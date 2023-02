El cambio en el sistema de repitencia no se aplicará por el momento, según anuncio del ministro de Educación bonaerense Albero Sileoni. Pero en un año electoral el debate pedagógico se integró velozmente a la discusión política, y los precandidatos a la gobernación bonaerense de Juntos por el Cambio alcanzaron a poner el tema en su agenda.

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo apuntó al gobernador de la Provincia y al secretario general del Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires, SUTEBA. “Kicillof y Baradel no van a parar hasta desterrar todo símbolo de la meritocracia”, dijo como si Baradel fuera un ministro o el autor del plan.

Néstor Grindetti, intendente de Lanús, también utilizó la misma fórmula. "Con el modelo de educación de Kicillof y Baradel el futuro de nuestros hijos y nietos se va al tacho”, dijo el dirigente del PRO. "Hay que elevar la vara, no la bajemos cada vez más”, añadió.



El presidente de la Unión Cívica Radical bonaerense, Maximiliano Abad, afirmó en sus redes que “una provincia que quiere flexibilizar la educación es una provincia que no tiene futuro. No permitamos esta gran estafa”. Abad es precandidato.



También expuso su postura el sanisidrense Gustavo Posse, otro precandidato radical. Expresó que “alivianar la carga educativa y eliminar la repitencia es perjudicar a la sociedad toda". Afirmó que "es menospreciar el esfuerzo y la cultura del estudio, y subestimar las oportunidades de quienes quieren progresar”.

Al contrario de los cuatro precandidatos, el diputado provincial de Juntos por el Cambio Sergio Siciliano mostró una postura diferente. Ex Subsecretario de Educación provincial durante la gestión de María Eugenia Vidal, aseguró a este medio que “nadie puede estar a favor de la repitencia”. “Cuando yo estudie la carrera de profesor no estudié para que los pibes repitan, en tanto no creo en la escuela punitiva del siglo XIX”, dijo el legislador marplatense. Consideró que un chico que llega a una instancia de repetir es porque no aprendió, y que alcanza esa situación “porque no pudo manejar determinado contenido, o sus emociones”. “Ningún pibe quiere repetir”, señaló.

“Yo banco a Sileoni si quiere dar un debate sobre la repitencia porque creo que hay que darlo, y además creo que el ministro tiene la altura y la talla política para darlo en materia pedagógica”, reconoció Siciliano. Pero, a su vez, fue claro en su mirada crítica sobre los cambios que había propuesto la cartera de Educación. “Esto es mucho más complejo que si repetir sí o repetir no”, remarcó. Cuestionó a los funcionarios provinciales porque se “mandaron solos” y declaró que la oposición se enteró recién cuando el proyecto llegó al Consejo General de Educación de la Provincia.

En este plano, Siciliano puso foco el labor de los docentes en caso de que una modificación como la propuesta por el ministerio se lleve a cabo. “Si son necesarias las materias como las tenemos o está bueno el agrupamiento que proponía la resolución, es una discusión”, dijo. “Ahora bien, si vos tenés materias no se puede evaluar por agrupamiento, porque en la vida real no se puede hacer.” Consultado sobre las razones de esta postura, el ex funcionario de Vidal lo ejemplificó: “un profesor de tercero en matemática capaz tiene alumnos que vienen cursando bien, pero va a tener chicos que no aprobaron en segundo, otros que no aprobaron la de primero y la de segundo. ¿Cómo diagramas la clase?”.

En línea con esta lectura, el legislador por la quinta sección se preguntó cómo haría el docente de tercer año para saber de los contenidos de primer año y de segundo de las materias del agrupamiento, y agregó que sería una dificultad encargarse de evaluar sin saber cómo se brindaron los contenidos en años anteriores. “Si vos agrupás, priorizás contenidos, no tomás todo. ¿Y si los contenidos no se enseñaron en primero y segundo?”

Buenos Aires/12 consultó a Bárbara Briscioli, doctora en Educación, docente en la UBA e investigadora de la Universidad Nacional del Oeste. Aseguró que “hay algo que tiene que cambiar en la forma que enseñamos” y “por eso es importante el acompañamiento de las políticas con formación a los docentes”. Ex Directora Nacional en Evaluación Educativa del ministerio de Educación, Briscioli celebró el criterio de que el nuevo Régimen Académico que había propuesto para la Provincia de Buenos Aires “busca avanzar en la democratización de la educación secundaria y para eso recupera experiencias y saberes de la escuela”.

“La repitencia surgió con un sentido administrativo a la par de la fundación de los sistemas educativos nacionales”, explicó la investigadora, y dijo que la teoría vigente indicaba que por repetir varias veces lo mismo, el contenido quedaría aprendido. “Desde hace varias décadas está más que cuestionado su sentido pedagógico”, dijo, y se preguntó: “¿por qué tanto miedo a eliminar la repitencia?”. “La pregunta por la repitencia debiera estar más enfocada a cómo lograr los aprendizajes en los tiempos escolares previstos y, cuando no sea posible, buscar propuestas de enseñanza alternativas de seguimiento y evaluación para lograrlo”.

La polémica principa, es la discusión sobre la posibilidad de que un alumno de escuela secundaria repita todo un año de cursada cuando se llevó más de tres materias. Eso busca cambiarse. La Dirección General de Cultura y Educación, como se llama la cartera de Educación en la Provincia, presentó un nuevo proyecto para actualizar el Régimen Académico en los secundarios. Reconsideraba las formas en las que se evalúa el aprendizaje, la incorporación de conocimientos, las falencias y causas de una desaprobación, y las posibles deserciones.

La propuesta presentada por la cartera educativa para ser discutida y no aplicada ya mismo, según Sileoni, está sustentada, según su propio texto, en más de 200 reuniones de directoras y directores de escuelas secundarias, con la participación de más de 6.500 autoridades escolares. Una de las principales conclusiones fue que hoy, de cada diez estudiantes, seis terminan en tiempo y forma, dos lo hacen más tarde, pero hay otros dos que no lo hacen. Es decir, hay un 20% de deserción escolar. Asimismo, el informe asegura que “está prácticamente saldado el problema del acceso a la escuela secundaria” y que se debe “mejorar la enseñanza y los aprendizajes con las y los estudiantes dentro de la escuela”. Hoy a provincia tiene un “95% de cobertura secundaria”.

La iniciativa que el Ejecutivo provincial ponía a discusión propone que los contenidos estén englobados en ocho agrupamientos que contengan las actuales materias. Es un agrupamiento vertical, que recorre los contenidos a lo largo de los seis años cursados por el alumno en la secundaria. Así, por ejemplo, hay un primer grupo con matemática desde primero a sexto año, otro grupo donde estarían Ciencias Sociales, Geografía e Historia; y también un grupo con Ciencias Naturales, Biología y Química. Esto permite la continuidad en la cursada de la materia más allá de no haberla aprobado en años anteriores. “Dentro de cada agrupamiento se pueden tener pendientes de aprobación hasta dos materias”, expone el texto. Y, particularmente, la medida de la cual se desprende el concepto de no repetir es que las materias aprobadas ya no podrán ser recursadas.