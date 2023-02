"Le pedí a Darío que se sume al equipo porque mi objetivo es que transformemos juntos nuestro país y para lograrlo es necesario que sumemos a quienes tengan ideas nuevas", dijo la diputada María Eugenia Vidal lanzada en su precandidatura presidencial. Darío es Nieto, el ex secretario privado de Mauricio Macri e involucrado en una de las causas de espionaje ilegal de la gestión Cambiemos. Según Vidal, sumar a Nieto a su equipio de campaña le traerá un armado "sin miedo a elegir caminos distintos".

La confirmación de Nieto como amador en el equipo de campaña de Vidal lleva el sello del ex presidente Mauricio Macri, quien continúa recluido en el country Cumelén de Villa La Angostura, desde donde continúa digitando la interna del PRO sin definir si será o no precandidato. En ese sentido, Vidal marcó una diferencia con el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta y la presidente del PRO, Patricia Bullrich, al señalar que ella sí bajaría su precandidatura en caso de que Macri decide ir por una nuevo mandato.

"Si Mauricio compite, yo no voy a hacerlo. Tiene un liderazgo sobre Patricia, sobre Horacio y sobre mí. Nos ha dado lugar a todos para que crezcamos", sostuvo la diputada nacional, en diálogo al Canal 12 de Córdoba, tras llegar a la provincia mediterránea para hacer su recorrida de campaña en la que se reunirá con los dos que se disputan la postulación a gobernadores de Juntos por el Cambio: Rodrigo Loredo (UCR) y Luis Juez (PRO).

Como había anticipado PáginaI12, Nieto será parte de quienes coordinan el área de comunicación y fungirá como nexo entre Vidal y Macri, mientras la ex gobernadora continúa su camino como posible candidata presidencial del PRO en caso de que el ex presidente no se presente y que Larreta y Bullrich terminen sin acuerdos.

El exsecretario privado de Macri y actual legislador porteño saltó a la fama por la causa que investigaba el juez federal de Lomas de Zamora, Federico Villena. Se trata de una causa donde las víctimas de espionaje ilegal eran políticos (entre ellos, Larreta y Cristina Fernández de Kirchner), sindicalistas, periodistas y un largo etcétera.

El juez siguió la red de espionaje ilegal hasta la exdirectora de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, quien se suponía que recibía los informes. Nieto era su superior. El ahora integrante del equipo de Vidal fue beneficiado por una "falta de mérito", confirmada en segunda instancia por los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi.