad o negare o callare la verdad, en todo o en parte, en su deposición, informe, traducción o interpretación, hecha ante la autoridad competente".